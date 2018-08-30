Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Подстава при принятии на работу
|отрицательный голос не засчитан
|Я был в этом банке на собеседовании в марте 2012 года. Первое впечатление было позитивным. Достаточно милые люди, слаженный коллектив, пунктуальность и др. Расстроил меня только следующий факт: после моего первого собеседования из этого банка бесцеремонно на мое текущее место работы был направлен запрос на характеристику. Т.е. они запросили у организации, в которой я работаю, дать оценку на меня в письменном виде, т.к. я планирую к ним перейти на работу. В итоге, МИнБ принял на данную вакансию своего сотрудника переводом из другого подразделения, а меня серьезно подставил, т.к. мне пришлось отчитываться перед руководством моей организации. Мне кажется, такие действия со стороны МИнБ крайне некорректны. Поэтому всем, кто собирается пойти в эту организацию на собеседование, быть осторожным. Подстава неминуема.
|
0
Price-man • несостоявшийся сотрудник
12.04.2012 14:25
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Изменено:
Общее впечатление : несерьезная и лишенная практического смысла встреча - на 99 %, отработка кандидата в рамках "конкурса" на уже закрытую вакансию. Даже анкету не просили заполнить.
Я полагаю, Вы САМИ допустили одну ошибку : разместили резюме с указанием своих полных инициалов, а также точных мест работы. И видимо, эта информация по электронным сетям дошла до "особо шустрых" кадровиков, которые решили УТОЧНИТЬ интересующую их информацию еще ДО разговора с Вами. С одной стороны, такой звонок лишен всякого смысла, но с другой ... Не исключено, что Ваше резюме просто перепутали с другим кандидатом, с которым они уже встречались, а имея название компании, они быстро нашли их телефоны и... позвонили уже Вашим кадровикам. Представляю, КАКОВО Вам было после этого объяснять им, что Вы уходить не собираетесь, а резюме просто старое, давно не обновлялось, а ОТКЛЮЧИТЬ (удалить) его невозможно. ИМЕННО по этому, лично я не только нигде не указываю точного названия компаний, где работал - но даже фамилию (где обязательно требуют) пишу с лишними буквами. Потом всегда можно будет сказать, что это опечатка.
Наверное те, кто звонил и спрашивал про вас в управлении развития персонала разговаривали с недавно ушедшей бывшей начальницей этого управления?! Только благодаря этому, судя по всему вы остались на своем рабочем месте.
Изменено: