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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Я работала в этом банке 2 года, ушла только из-за того, что хотела развития, т.к. я молодая и это было первое место моей работы. Я с теплотой вспоминаю об этом месте работы. Хочу всем сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО, особенно Андрей Николаевичу!!! Из плюсов хочу выделить хорошую зарплату, премии при переработке, хороший коллектив, я работала в бухгалтерии, т.к. коллектив женский, были свои ссоры, но руководство их разруливало. Штрафы, конечно есть, за 2 года у меня был только 1 и то из-за конфликта с главным бухгалтером, который уже там не работает. Если вести себя корректно, всё делать вовремя, не опаздывать (рук-во бывшие военные, поэтому дисциплина - превыше всего), иметь высокую работоспособность, т.к. работы куча, то работать можно. Хочу ещё раз сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем за совместную работу!!!
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Natycik • бывший сотрудник
13.04.2012 19:04
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Если у них нет денег даже на то, чтобы отремонтировать собственный ресепшн и даже кабинет ПП - о КАКИХ "хороших зарплатах" вообще может идти речь ? Мне лично объявили сразу : з\п 50\50.
А общее впечатление - ЖУТЬ : хуже здания банка я не видел.
а теперь по сути: 1) Заказуха? кем заказано? Прошу персонально назвать - иначе придется обратиться к модератерам для принятия мер по борьбе с клеветой; 2) поскольку вьетнамец в помятом костюме произвел на Вас такое неизгладимое впечатление, то делаю вывод. что Ваше собеседование не дошло даже до стадии рассказа о банке, что еще раз говорит о Вашем профессиональном уровне; 3) ремонт "ресепшн и кабинет ПП" - это последнее, чем займутся в этом банке, поскольку некогда размениваться на ерунду, да и переезд скоро; 4) Вам сразу "объявили 50\50"? Объявили? но не предложили? ну так а на каком основании тогда Вы рассуждаете об уровне зарплат? кстати, 50\50 в банке - это соотношение в зарплате низкооплачиваемых категорий работников (операционисты, пр.), у высокооплачиваемых соотношение еще ниже... так что вы еще и на зарплату претендовали соответствующую Вашей квалификации; 5) не видели хуже здания банка? это лишь говорит об отсутствии у Вас необходимого опыта работы в банках.
Изменено:
А что же Вам, уважаемый, мешало продолжить дискуссию ТАМ ? КАКОЙ смысл "перепрыгивать" ?
И все же, постараюсь ответить на Ваши вопросы, даже несмотря на Ваши "выводы" о моей персоне.
1. Не знаю, что Вы называете "антуражем", но театр, как известно, начинается с вешалки. А банк начинается с офиса (на мой взгляд). Я много где был и чего видел : ХУЖЕ опер-зала мне не попадалось.
2. ПОЧЕМУ меня туда не взяли ? ОТЛИЧНЫЙ вопрос : всего-навсего коротко переговорил с Директором департамента и Председателем правления и при том, ВПОЛНЕ доброжелательно. Функционал "огласили" уже на собеседовании и выяснилось, что мой опыт не очень ему соответствовал. Выходит, кандидатура не подошла : ну бывает - чего обижаться, тем более на ПЕРВЫХ ЛИЦ небольшого банка...
3. КРИТИКАН ли я на САМОМ ДЕЛЕ ? А Вы сами посудите, зачем вообще существуют форумы ? С КАКОЙ целью вообще пишутся отзывы ? Обсудить, подискутировать, в том числе и КРИТИЧЕСКИ... Свободу слова у нас пока еще не отменял, а процентов 90 ВСЕХ сообщений данного форума - как раз КРИТИЧЕСКИЕ в той, или иной степени. Так, что я вполне объективен.
4. Ну для начала, давайте определимся, КАК и ГДЕ определяется профессионализм кандидата. В ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ банков существует система ТЕСТИРОВАНИЙ и собеседований с руководителями разных уровней. В данном банке мне ОКАЗАЛИ ЧЕСТЬ, проведя по крутой узкой лестнице в кабинет Председателя правления, за что я даже БЛАГОДАРЕН принявшим меня руководителям. Однако, уровень моего профессионализма там никто не определял. Если Вы пытаетесь определить этот уровень, читая другие мои сообщения, то и я могу пожаловаться на Вас модератору и тоже обвинить в клевете.
5. На меня произвел впечатление не только вьетнамец, но и "диван", на котором мне пришлось сидеть минут 40 : признаюсь честно - мне даже брюки после собеседования пришлось стирать.
6. Вы правы : для РАССКАЗА информации и впрямь было мало - вот и решил ограничиться комментариями чужих отзывов. А Вы уже сделали "вывод" о моем профессионализме ? Просто смешно !
7. Говорите "переезд скоро" и нет смысла тратиться на ремонт ? А он ВООБЩЕ в этом здании когда-нибудь БЫЛ ? Так вот : в прошлую субботу банк еще был ТАМ... Не ЗАТЯНУЛСЯ ли этот "переезд" ?
8. А ГДЕ КОНКРЕТНО я "рассуждаю" ? Просто сообщил, что "объявили" - да и то, кратко : НЕ НАДО мне приписывать того, чего не было.
9. 50\50 - это было вовсе не соотношение оклада и премии, как Вы наверное подумали. Да и kitti28 в предыдущем посте высказалась ОПРЕДЕЛЕННО. А я рассчитывал хотя-бы на то, что она будет БЕЛОЙ, как во ВСЕХ банках, где мне посчастливилось работать раньше. А про ШТРАФЫ в банке я раньше и не слышал.
