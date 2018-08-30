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|Хотела работать, но не дали - заблокировали
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток! Можете представить себе такого работодателя, который не дает возможности сотруднику работать. То есть сотрудник горит желанием продавать продукты банка, увеличивая при этом соответственно и свою премию, а банк просто блокирует сотрудника, лишает возможности работать.
Начну все по-порядку. В данном банке я работаю уже примерно 7 месяцев. Все очень нравилось. Хороший коллектив, хорошие начальство (всегда идут на встречу, относятся по-человечески). Очень повезло с НГП. Зарплата тоже устраивала. Я имею огромный опыт в прямых продажах, и понимаю, что как потопаешь, так и полопаешь. В этом банке действительно можно заработать, все зависит от тебя. В общем, впечатления хорошие, если бы не одно существенное НО. Выхожу я после недельного больничного на работу и не могу зайти в программу, в которой мы оформляем кредиты. Меня просто не существует в этой системе . Ладно, думаю, наверное какая-нибудь ошибка, разберемся. Но оказывается, никакая это не ошибка, Москва намеренно меня заблокировала из-за того, что у меня за весь период работы вылезла парочка должников, которые вообще не делают платежи по кредитам. И разблокируют меня тогда, когда они заплатят долги. А если не заплатят, то и не разблокируют . Вот так! А пока я просто хожу на работу посидеть! Конечно, я пыталась дозвониться должникам, но все номера недоступны, либо не существуют. Понятно, что платить они уже не будут. Начальство говорит, что выбиванием долгов должна заниматься я! Прозвонить, съездить домой, либо (мягко намекнули) - заплатить за них самой. Вопрос к банку - для чего тогда существует служба взыскания?
В общем, эмоций очень много, работать очень нравилось, у меня всегда была хорошая премия, постоянно получала надбавку Мастер Профи. НО, видимо, придется уйти, сегодня получила предложение от конкурентов работать у них - согласилась. Завтра пишу заявление на увольнение. Жалко конечно, но теперь буду работать не за Хоум кредит, а против! Спасибо всем, кто дочитал до конца!
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Lisenok 29 • сотрудник
27.04.2012 14:44
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Ответ банка:
Здравствуйте, коллега,
Являясь сотрудником Хоум Кредита, Вы наверняка знаете, что наш Банк не только лидер на рынке кредитования, но и является лучшим работодателем (2008г.).
Наш Банк всегда заботиться о поддержании благоприятного “домашнего” климата среди своих сотрудников. Более того, в Банке для сотрудников созданы специальные условия коммуникации с HR, позволяющие решать все возникающие вопросы в кратчайшие сроки - которыми Вы, к сожалению, по каким-то причинам не воспользовались.
Действительно, в нашем Банке крайне серьезно относятся к безопасности и защите информации наших клиентов. Вероятно меры, принятые службой безопасности в Ваше отсутствие повлекли блокировку Вашего доступа в систему.
Несомненно, в данной ситуации Вам должен был помочь Ваш непосредственный или вышестоящий руководитель. Если, по каким-либо причинам вопрос не может быть решен на данном уровне, то его направляют Руководству РЦ, Дирекции или в Центральный Офис. Вероятнее всего, информация, которая позволила бы Вам решить создавшуюся ситуацию, была донесена до Вас не в полной мере.
Если бы Вы обратились к вышестоящему руководству, то незамедлительно получили информацию, руководствуясь которой, Вы бы прошли дополнительный тренинг или встретились с коллегами из службы безопасности для обсуждения дальнейших шагов.
Жаль, что по вышеописанным причинам мы теряем людей, которые показывают хорошие результаты и которым так нравиться работать в Хоум Кредите. Я буду благодарна Вам, если Вы мне вышлите ФИО Вашего бывшего руководителя – НГП, чтобы впредь избежать таких ситуаций. Мой адрес: Galina.Vaisband@homecredit.ru .
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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Почему мы должны отвечать за просрочки?!!! Ведь большинство не злостные укрыватели от оплаты, а просто так сложились обстоятельства: то в больницу попали, то смерть (и такое было), то з/п задержали и т.д.
И ведь все оплачивали, только с задержкой в некоторое время. Ну форс-мажор у Клиентов. Никто не знает, что случится завтра.
А мы вдруг за это должны отвечать.
Несправедливо!!!!!