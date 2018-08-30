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Жалобное письмо на Сбербанк РФ плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Перенесено из Народного рейтинга.
Автор: alibaev.vasily

Здравствуйте, меня зовут Василий!
Данное письмо является жалобой и недовольством коллектива Сбербанка России, а именно Управления претензионной работы.
Мы просим принять меры и провести проверку в данном управлении, т.к. начальник данного управления нарушает условия работы, прописанные в ТК РФ. Такими нарушениями являются: принудительный выход на работу в выходные дни, при невыполнении этих требований угрожают увольнением, хотя оснований на увольнение нет, все сотрудники выполняют поставленные нормы. Но и к нормам есть большой вопрос! Откуда берутся эти цифры - не очень понятно! Многие сотрудники, чтобы успеть выполнить нормы, указанные начальством, жертвуют своим временем на обед или остаются вне рабочее время и не успевают, например, забрать детей из школ или детских садов.

В данных условиях коллектив работает разлаженно и напряженно. Есть желание дальше работать в этой организации, но в условиях, прописанных в ТК РФ.
Сергеич • сотрудник
29.02.2012 14:48
13 комментариев
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Буратино2010 (гость)
29.02.2012 14:50
Уважаемый, Василий. Вы сами кузнец своего счастья. Если работодатель считает, что работник происходит от слово раб, тогда это проблема Вашего работодателя.

"принудительный выход на работу"
В РФ принудительный труд-запрещен. Действительно заставляют работать под дулом автомата?
SSPNA (гость)
29.02.2012 14:50
Если коллективное письмо о нарушениях ТК попадет в соответствующие органы, а не на банки.ру, то руководителя отделения очень хорошо поимеют. smile:)

Однако, я знаю, как собираются подписи под заявлениями. smile:(
Sevesta (гость)
29.02.2012 14:51
Уважаемый Василий!
Очень хорошо Вас понимаю, однако, огорчу Вас... Все, что Вы описали-это лишь малая часть нарушений ТК со стороны работодателя! Если Вы хотите перерабатывать, не успевать выполнять домашние и семейные дела, приходить в рань несусветную и уходить далеко за полночь, то добро пожаловать в Сбербанк! Пишу все это, как бывший сотрудник...
Ах да, кстати! Назовите мне хотя бы одну организацию, которая соблюдает ТК от А до Я?...
mi70
29.02.2012 17:55
Уважаемый Василий! К Сожалению, рыба гниет с головы. То, что ваш начальник заставляет вас перерабатывать-это из-за того, что такой объем работы просто невозможно выполнить в течение обычного рабочего дня.Эти сумашедшие нормы придумал не ваш начальник, а начальники повыше него.Ваше счастье, что Вы не знаете что творится в доп. офисах: с одной стороны план сумашедший, который нужно выполнить, с другой стороны клиенты, с третей стороны начальство. И бесконечные проверки по ПСС, стандартам сервиса, тайный покупатель и т.д. Руководителей доп.офисов и их сотрудников уже давно от этого лихорадит. Я уже бывший сотрудник Сбера, Могу вам дать только совет-ищите себе срочно работу, а когда будете увольняться-напишите жалобу в трудовую инспекцию.Хотя это мало что даст- все, кто останется-будут скрывать факты нарушений, т.к. все боятся.Мне жаль и вас и вашего начальника и всех, кто остался в Сбере.Судя по тому, о чем вы пишите- Вы работаете в Московском банке. Такая фигня в МБ началась с приходом господ варягов из других ТБ (в частности Байкальского банка).Надо же как-то закрепиться в Москве,выплачивать ипотечные кредиты.Вот и выкручивают руки. Увольняйтесь Василий, ищите себе работу. Там ничего не изменится.
dg_
29.02.2012 19:57
to автор
Это хорошо, что вы написали такое письмо - может глядя на вас остальные тоже напишут, а там и количество перерастет в качество (серьезную проверку сбера соответствующими органами).
пром2009
29.02.2012 20:19
Василий!
Писать надо в трудовую инспекцию,и хорошо бы если Вас поддержали коллеги...а то Сбер ненавидят все работники,исключительно в разговорах между собой,а как доходит до дела,то куда что девается!?!
WWWsbr
16.03.2012 23:48
Собираюсь, как вариант, переводиться в УПР... У нас норма в 1,5 раза выше чем ваша и как бесплатный бонус - общение с клиентами...
bank001
17.03.2012 00:36
Я не знаю в каком ОСБ Вы работаете, но в Мурманском ОСБ № 8627,например,начальник Колесниченко завела правило,весь день где-то в служебном плавании проходит ее рабочее время, затем она появляется в районе 17-18 часов, сидит зачем-то сама до 3-хчасов ночи (это видно из переписки по корпоративной почте)и ее сотрудники вынуждены покидать свое рабочее место в 22-23 часа. У нее дети взрослые , закончили учебу, домой не спешит, вот так и поступает со своими сотрудниками. А если Вы вякните, окажитесь на улице.Ну и где этот ТК?
WWWsbr
17.03.2012 00:41
bank001, автор отзыва работает в ЦСКО)))
bank001
18.03.2012 00:30
WWWsbr, это риторический вопрос, поэтому мне не важен Ваш ответ.

Изменено: bank001 - 18.03.2012 00:32
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