Я был в этом банке на собеседовании в марте 2012 года. Первое впечатление было позитивным. Достаточно милые люди, слаженный коллектив, пунктуальность и др. Расстроил меня только следующий факт: после моего первого собеседования из этого банка бесцеремонно на мое текущее место работы был направлен запрос на характеристику. Т.е. они запросили у организации, в которой я работаю, дать оценку на меня в письменном виде, т.к. я планирую к ним перейти на работу. В итоге, МИнБ принял на данную вакансию своего сотрудника переводом из другого подразделения, а меня серьезно подставил, т.к. мне пришлось отчитываться перед руководством моей организации. Мне кажется, такие действия со стороны МИнБ крайне некорректны. Поэтому всем, кто собирается пойти в эту организацию на собеседование, быть осторожным. Подстава неминуема.