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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день! Я работала в этом банке 2 года, ушла только из-за того, что хотела развития, т.к. я молодая и это было первое место моей работы. Я с теплотой вспоминаю об этом месте работы. Хочу всем сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО, особенно Андрей Николаевичу!!! Из плюсов хочу выделить хорошую зарплату, премии при переработке, хороший коллектив, я работала в бухгалтерии, т.к. коллектив женский, были свои ссоры, но руководство их разруливало. Штрафы, конечно есть, за 2 года у меня был только 1 и то из-за конфликта с главным бухгалтером, который уже там не работает. Если вести себя корректно, всё делать вовремя, не опаздывать (рук-во бывшие военные, поэтому дисциплина - превыше всего), иметь высокую работоспособность, т.к. работы куча, то работать можно. Хочу ещё раз сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем за совместную работу!!!
Natycikбывший сотрудник
13.04.2012 19:04
10 комментариев
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Pavlonciy
15.04.2012 11:42
Отзыв из серии "спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам". Заказуха на 100 % : даже противно читать. Лично я видел в этом банке среди его сотрудников вьетнамца в помятом костюме стиля 80-х.
Если у них нет денег даже на то, чтобы отремонтировать собственный ресепшн и даже кабинет ПП - о КАКИХ "хороших зарплатах" вообще может идти речь ? Мне лично объявили сразу : з\п 50\50.
А общее впечатление - ЖУТЬ : хуже здания банка я не видел.
Prokyror
14.05.2012 13:27
Да не читай, абсолютно согласен с Natycik. Сотрудникам платят достойно, пусть они не ходят по мраморным полам, но это пока. Банк динамично и стремительно развивается, а значит всё впереди. Советую Вам смотреть на финансовую отчетность и рейтинги, а не на ресепшн и помятые костюмы.
manmoscow
28.05.2012 15:10
Pavlonciy, имею некоторое отношение к этому банку... и в связи с этим вопрос: для вас антураж важен? замечательно... только почему Вас не взяли на работу? и даже не предложили... может, в Вас самом антуража маловато? Из любопытства пробежался по Вашему профайлу... Вы критикан... специалист Вы серенький, поэтому критика всего, что появляется на Вашем пути касательно работодателей - это лишь результат Вашего собственного антуража, вернее - его отсутствия:)
а теперь по сути: 1) Заказуха? кем заказано? Прошу персонально назвать - иначе придется обратиться к модератерам для принятия мер по борьбе с клеветой; 2) поскольку вьетнамец в помятом костюме произвел на Вас такое неизгладимое впечатление, то делаю вывод. что Ваше собеседование не дошло даже до стадии рассказа о банке, что еще раз говорит о Вашем профессиональном уровне; 3) ремонт "ресепшн и кабинет ПП" - это последнее, чем займутся в этом банке, поскольку некогда размениваться на ерунду, да и переезд скоро; 4) Вам сразу "объявили 50\50"? Объявили? но не предложили? ну так а на каком основании тогда Вы рассуждаете об уровне зарплат? кстати, 50\50 в банке - это соотношение в зарплате низкооплачиваемых категорий работников (операционисты, пр.), у высокооплачиваемых соотношение еще ниже... так что вы еще и на зарплату претендовали соответствующую Вашей квалификации; 5) не видели хуже здания банка? это лишь говорит об отсутствии у Вас необходимого опыта работы в банках.

