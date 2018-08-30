Адресовано людям, которые хотят прийти работать в чудо-банк ОТКРЫТИЕ.



Во-первых, приготовьтесь с нереальной силой лизать пятые точки новым руководителям. Это единственное условие выживания. Увольняют "ветеранов" (см. пункт 2), вместо них набирают, а точнее, подбирают то, что вывалилось из других банков и берут их на руководящие должности. У этих людей нет навыков менеджмента, поэтому они по-быстрому сколачивают команду стукачей, поле чего окончательно впадают в безумие и бегут орать на сотрудника, который имел несчастье сцепиться со стукачком - бегут выяснять не служебные детали, а именно межличностные отношения. Дышать и ходить рядом с "командой" таких управленцев крайне опасно.



Во-вторых, откажитесь от слова "логика" навсегда. На моих глазах поувольняли сотрудников, работавших с основания банка, набрав новых с улицы.



В-третьих, обстановку создали как в Освенциме, о чем свидетельствует письмо сотрудникам от вице-президента - просит "приостановить волну увольнений", обещает кучу изменений, среди которых почему-то нет даже намека на повышение зарплаты.



Разброс зарплат по подразделению - специалист - 8-13 тысяч (вы пробовали на эти деньги ЖИТЬ?!), ведущий - 9-17 (а функционал одинаковый при этом!). Зато начальник этих специалистов - уже под сто тысяч получает.

Жадный банк, ненавидящий собственных клиентов и сотрудников.



Админ: В каком городе, департаменте работали?