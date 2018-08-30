Я являлась, сотрудником Банка. О Банке ИТБ можно сказать много хорошего. И коллектив в целом по банку дружелюбный, работоспособный; и "политика" банка к сотрудникам грамотная, прозрачная; и руководство банка лояльное, в меру жесткое, профессионалы своего дела; и автоматизация на высоте, и атмосфера в банке теплая, располагающая к работе. Но я хочу отметить именно негативные стороны, вернее сторону банка, чтобы предостеречь потенциальных соискателей.



Направление банка, это в основном ипотечное кредитование по стандартам АИЖК и именно этому направлению уделяется огромное внимание, соответственно и департаменту, который сопровождает данное направление. Так вот, хочу сказать со всей прямотой, что работа в данном департаменте не для слабонервных. Да, коллектив в целом сплоченный, но вот идеи и непосредственный руководитель Х-ва Лилия, которая возглавляла и возглавляет данный департамент, это, мягко сказать, ужас. Я не буду долго расписывать прелести работы в данном подразделении под руководством данного сотрудника, но могу сказать точно - если Вы нацелены на выработку постоянного адреналина и обладаете крепкими нервами, чтобы каждый день видеть и выслушивать те непрофессиональные идеи, которые пускают в работу, терпеть унижение и видеть поверхностное знание стандартов, методы "принятия" решений (ни одного стоящего решения и имеющего право на жизнь при мне самостоятельно этим сотрудником принято не было, ну если быть честным, то только из-за нежелания брать на себя ответственность, всегда легче переложить на плечи других), то Вам там будут рады. Надо же на ком-то выезжать...



Департамент только и существует благодаря сотрудникам, которые действительно работают на благо банка, старым наработанным порядкам, нормам и заложенному потенциалу в прошлом. Хотя уже многие ушли из ИТБ. И, думаю, в основном из-за этой причины, ну или переросли себя в данном банке. Не пойму только одного, куда смотрит руководство банка, они не могут не видеть всего того, что происходит в обособленном подразделении, хотя ДАПО (как оно называется) и расположено обособленно от других подразделений, входящих в головную структуру. И во мне говорит именно не обида, а желание оградить тех, кто хочет работать в банке ИТБ. Если Вы решили работать в банке ИТБ, будьте аккуратны при выборе подразделения, вернее оценки непосредственного руководителя (везде хорошо и это я знаю точно, все-таки общалась по работе со всеми перекрестными подразделениями, только не в ДАПО). Наверное, этот отзыв будет полезен молодым специалистам, которые ищут опыт работ.