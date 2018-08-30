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Много отзывов о банке ТКС хороших написано! Ни чуть не сомневаюсь, что все они справедливы! Хочется не то что написать отзыв о банке, а просто задать вопрос руководству или отделу по работе с персоналом, не знаю кто за этим стоит...
По какой причине банк не предоставляет учебный отпуск на время сессии? Ведь большинство устраивающихся работать в Call-центр - студенты! По какой причине банк нарушает статью 173 Трудового кодекса РФ, кроме того, право студента-заочника на дополнительный отпуск гарантирует ст. 17 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
Знаю сотрудников, которым пришлось уволиться по причине того, что не отпустили на сессию и знаю сотрудников, которым при предоставлении справке-вызова вместо дополнительного оплачиваемого отпуска была предложена альтернатива - отпуск за свой счет! Выбора у этих сотрудников не было!
Хочется задать вопрос банку - в чем дело?
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kativa90 • несостоявшийся сотрудник
02.03.2012 23:46
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|Clevelus
15.03.2012 00:19
|Так Вы работали в банке или нет?
|kativa90
Автор отзыва
24.03.2012 11:25
|Я прошла обучение, проработала несколько дней и узнав о том, что банк действительно как говорится при обучении, не отпускает на сессию, я уволилась. Уволилась потому что не хочется зря терять время там, где нет возможности совмещать заочную учебу в другом городе и работу
|Nikix
26.03.2012 18:51
|возможность есть. Вы просто берете отпуск за свой счет. Только банк не рад его давать. Просто необходимо отстаивать свои права и внимательно читать договор.
|margarita0404
25.06.2012 15:07
|Вы сами ответили на свой вопрос, почему не отпускают на сессию. Представьте в КЦ больше 200 сотрудников (имею ввиду отдел телемаркетинга, другие не знаю), подавляющее число этих сотрудников - студенты, сессия, как известно, у многих попадает примерно в одно и тоже время. И теперь представьте у 150 человек (к примеру) сессия, банк их отпускает, а работать кому? 50 человек разгребать все то, что обычно разгребают 200??? Вы себе вообще это представить можете? Ладно выходные, когда меньше заявок, а в будни, когда за день не успеваешь все заявки обработать с полным штатом, что же будет если от него останется одна треть или меньше?
|sasha0601
07.09.2012 15:53
|Извините, зачем тогда набирать студентов? Когда берешь человека на работу нужно понимать, что он учится и ты ОБЯЗАН предоставить ему отпуск. Нет возможности отпускать - Нужно брать человека уже отучившегося, а не нарушать закон. Просто никому не надо брать людей с дипломом, им платить надо нормально, в отличие от студентов.
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