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Автор: alibaev.vasily



Здравствуйте, меня зовут Василий!

Данное письмо является жалобой и недовольством коллектива Сбербанка России, а именно Управления претензионной работы.

Мы просим принять меры и провести проверку в данном управлении, т.к. начальник данного управления нарушает условия работы, прописанные в ТК РФ. Такими нарушениями являются: принудительный выход на работу в выходные дни, при невыполнении этих требований угрожают увольнением, хотя оснований на увольнение нет, все сотрудники выполняют поставленные нормы. Но и к нормам есть большой вопрос! Откуда берутся эти цифры - не очень понятно! Многие сотрудники, чтобы успеть выполнить нормы, указанные начальством, жертвуют своим временем на обед или остаются вне рабочее время и не успевают, например, забрать детей из школ или детских садов.



В данных условиях коллектив работает разлаженно и напряженно. Есть желание дальше работать в этой организации, но в условиях, прописанных в ТК РФ.