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Подстава при принятии на работу отрицательный голос не засчитан
Я был в этом банке на собеседовании в марте 2012 года. Первое впечатление было позитивным. Достаточно милые люди, слаженный коллектив, пунктуальность и др. Расстроил меня только следующий факт: после моего первого собеседования из этого банка бесцеремонно на мое текущее место работы был направлен запрос на характеристику. Т.е. они запросили у организации, в которой я работаю, дать оценку на меня в письменном виде, т.к. я планирую к ним перейти на работу. В итоге, МИнБ принял на данную вакансию своего сотрудника переводом из другого подразделения, а меня серьезно подставил, т.к. мне пришлось отчитываться перед руководством моей организации. Мне кажется, такие действия со стороны МИнБ крайне некорректны. Поэтому всем, кто собирается пойти в эту организацию на собеседование, быть осторожным. Подстава неминуема.
Price-man • несостоявшийся сотрудник
12.04.2012 14:25
23 комментария
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Vladik2012
13.04.2012 08:11
Это практика не только МИнБ. Запросы делают очень многие Банки. У меня была ситуация, когда один Банк хотел пригласить на работу к себе и начали они с наведения справок на моей прежней работе даже без разговора со мной. Представьте мое удивление, когда от коллег до меня дошла информация о возможном переходе в другой банк.

Изменено: Vladik2012 - 13.04.2012 08:13
Отверженный странник
13.04.2012 08:23
Уважаемый Price-man ! Вы САМИ допустили одну серьезную ошибку : пришли на собеседование ДО увольнения с предыдущего места и объявили в банке, где работаете сейчас. Разумеется, если Вы хотите устроиться в банк, то должны быть готовы к таким проверкам : это общепринятая практика и требования регламентов. Другое дело, ТРЕБОВАТЬ ПИСЬМЕННУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ от предыдущего работодателя, они не имели никакого права ! Не "чистая подстава" конечно, но предъявление ТАКИХ требований к предыдущему работодателю - неслыханная наглость : такие рекомендации должны предоставлять Вы лично, а они имеют право только позвонить и убедиться в их подлинности. Лично я тоже был на собеседовании в этом банке, куда меня пригласили сами. Что удивительно, проходило оно не где-нибудь, а в зимнем саду : среди пальм и фикусов (мне сказали, что в переговорной ремонт). Пригласивший меня преклонного возраста начальник отдела много спрашивал, а сидящий рядом молодой начальник управления напротив : не проронил ни слова.
Общее впечатление : несерьезная и лишенная практического смысла встреча - на 99 %, отработка кандидата в рамках "конкурса" на уже закрытую вакансию. Даже анкету не просили заполнить.
Отверженный странник
13.04.2012 08:27
Уважаемый Vladik2012 ! Это "меньшее из зол", на которые способны такие "проверяльщики". Но опять же : сперва УВОЛЬТЕСЬ из одного банка и только ПОТОМ езжайте в другой. Не подставляйте себя сами !
Vladik2012
13.04.2012 11:43
Уважаемый Отверженный странник! Очевидно Вы меня неправильно поняли. Я в другой Банк не ходил и более того даже резюме нигде не размещал. Это была целиком их инициатива, которая благодаря стечению обстоятельств негативно на мне не отразилась. Но такой факт "наведения справок" был.
Отверженный странник
13.04.2012 12:56
Уважаемый Vladik2012 ! Я действительно НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ - Вы утверждаете : " Я в другой Банк не ходил и более того даже резюме нигде не размещал. Это была целиком их инициатива " То есть, Вы СПОКОЙНО РАБОТАЕТЕ, а в Ваш отдел подбора персонала звонит НЕКТО и утверждает, что Вы к ним ходили на собеседование и хотите устроиться туда работать, да еще и выспрашивают про Вас сведения. А Вы даже ничего и не слышали об этом работодателе...
Я полагаю, Вы САМИ допустили одну ошибку : разместили резюме с указанием своих полных инициалов, а также точных мест работы. И видимо, эта информация по электронным сетям дошла до "особо шустрых" кадровиков, которые решили УТОЧНИТЬ интересующую их информацию еще ДО разговора с Вами. С одной стороны, такой звонок лишен всякого смысла, но с другой ... Не исключено, что Ваше резюме просто перепутали с другим кандидатом, с которым они уже встречались, а имея название компании, они быстро нашли их телефоны и... позвонили уже Вашим кадровикам. Представляю, КАКОВО Вам было после этого объяснять им, что Вы уходить не собираетесь, а резюме просто старое, давно не обновлялось, а ОТКЛЮЧИТЬ (удалить) его невозможно. ИМЕННО по этому, лично я не только нигде не указываю точного названия компаний, где работал - но даже фамилию (где обязательно требуют) пишу с лишними буквами. Потом всегда можно будет сказать, что это опечатка.
поляк
13.04.2012 21:21
Надо просто понимать ситуацию в которой оказались кадровики после истории с Белгородом http://mediatron.ru/print/news-2012-yanv-019889.html А теперь конечно как говорят во Владимире: "Обжегшись на молоке - дуют теперь на воду". Кстати и с владимирцами тоже как показал опыт непонятно как быть - во время роста экономики они заняли много приличных должностей, а теперь во время кризиса она как то поникли и что теперь со всеми делать непонятно. Вот кадровая служба и усилила видимо "фильтрацию" ... Да к тому же и в самом отделе кадров работает немало ветеранов которые помнят еще те времена когда людей подбирали по знакомству а не по объективным критериям, так что ищите знакомых в банке чтобы замолвили слово и тогда ваши шансы резко возрастут.
Отверженный странник
14.04.2012 21:37
Уважаемый Поляк ! Про то, что бывает с самими "знакомыми", когда у них самих дела "пойдут вниз" - один из последних отзывов про Росинтербанк. Как видите, даже и у директора департамента отношения с руководством банка могут испортиться. А держаться за кого-то... Каждый решает сам, но я лично такого не посоветую никому.
d.valachi
14.04.2012 23:20
Уважаемый отверженный странник, неужели кто то из МИнБа оказался в указанном вами Роситербанке? И уточните, как найти отзыв на который вы ссылаетесь, так я его не смог найти.
отец Тихон
14.04.2012 23:52
Для Vladika2012:
Наверное те, кто звонил и спрашивал про вас в управлении развития персонала разговаривали с недавно ушедшей бывшей начальницей этого управления?! Только благодаря этому, судя по всему вы остались на своем рабочем месте.
Отверженный странник
15.04.2012 17:25
Уважаемый d.valachi ! Нет проблем : вот этот отзыв. http://www.banki.ru/services/official...4#comments А о том, что кто-то из МИБа оказался в Росинтере, я нигде не утверждал. Хотя, если это и было бы так, что в этом было бы особенного ?

Изменено: Отверженный странник - 15.04.2012 17:26
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