Изменено: manmoscow - 16.07.2012 09:50
kitti28
28.08.2012 00:21
в этом банке работают с утра и до..... нормированного рабочего дня нет ни у кого. Если вы молодой парень\девушка , желаете получать з\п больше, чем в других банках,но не принципиально получить нормального банковского опыта (т.к. работают там игнорируя все положения и инструкции ЦБ),а т.ж вам не нужно вечером домой к жене\мужу\детям\маме\потусить вечером с друзьями, то вам сюда. Вы будете пахать один за многих, и вовремя домой вы не уйдете никогда. Если попытаетесь это сделать, это будет для начала минус вам огромный морально (то есть общее "фи"), потом от вас попытаются избавиться. Там не любят тех, кто вовремя делает свою работу. Сделал? а на тебе еще! как домой? какие 18.00? что такое ТК РФ? Нет, не слышали.Но тем, кто молчаливо трудится практически круглосуточно и не опаздывает (штраф большой) и не ходит на перекуры больше 20 раз в рабочий месяц(штраф огромный) , те получают хорошие зар.платы и премии. Но уволить тебя могут в одну секунду. Не правда что обманывают, как кто то писал, нет, выплачивают полностью и черную и белую з\пл, ну может пару тыщ недоплатят. Но сам факт такого... Смотрите сами... Для несемейного человека и ненуждающегося развлечениях и личном отдыхе, может и стоит попробовать. Но повторюсь, что опыта в знаниях вы там не получите. Потаму что делается все не по правилам ЦБ. Придете потом работать в др банк- будет сложно. А еще там нет ни столовой ни комнаты отдыха, обедать негде, переодеваться негде, туалеты как на вокзале, выходить и заходить в банк очередь через пропускной пункт -минимум 10 минут.Так что время нужно расчитать. от метро быстрым шагом летом минут 20. Зимой по сугробам минимум 30. Желаю удачи всем соискателям ))
Pavlonciy
28.08.2012 21:06
Уважаемый Господин manmoscow ! Сколько пафоса и ЦИТАТ моих сообщений другого отзыва. smile:o
А что же Вам, уважаемый, мешало продолжить дискуссию ТАМ ? КАКОЙ смысл "перепрыгивать" ?
И все же, постараюсь ответить на Ваши вопросы, даже несмотря на Ваши "выводы" о моей персоне.
1. Не знаю, что Вы называете "антуражем", но театр, как известно, начинается с вешалки. А банк начинается с офиса (на мой взгляд). Я много где был и чего видел : ХУЖЕ опер-зала мне не попадалось.
2. ПОЧЕМУ меня туда не взяли ? ОТЛИЧНЫЙ вопрос : всего-навсего коротко переговорил с Директором департамента и Председателем правления и при том, ВПОЛНЕ доброжелательно. Функционал "огласили" уже на собеседовании и выяснилось, что мой опыт не очень ему соответствовал. Выходит, кандидатура не подошла : ну бывает - чего обижаться, тем более на ПЕРВЫХ ЛИЦ небольшого банка...
3. КРИТИКАН ли я на САМОМ ДЕЛЕ ? А Вы сами посудите, зачем вообще существуют форумы ? С КАКОЙ целью вообще пишутся отзывы ? Обсудить, подискутировать, в том числе и КРИТИЧЕСКИ... Свободу слова у нас пока еще не отменял, а процентов 90 ВСЕХ сообщений данного форума - как раз КРИТИЧЕСКИЕ в той, или иной степени. Так, что я вполне объективен.
4. Ну для начала, давайте определимся, КАК и ГДЕ определяется профессионализм кандидата. В ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ банков существует система ТЕСТИРОВАНИЙ и собеседований с руководителями разных уровней. В данном банке мне ОКАЗАЛИ ЧЕСТЬ, проведя по крутой узкой лестнице в кабинет Председателя правления, за что я даже БЛАГОДАРЕН принявшим меня руководителям. Однако, уровень моего профессионализма там никто не определял. Если Вы пытаетесь определить этот уровень, читая другие мои сообщения, то и я могу пожаловаться на Вас модератору и тоже обвинить в клевете.
5. На меня произвел впечатление не только вьетнамец, но и "диван", на котором мне пришлось сидеть минут 40 : признаюсь честно - мне даже брюки после собеседования пришлось стирать.
6. Вы правы : для РАССКАЗА информации и впрямь было мало - вот и решил ограничиться комментариями чужих отзывов. А Вы уже сделали "вывод" о моем профессионализме ? Просто смешно !
