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|Зарплата в банковских офисах
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в банке с 2008 года, сходила в декрет и обратно вернулась. Мне нравится работать в таком стремительно развивающимся банке. Расстраивает только одно, устраиваясь на работу, новых сотрудников берут с окладом гораздо выше, чем старых работников, но "старичкам" зарплату до уровня "новичков" поднять не хотят. Где логика, ведь если уволятся действующие сотрудники, новым будут предлагать уже более высокие оклады, почему тогда не ценят старых работников, которые обучают "новичков"?
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Marinna • сотрудник
25.04.2012 22:19
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|11114
26.04.2012 13:11
|Добрый день! У нас такого нет. Новых сотрудников принимают с меньшим окладом, а по окончании испытательного срока им оклад поднимают до нашего уровня. А какое у вас РП если не секрет?
|Marinna
Автор отзыва
27.04.2012 19:19
|Екатеринбургское
|Tray24
08.05.2012 18:07
|У нас наоборот, новичкам в два раза меньше, сделали бы одинаково, зачем раздоры
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