Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Жалобное письмо на Сбербанк РФ
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Перенесено из Народного рейтинга.
Автор: alibaev.vasily
Здравствуйте, меня зовут Василий!
Данное письмо является жалобой и недовольством коллектива Сбербанка России, а именно Управления претензионной работы.
Мы просим принять меры и провести проверку в данном управлении, т.к. начальник данного управления нарушает условия работы, прописанные в ТК РФ. Такими нарушениями являются: принудительный выход на работу в выходные дни, при невыполнении этих требований угрожают увольнением, хотя оснований на увольнение нет, все сотрудники выполняют поставленные нормы. Но и к нормам есть большой вопрос! Откуда берутся эти цифры - не очень понятно! Многие сотрудники, чтобы успеть выполнить нормы, указанные начальством, жертвуют своим временем на обед или остаются вне рабочее время и не успевают, например, забрать детей из школ или детских садов.
В данных условиях коллектив работает разлаженно и напряженно. Есть желание дальше работать в этой организации, но в условиях, прописанных в ТК РФ.
|
4
Сергеич • сотрудник
29.02.2012 14:48
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
"принудительный выход на работу"
В РФ принудительный труд-запрещен. Действительно заставляют работать под дулом автомата?
Однако, я знаю, как собираются подписи под заявлениями. smile:(
Очень хорошо Вас понимаю, однако, огорчу Вас... Все, что Вы описали-это лишь малая часть нарушений ТК со стороны работодателя! Если Вы хотите перерабатывать, не успевать выполнять домашние и семейные дела, приходить в рань несусветную и уходить далеко за полночь, то добро пожаловать в Сбербанк! Пишу все это, как бывший сотрудник...
Ах да, кстати! Назовите мне хотя бы одну организацию, которая соблюдает ТК от А до Я?...
Это хорошо, что вы написали такое письмо - может глядя на вас остальные тоже напишут, а там и количество перерастет в качество (серьезную проверку сбера соответствующими органами).
Писать надо в трудовую инспекцию,и хорошо бы если Вас поддержали коллеги...а то Сбер ненавидят все работники,исключительно в разговорах между собой,а как доходит до дела,то куда что девается!?!
Изменено: