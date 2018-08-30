Предложили вакансию кадровика, долго сомневалась, т.к. начиталась вышеуказанных отзывов о данном банке. Решила все же попытать счастье, т.к. работа была очень нужна. Проработала один день, в результате которого выяснились следующие "подводные камни":

1. вместо заявленной з/п, допустим в 20 т.р., в трудовом договоре прописаны 9(!), где остальные - непонятно, по документам нигде не проходят, но мне сказали - не волнуйтесь, у всех так);

2. в результате передачи дел "предыдущим" кадровиком выяснилось, что сотрудников увольняют и набирают целыми отделами, в аппарате управления, где мне предстояло работать, состоящим примерно человек из 15, коллектив сменился почти полностью за каких-то 3(!) месяца, в общем текучка кадров нереальная.

3. обеда нет! никогда!

4. в отпуск ходят мало и не все до него дорабатывают!

5. на воду, чтобы хотя бы попить чай, нужно скидываться по 100 руб;

6. для распечатки документов по кадровым вопросам нужно использовать черновики в качестве экономии бумаги!!!



Короче, мои сомнения полностью по поводу нестабильности и ненадежности работы в данном банке полностью оправдались, естественно, работать там я не стала, и не советую никому, если попросту не хотите портить свою трудовую записью работы в 1-3 месяца.