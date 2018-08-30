Доброго времени суток! Можете представить себе такого работодателя, который не дает возможности сотруднику работать. То есть сотрудник горит желанием продавать продукты банка, увеличивая при этом соответственно и свою премию, а банк просто блокирует сотрудника, лишает возможности работать.



Начну все по-порядку. В данном банке я работаю уже примерно 7 месяцев. Все очень нравилось. Хороший коллектив, хорошие начальство (всегда идут на встречу, относятся по-человечески). Очень повезло с НГП. Зарплата тоже устраивала. Я имею огромный опыт в прямых продажах, и понимаю, что как потопаешь, так и полопаешь. В этом банке действительно можно заработать, все зависит от тебя. В общем, впечатления хорошие, если бы не одно существенное НО. Выхожу я после недельного больничного на работу и не могу зайти в программу, в которой мы оформляем кредиты. Меня просто не существует в этой системе . Ладно, думаю, наверное какая-нибудь ошибка, разберемся. Но оказывается, никакая это не ошибка, Москва намеренно меня заблокировала из-за того, что у меня за весь период работы вылезла парочка должников, которые вообще не делают платежи по кредитам. И разблокируют меня тогда, когда они заплатят долги. А если не заплатят, то и не разблокируют . Вот так! А пока я просто хожу на работу посидеть! Конечно, я пыталась дозвониться должникам, но все номера недоступны, либо не существуют. Понятно, что платить они уже не будут. Начальство говорит, что выбиванием долгов должна заниматься я! Прозвонить, съездить домой, либо (мягко намекнули) - заплатить за них самой. Вопрос к банку - для чего тогда существует служба взыскания?



В общем, эмоций очень много, работать очень нравилось, у меня всегда была хорошая премия, постоянно получала надбавку Мастер Профи. НО, видимо, придется уйти, сегодня получила предложение от конкурентов работать у них - согласилась. Завтра пишу заявление на увольнение. Жалко конечно, но теперь буду работать не за Хоум кредит, а против! Спасибо всем, кто дочитал до конца!