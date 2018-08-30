Работаю в банке с 2008 года, сходила в декрет и обратно вернулась. Мне нравится работать в таком стремительно развивающимся банке. Расстраивает только одно, устраиваясь на работу, новых сотрудников берут с окладом гораздо выше, чем старых работников, но "старичкам" зарплату до уровня "новичков" поднять не хотят. Где логика, ведь если уволятся действующие сотрудники, новым будут предлагать уже более высокие оклады, почему тогда не ценят старых работников, которые обучают "новичков"?