10. Уж поверьте : мне ЕСТЬ с чем сравнить здание этого банка. Если Вы там работаете, то не обижайтесь, но "СБЕРЕЖЕНИЯМИ" его владельцы слишком уж увлеклись : вложиться в ремонт опер-зала явно СТОИЛО. А если даже состояние кабинета ПП для Вас - ерунда, то я лично привык работать с руководителями, которым не все равно, что о них говорят и пишут в профессиональных кругах...
Изменено:
И все же, постараюсь ответить на Ваши вопросы, даже несмотря на Ваши "выводы" о моей персоне.
1. Не знаю, что Вы называете "антуражем", но театр, как известно, начинается с вешалки. А банк начинается с офиса (на мой взгляд). Я много где был и чего видел : ХУЖЕ опер-зала мне не попадалось.
2. ПОЧЕМУ меня туда не взяли ? ОТЛИЧНЫЙ вопрос : всего-навсего коротко переговорил с Директором департамента и Председателем правления и при том, ВПОЛНЕ доброжелательно. Функционал "огласили" уже на собеседовании и выяснилось, что мой опыт не очень ему соответствовал. Выходит, кандидатура не подошла : ну бывает - чего обижаться, тем более на ПЕРВЫХ ЛИЦ небольшого банка...
3. КРИТИКАН ли я на САМОМ ДЕЛЕ ? А Вы сами посудите, зачем вообще существуют форумы ? С КАКОЙ целью вообще пишутся отзывы ? Обсудить, подискутировать, в том числе и КРИТИЧЕСКИ... Свободу слова у нас пока еще не отменял, а процентов 90 ВСЕХ сообщений данного форума - как раз КРИТИЧЕСКИЕ в той, или иной степени. Так, что я вполне объективен.
4. Ну для начала, давайте определимся, КАК и ГДЕ определяется профессионализм кандидата. В ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ банков существует система ТЕСТИРОВАНИЙ и собеседований с руководителями разных уровней. В данном банке мне ОКАЗАЛИ ЧЕСТЬ, проведя по крутой узкой лестнице в кабинет Председателя правления, за что я даже БЛАГОДАРЕН принявшим меня руководителям. Однако, уровень моего профессионализма там никто не определял. Если Вы пытаетесь определить этот уровень, читая другие мои сообщения, то и я могу пожаловаться на Вас модератору и тоже обвинить в клевете.
5. На меня произвел впечатление не только вьетнамец, но и "диван", на котором мне пришлось сидеть минут 40 : признаюсь честно - мне даже штаны после собеседования пришлось стирать.
6. Вы правы : для РАССКАЗА информации и впрямь было мало - вот и решил ограничиться комментариями чужих отзывов. А Вы уже сделали "вывод" о моем профессионализме ? Просто смешно !
7. Говорите "переезд скоро" и нет смысла тратиться на ремонт ? А он ВООБЩЕ в этом здании когда-нибудь БЫЛ ? Так вот : в прошлую субботу банк еще был ТАМ... Не ЗАТЯНУЛСЯ ли этот "переезд" ?
8. А ГДЕ КОНКРЕТНО я "рассуждаю" ? Просто сообщил, что "объявили" - да и то, кратко : НЕ НАДО мне приписывать того, чего не было.
9. 50\50 - это было вовсе не соотношение оклада и премии, как Вы наверное подумали. А я рассчитывал хотя-бы на то, что она будет БЕЛОЙ, как во ВСЕХ банках, где мне посчастливилось работать раньше.
10. Уж поверьте : мне ЕСТЬ с чем сравнить здание этого банка. Если Вы там работаете, то не обижайтесь, но "СБЕРЕЖЕНИЯМИ" его владельцы слишком уж увлеклись : вложиться в ремонт опер-зала явно СТОИЛО. А если даже состояние кабинета ПП для Вас - ерунда, то я лично привык работать с руководителями, которым не все равно, что о них оворят и пишут в профессиональных кругах...
Вы утверждаете, что мне "НЕ ХВАТАЕТ АНТУРАЖА" ? Чтобы ТАК обо мне не говорили, я специально выбрал аватар в шляпе...
Изменено:
Да, букв много потому, что много слов потому, что я люблю конкретику и точность.
1. Сайт сам проверяет орфографию : ошибки я если и делаю, исправляю немедленно. Так, что насчет пунктуации - это Вы НАПРАСНО. Приведите пример и в следующий раз сперва откройте скобку, если потом решили ее закрыть.
2. Я вообще-то не литератор, да и Вы ТОЖЕ наверняка не литературный критик и не лингвист. А о СТИЛЯХ (как и о вкусах) - не спорят.
3. Ну, на лавры Вуди (Вурдалака = кожаного пиджака) и его подражателей, я и близко не претендую. Просто, делюсь мыслями и не более того...
4. Вот только НЕ НАДО "жонглировать терминологией". Вам можно меня критиковать, а мне Вас НЕТ. А Вы случаем не ЗАМПРЕДом в этом банке работаете ? Где справедливость ?
5. Для примера : ВЧЕРА я ушел с работы в 22-30, позавчера - в 21-30. Так, что обвинение в БЕЗДЕЛЬЕ - отклоняю : я реально тружусь в поте лица.
6. Каждый САМ выбирает свою судьбу. И я благодарен ей за то, что она пронесла меня МИМО Вашего банка. Отзывы и комментарии к ним чуть выше только подтвердили мои предположения.
7. Кстати, а что было раньше в этом здании Вашего банка ? Особенно ДО революции. НИЧЕГО подобного ни в одном из зданий банков, я раньше не видел.
Изменено: