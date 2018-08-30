Добрый день! Я работала в этом банке 2 года, ушла только из-за того, что хотела развития, т.к. я молодая и это было первое место моей работы. Я с теплотой вспоминаю об этом месте работы. Хочу всем сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО, особенно Андрей Николаевичу!!! Из плюсов хочу выделить хорошую зарплату, премии при переработке, хороший коллектив, я работала в бухгалтерии, т.к. коллектив женский, были свои ссоры, но руководство их разруливало. Штрафы, конечно есть, за 2 года у меня был только 1 и то из-за конфликта с главным бухгалтером, который уже там не работает. Если вести себя корректно, всё делать вовремя, не опаздывать (рук-во бывшие военные, поэтому дисциплина - превыше всего), иметь высокую работоспособность, т.к. работы куча, то работать можно. Хочу ещё раз сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем за совместную работу!!!