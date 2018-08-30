Банк очень маленький, но при это очень активный, работает со всей линейкой продуктов: депозиты, карты, ипотека, переводы, платежи, прочее. Коллектив молодой и настроение очень дружелюбное. Особенно хочу отметить очень адекватное руководство. Конечно, как и в большинстве банков приходится перерабатывать. Но это того стоит. Могу охарактеризовать как очень достойное место работы! Думаю, что у банка есть неплохое будущее ввиду того, что банк ведет реальный бизнес, и он растет и растет...



Админ: Обтекаемая информация, мало конкретики о работе с точки зрения сотрудника. Могли бы глубже и подробнее рассказать о работе в банке?