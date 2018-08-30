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|Спустя полгода после увольнения
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Решила оставить отзыв о работе в этом банке, так как считаю, что он совершенно незаслуженно располагается на такой высокой позиции служебного рейтинга. Все молчат, как партизаны, и это неправильно.
Итак, если вы решили устроится на работу в славный банк Москоммерц, подумайте хорошенько. И пусть вас не заманивает красивый офис на 22 этаже башни Северная звезда и соседство с ТНК-BP. Это все показуха, на самом деле в банке дела обстоят плохо. Начну по порядку.
Я устроилась в этот банк в начале 2010 года, опыта работы в банках не было, но хотелось. Сразу отмечу, что я работала в центральном офисе (сначала на 2-ой Звенигородской, а потом и в Нордстар Тауэр). Подразделение, в которое я собственно и устраивалась, на тот момент состояло из 7 человек, включая начальника. Банк не кредитовал новых клиентов, а пытался вытрясти деньги и имущество у старых. Портфель проблемных кредитов огромен, но это и так видно по результатам работы последних двух лет. Мы помогали банку выкарабкиваться как могли. Люди в соседних департаментах приходили и уходили целыми группами, кто-то задержался подольше и рассказывал страшные истории из 2008 года. Но всё было относительно хорошо: зарплата на среднем уровне, нет задержек после работы, хороший коллектив.
В феврале 2011 года началось сокращение. Ну как сокращение - руководство называло это красивым словом оптимизация. Людям предлагали уволится по соглашению сторон без выплаты компенсации. Кто постоял за себя ее все-таки получил, надо отметить. Подразделения расформировывали, создавали новые и переводили людей в смежные управления. Потом всех из 2-х помещений переместили в одно. Мы сидели фактически в коридоре 4 месяца. За шкафом, так сказать. Ну да ладно, нам же обещали красивый офис на Беговой, мы готовы были потерпеть и посидеть в душном помещений друг у друга на головах.
В конце концов, переехали на два этажа в БЦ на Беговую. Стало просторно и хорошо, потом нас еще 3 раза перевозили туда-сюда, тратили деньги на грузчиков и перемещения вместо того, чтобы поднять людям хоть чуть зарплаты. А они уже стали ниже рынка , и с учетом того, что нас после сокращения осталось уже 4 человека, стало значительно тяжелее. Весной 2011 года банк начал кредитовать юр.лиц. Стало много запарок и проблем, захотелось материальной мотивации, но по опыту коллег я поняла, что пока не принесешь заявление на увольнение, разговора о повышение з/п не будет. Мне подняли зарплату на целых 10 тысяч после заявления; не скажу, что это предел мечтаний и хотела я значительно больше, но решила еще остаться и потерпеть.
Дальше больше. Очередная оптимизация. Всех решили посадить на один этаж. 2 этажа это как-то дорого. Доходов-то нет. Топ-менеджмент банка за это время успел раза 3 поменяться, но это всегда были казахи, которые приезжали и уезжали, так ничего толком и не сделав, то ли не могли и не хотели, то ли просто так быстро сменялись, что не успевали. Решения принимать неприятные никто не любит, так что проблем скопилось тьма. Процессы работы не регламентированы, все делается на коленке и в безумно длинные сроки, некоторые базы данных так в итоге и не были закончены, хотя потребность в них огромная. Ну и т.д., не буду углубляться.
В общем, осенью 2011 года я сдалась, мне предложили должность зам.начальника отдела при отсутствии начальника с кучей обязанностей, но, к сожалению, без повышения з/п. И я поняла, что это конец, а вовсе не хеппи энд. Было горько бросать в этой ситуации коллег, но силы кончились. И я ушла в большой хороший банк с з/п в 2 раза выше той, что мне платили в Москоммерце. Не жалею ни капли.
Так же хочу отметить, что никакие праздники в банке не отмечаются (только если сотрудники купят еды и питья и отметят прямо в офисе), премий не было ни разу за почти 2 года моей там работы, ДМС нет, фитнесом и не пахнет. Даже с 8 марта рассылкой по почте не поздравляют, всем плевать.
Есть только 1 плюс этого банка - коллектив! И спасибо вам ребята из ДРМ, ДПК, ЮД! С вами было комфортно и приятно работать!
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Konffety • бывший сотрудник
26.04.2012 20:57
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Изменено:
Я знаю, о ком вы говорите, и стало интересно, а как вы себе представляли эту начальницу и что о ней такого рассказывали. Человек она приятный и как руководитель вроде бы грамотная. А судить о банке по возрасту сотрудников, я считаю все таки неправильно.
Тем более, что судя по всему вы долго искали работу и разбрасываться было бы нелогично.
Кстати чем закончились ваши мытарства? Нашлись люди, готовые взять вас на работу несмотря на обвинения в "харассменте"))) или сменили род деятельности?
Как я себе представлял ? Я расскажу еще одну историю. В первые два дня работы, у меня "компа" не было вообще : типа ай-тишники были заняты и я только отвечал на телефонные звонки. А заодно и решил навести порядок : выбросил мусор, вытер пыль, закрепил скотчем на стенках валявшиеся на полу провода (чтобы не замкнули). Закончив приборку своего места, я провел "анализ окружения" : рядом со мною стояло еще 2 пустых стола и шкаф. Если один стол и шкаф были "так себе", то второй был весь исписан надписями с телефонами. Более того, и сам телефон был также весь в надписях - ну прямо, как в школе. Угадайте сами, КТО за ним сидел раньше ?
"Разбрасываться" я и не собирался, просто по незнанию, "ошибся банком", но не только им одним.
А как Вы считаете : СТОИТ ли посвятить 2-й годовщине своего увольнения новый отзыв ? И вопросов ко мне помимо Ваших накопилось немало и столько всего еще за это время произошло. Тем более, что других отзывов про пчрб ни до, ни после меня здесь так никто и не написал...
Изменено:
А вас знают лично или наслышаны о вас очень многие, даже я знаю о вас от нескольких людей. Банковский мир узок, особенно учитывая работу в смежных областях. Честно скажу, многие действительно подбирают сотрудников не только по уровню квалификации, но и по поведению человека на собеседовании, как он выглядит, говорит, не скоывает ли чего-то. Свою роль играют и такие вот истории "успеха" как ваша.
Отзыв ваш будет интересно читать, если там будет что-то новое, а не размусоливание старого.
Но вообще, женщин в банках, как я слышал, все же больше : им там просто легче и комфортнее работать.
Как интересно получается : "А вас знают лично или наслышаны о вас очень многие, даже я знаю о вас от нескольких людей." Ну, а где ПОМИМО пчрб я работал, Вы в курсе ? Честно говоря, и одеваться старался "на уровне" и говорил все по теме - а что толку ? Да и отзыв я написал не СРАЗУ, а только ЧЕРЕЗ ГОД : ведь и сам поначалу не хотел верить, но факты и статистика - вещи упрямые. Да и СКРЫВАТЬ мне какой смысл : просто сам знал не все... Отвечу на Ваш вопрос : ЛЮДИ нашлись и даже не одни и даже не один раз и даже в разных сферах деятельности.
"Размусоливания" и повторов, разумеется не будет... А вот "раскрытие существенной информации", думаю, провести стоит : слишком многое в силу ряда причин осталось тогда "за кадром". Надо будет это исправить...
Изменено:
Чтож ждем новый отзыв с разъяснениями.