7. Говорите "переезд скоро" и нет смысла тратиться на ремонт ? А он ВООБЩЕ в этом здании когда-нибудь БЫЛ ? Так вот : в прошлую субботу банк еще был ТАМ... Не ЗАТЯНУЛСЯ ли этот "переезд" ?
8. А ГДЕ КОНКРЕТНО я "рассуждаю" ? Просто сообщил, что "объявили" - да и то, кратко : НЕ НАДО мне приписывать того, чего не было.
9. 50\50 - это было вовсе не соотношение оклада и премии, как Вы наверное подумали. Да и kitti28 в предыдущем посте высказалась ОПРЕДЕЛЕННО. А я рассчитывал хотя-бы на то, что она будет БЕЛОЙ, как во ВСЕХ банках, где мне посчастливилось работать раньше. А про ШТРАФЫ в банке я раньше и не слышал.
10. Уж поверьте : мне ЕСТЬ с чем сравнить здание этого банка. Если Вы там работаете, то не обижайтесь, но "СБЕРЕЖЕНИЯМИ" его владельцы слишком уж увлеклись : вложиться в ремонт опер-зала явно СТОИЛО. А если даже состояние кабинета ПП для Вас - ерунда, то я лично привык работать с руководителями, которым не все равно, что о них говорят и пишут в профессиональных кругах... smile:D

Изменено: Pavlonciy - 28.08.2012 21:11
Pavlonciy
28.08.2012 21:11
Уважаемый Господин manmoscow ! Сколько пафоса и ЦИТАТ моих сообщений другого отзыва. smile:o А что же Вам, уважаемый, мешало продолжить дискуссию ТАМ ? КАКОЙ смысл "перепрыгивать" ?
И все же, постараюсь ответить на Ваши вопросы, даже несмотря на Ваши "выводы" о моей персоне.
1. Не знаю, что Вы называете "антуражем", но театр, как известно, начинается с вешалки. А банк начинается с офиса (на мой взгляд). Я много где был и чего видел : ХУЖЕ опер-зала мне не попадалось.
2. ПОЧЕМУ меня туда не взяли ? ОТЛИЧНЫЙ вопрос : всего-навсего коротко переговорил с Директором департамента и Председателем правления и при том, ВПОЛНЕ доброжелательно. Функционал "огласили" уже на собеседовании и выяснилось, что мой опыт не очень ему соответствовал. Выходит, кандидатура не подошла : ну бывает - чего обижаться, тем более на ПЕРВЫХ ЛИЦ небольшого банка...
3. КРИТИКАН ли я на САМОМ ДЕЛЕ ? А Вы сами посудите, зачем вообще существуют форумы ? С КАКОЙ целью вообще пишутся отзывы ? Обсудить, подискутировать, в том числе и КРИТИЧЕСКИ... Свободу слова у нас пока еще не отменял, а процентов 90 ВСЕХ сообщений данного форума - как раз КРИТИЧЕСКИЕ в той, или иной степени. Так, что я вполне объективен.
4. Ну для начала, давайте определимся, КАК и ГДЕ определяется профессионализм кандидата. В ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ банков существует система ТЕСТИРОВАНИЙ и собеседований с руководителями разных уровней. В данном банке мне ОКАЗАЛИ ЧЕСТЬ, проведя по крутой узкой лестнице в кабинет Председателя правления, за что я даже БЛАГОДАРЕН принявшим меня руководителям. Однако, уровень моего профессионализма там никто не определял. Если Вы пытаетесь определить этот уровень, читая другие мои сообщения, то и я могу пожаловаться на Вас модератору и тоже обвинить в клевете.
5. На меня произвел впечатление не только вьетнамец, но и "диван", на котором мне пришлось сидеть минут 40 : признаюсь честно - мне даже штаны после собеседования пришлось стирать.
