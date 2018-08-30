Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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Адресовано людям, которые хотят прийти работать в чудо-банк ОТКРЫТИЕ.
Во-первых, приготовьтесь с нереальной силой лизать пятые точки новым руководителям. Это единственное условие выживания. Увольняют "ветеранов" (см. пункт 2), вместо них набирают, а точнее, подбирают то, что вывалилось из других банков и берут их на руководящие должности. У этих людей нет навыков менеджмента, поэтому они по-быстрому сколачивают команду стукачей, поле чего окончательно впадают в безумие и бегут орать на сотрудника, который имел несчастье сцепиться со стукачком - бегут выяснять не служебные детали, а именно межличностные отношения. Дышать и ходить рядом с "командой" таких управленцев крайне опасно.
Во-вторых, откажитесь от слова "логика" навсегда. На моих глазах поувольняли сотрудников, работавших с основания банка, набрав новых с улицы.
В-третьих, обстановку создали как в Освенциме, о чем свидетельствует письмо сотрудникам от вице-президента - просит "приостановить волну увольнений", обещает кучу изменений, среди которых почему-то нет даже намека на повышение зарплаты.
Разброс зарплат по подразделению - специалист - 8-13 тысяч (вы пробовали на эти деньги ЖИТЬ?!), ведущий - 9-17 (а функционал одинаковый при этом!). Зато начальник этих специалистов - уже под сто тысяч получает.
Жадный банк, ненавидящий собственных клиентов и сотрудников.
Админ: В каком городе, департаменте работали?
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lilib • бывший сотрудник
04.05.2012 08:14
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В результате, через 40 минут (когда я уже сам собрался уходить), ко мне вышел бородатый мужик и предложил совсем другую должность с окладом 21500 рублей, после чего я молча встал и ушел.
Изменено:
Так что то, что Вас не пустили без паспорта РФ - вполне допускаю. Другое дело, правомерность действий сотрудников охраны (если это охрана банка) - возможно, стоило качать права? но не с военным билетом
На данном форуме тут некоторое время назад частенько оставлял сообщения некто "Ихтиандр", который как-то проговорился, что якобы работает вице-президентом этого банка. За него я даже бан умудрился получить : так мы с ним "сцепились". Настолько НЕЛЕПЫМИ были его посты и комментарии.