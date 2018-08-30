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Собеседование в ВТБ не голосовал
Два раза приглашали на собеседование в этот банк и два раза отказывали (не смотря на опыт работы в банке). Нет комнаты для переговоров, собеседование проходило в зале, где работали сотрудники. Но суть не в этом. Мне не понравилось вот что: на собеседовании уж очень им интересна была моя личная жизнь (считаю, это не тактично по отношению к сотруднику), ни в одном банке меня так не допрашивали как в ВТБ, я считаю, что в личную жизнь никто не вправе лезть, уж если на то пошло, есть служба безопасности. На счёт зарплаты - предлагали работу на пол ставки (присутствовали ночные смены) - копейки, ни в одном банке нет таких зарплат как в ВТБ!
Маша2190 • несостоявшийся сотрудник
29.04.2012 13:43
5 комментариев
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Morfius
30.04.2012 15:21
Ничего себе! Имеете опыт в банке, предлагали на пол ставки и ещё и 2 раза отказали!
Что за должность такая и какой опыт?
Pavlonciy
30.04.2012 17:09
Никогда этого не понимал : "Два раза приглашали на собеседование в этот банк и два раза отказывали". Неужели первого раза оказалось мало ? Тем более, если сами знали : "копейки,ни в одном банке нет таких зарплат как в ВТБ". Зато, рядом с ГО строят себе новый небоскреб !
ELT
30.04.2012 18:02
В 21 год всем хочется всего и сразу... А вопросы про личную жизнь.. Может это было стресс-интервью?..
Маша2190
Автор отзыва
02.05.2012 20:04
должность самая не на есть простая-специалист контакт центра.Ну я не сколько не жалею, мне предложили работу в другом банке на такую же должность,только с зарплатой в 2 раза больше чем в этом банке

Изменено: Маша2190 - 02.05.2012 20:04
ELT
02.05.2012 20:30
Когда должность будет интереснее, сравните з/п.
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