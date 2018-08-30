Много отзывов о банке ТКС хороших написано! Ни чуть не сомневаюсь, что все они справедливы! Хочется не то что написать отзыв о банке, а просто задать вопрос руководству или отделу по работе с персоналом, не знаю кто за этим стоит...

По какой причине банк не предоставляет учебный отпуск на время сессии? Ведь большинство устраивающихся работать в Call-центр - студенты! По какой причине банк нарушает статью 173 Трудового кодекса РФ, кроме того, право студента-заочника на дополнительный отпуск гарантирует ст. 17 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».

Знаю сотрудников, которым пришлось уволиться по причине того, что не отпустили на сессию и знаю сотрудников, которым при предоставлении справке-вызова вместо дополнительного оплачиваемого отпуска была предложена альтернатива - отпуск за свой счет! Выбора у этих сотрудников не было!

Хочется задать вопрос банку - в чем дело?