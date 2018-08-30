Случай этот произошел совсем недавно... В 10 км от Екатеринбурга, в городе Б. сломался, значит, микрофон в одной из кассовых кабин нашего славного Сбера, клиенты не слышат кассира, кассир вечером охрипшим голосом озвучивает результаты работы за день. Ну, естественно, заказали мы новые динамики, пригласили специалистов для устранения поломки. Время 15:30, в зале 4 человека тихо-мирно (зря мне так казалось) оформляют услуги у двух операционистов. Кассу, естесственно, мы закрыли на 10 минут (работа пустяковая - установить другие динамики). Я как заведующий работу контролирую (присутствую, наблюдаю), выхожу в опер.зал проверить обстановку, ну и узнать, слышит кассир меня из кабины или нет. Тут из очереди к операционистам звучит вопрос от женщины (запомните эту участницу событий): "А где у вас кассир?" Объясняю - кассир на месте, по техническим причинам начнем работу через 3 минуты.



Проверили работу динамиков, выхожу из кассовой кабины, вижу стоит бабулечка с жетоном, говорю ей: "Проходите, пожалуйста!" Но фигу с маслом мне и бабулечке... Нас отталкивает бугай в красной куртке с кучей квитанций и нагло так: "Да мне похрену, значит, что у вас по вкладам без очереди, я тут стою уже 10-20-30 мин.(ненужное зачеркнуть) (потом смотрела видео - время ожидания этого качка составило 11 минут). Подлетает группа поддержки в лице женщины, задавшей вопрос о наличии кассира (см.выше), и понеслась, родная... "У вас по платежам через одного (вклады-платеж)... Да вы ходите просто так, ничего не делаете... Я вам из своего кармана зарплату плачу, клиенты всегда правы, че вы мне тут объясняете..." Начинаю внутри недоумевать, что же такое опять случилось? Вежливо объясняю, что у человека всегда есть право выбора, где удобно, как удобно и у кого удобно (в смысле обслуживаться). В ответ слышу: "Ты какого х..... тут стоишь, привязалась ко мне? Иди работай. Вали давай... Привязалась еще..." Перед бабулечкой стало неудобно, извиняюсь, иду на рабочее место. Выходит из кассы качок со словами: "Ну курицы тупые сидят тут", и с хорошим настроением покидает наш офис. Между тем другие клиенты в зале (человека 3) просто спрашивают у операционистов про тетку: "С ней все в порядке?" В конце всей эпопеи оказалось, что женщина-Греф (ну зарплату ведь ОНА нам платит) получала блиц-перевод, зашла к кассиру и сказала: "Ну че, ушла эта ваша длинная с длинными волосами ?" (это я) Кассир в непонятках смотрит на клиента, и тут в ненужный момент глючит пневмопочта и ее документы улетают обратно операционисту Какая реакция у клиента? Вопль на весь филиал: "Это она мне отомстила, ваша длинная, с длинными волосами!"



P.S. Очень жаль, что у нас неуважение к возрасту проявляют молодые мужики, молодые тетки. И еще очень жаль, что распущенных клиентов становится больше. Им улыбаешься, вежливо объясняешь, а в ответ - "Ниже ростом только Губин..."