6. Вы правы : для РАССКАЗА информации и впрямь было мало - вот и решил ограничиться комментариями чужих отзывов. А Вы уже сделали "вывод" о моем профессионализме ? Просто смешно !
7. Говорите "переезд скоро" и нет смысла тратиться на ремонт ? А он ВООБЩЕ в этом здании когда-нибудь БЫЛ ? Так вот : в прошлую субботу банк еще был ТАМ... Не ЗАТЯНУЛСЯ ли этот "переезд" ?
8. А ГДЕ КОНКРЕТНО я "рассуждаю" ? Просто сообщил, что "объявили" - да и то, кратко : НЕ НАДО мне приписывать того, чего не было.
9. 50\50 - это было вовсе не соотношение оклада и премии, как Вы наверное подумали. А я рассчитывал хотя-бы на то, что она будет БЕЛОЙ, как во ВСЕХ банках, где мне посчастливилось работать раньше.
10. Уж поверьте : мне ЕСТЬ с чем сравнить здание этого банка. Если Вы там работаете, то не обижайтесь, но "СБЕРЕЖЕНИЯМИ" его владельцы слишком уж увлеклись : вложиться в ремонт опер-зала явно СТОИЛО. А если даже состояние кабинета ПП для Вас - ерунда, то я лично привык работать с руководителями, которым не все равно, что о них оворят и пишут в профессиональных кругах...
Pavlonciy
28.08.2012 21:12
Уважаемый Господин manmoscow !
Вы утверждаете, что мне "НЕ ХВАТАЕТ АНТУРАЖА" ? Чтобы ТАК обо мне не говорили, я специально выбрал аватар в шляпе...

Изменено: Pavlonciy - 28.08.2012 21:24
manmoscow
05.09.2012 10:24
Pavlonciy, много букв. Очень много ошибок - как стилистических, фразеологических, так и пунктуационных, так что писАть - это не Ваше, не выставляйте себя в таком свете:) ну и разницу между "Критикой" и "Критиканством" постарайтесь узнать, открыв толковый словарь. И в новом Вашем сообщение вновь критиканство. Ну да судьба у Вас такая, когда делать нечего - безделье, понимаете ли:)
Pavlonciy
05.09.2012 18:41
Уважаемый Господин manmoscow !
Да, букв много потому, что много слов потому, что я люблю конкретику и точность.
1. Сайт сам проверяет орфографию : ошибки я если и делаю, исправляю немедленно. Так, что насчет пунктуации - это Вы НАПРАСНО. Приведите пример и в следующий раз сперва откройте скобку, если потом решили ее закрыть.
2. Я вообще-то не литератор, да и Вы ТОЖЕ наверняка не литературный критик и не лингвист. А о СТИЛЯХ (как и о вкусах) - не спорят.
3. Ну, на лавры Вуди (Вурдалака = кожаного пиджака) и его подражателей, я и близко не претендую. Просто, делюсь мыслями и не более того...
4. Вот только НЕ НАДО "жонглировать терминологией". smile:wikigo: Вам можно меня критиковать, а мне Вас НЕТ. А Вы случаем не ЗАМПРЕДом в этом банке работаете ? Где справедливость ?
5. Для примера : ВЧЕРА я ушел с работы в 22-30, позавчера - в 21-30. Так, что обвинение в БЕЗДЕЛЬЕ - отклоняю : я реально тружусь в поте лица.
6. Каждый САМ выбирает свою судьбу. И я благодарен ей за то, что она пронесла меня МИМО Вашего банка. Отзывы и комментарии к ним чуть выше только подтвердили мои предположения.
7. Кстати, а что было раньше в этом здании Вашего банка ? Особенно ДО революции. НИЧЕГО подобного ни в одном из зданий банков, я раньше не видел.

Изменено: Pavlonciy - 05.09.2012 18:43
Lisa79
29.10.2012 10:49
на сайте "Коммерсанта" много "хорошего" написали, уже про Банк всем и всё стало ясно smile:D
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