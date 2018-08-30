Два раза приглашали на собеседование в этот банк и два раза отказывали (не смотря на опыт работы в банке). Нет комнаты для переговоров, собеседование проходило в зале, где работали сотрудники. Но суть не в этом. Мне не понравилось вот что: на собеседовании уж очень им интересна была моя личная жизнь (считаю, это не тактично по отношению к сотруднику), ни в одном банке меня так не допрашивали как в ВТБ, я считаю, что в личную жизнь никто не вправе лезть, уж если на то пошло, есть служба безопасности. На счёт зарплаты - предлагали работу на пол ставки (присутствовали ночные смены) - копейки, ни в одном банке нет таких зарплат как в ВТБ!