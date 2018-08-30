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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Адресовано людям, которые хотят прийти работать в чудо-банк ОТКРЫТИЕ.

Во-первых, приготовьтесь с нереальной силой лизать пятые точки новым руководителям. Это единственное условие выживания. Увольняют "ветеранов" (см. пункт 2), вместо них набирают, а точнее, подбирают то, что вывалилось из других банков и берут их на руководящие должности. У этих людей нет навыков менеджмента, поэтому они по-быстрому сколачивают команду стукачей, поле чего окончательно впадают в безумие и бегут орать на сотрудника, который имел несчастье сцепиться со стукачком - бегут выяснять не служебные детали, а именно межличностные отношения. Дышать и ходить рядом с "командой" таких управленцев крайне опасно.

Во-вторых, откажитесь от слова "логика" навсегда. На моих глазах поувольняли сотрудников, работавших с основания банка, набрав новых с улицы.

В-третьих, обстановку создали как в Освенциме, о чем свидетельствует письмо сотрудникам от вице-президента - просит "приостановить волну увольнений", обещает кучу изменений, среди которых почему-то нет даже намека на повышение зарплаты.

Разброс зарплат по подразделению - специалист - 8-13 тысяч (вы пробовали на эти деньги ЖИТЬ?!), ведущий - 9-17 (а функционал одинаковый при этом!). Зато начальник этих специалистов - уже под сто тысяч получает.
Жадный банк, ненавидящий собственных клиентов и сотрудников.

Админ: В каком городе, департаменте работали?
lilibбывший сотрудник
04.05.2012 08:14
15 комментариев
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Отверженный странник
04.05.2012 08:51
Хотя, в самом банке никогда и не был, пытался устроиться работать в бизнес-центр, в котором арендует помещения этот самый "Нищий, жадный банк, ненавидящий собственных клиентов и сотрудников." Служба безопасности этого банка ОТКАЗАЛАСЬ меня пропустить в здание, хотя шел я и вовсе не к ним : без паспорта ни пустим (со мною был военный билет, который по закону такое же удостоверение личности). На редкость упертые сотрудники !
В результате, через 40 минут (когда я уже сам собрался уходить), ко мне вышел бородатый мужик и предложил совсем другую должность с окладом 21500 рублей, после чего я молча встал и ушел.

Изменено: Отверженный странник - 04.05.2012 08:51
alex2100
04.05.2012 10:29
В каком отделе, в каком городе вы работаете? Я был там на собеседовании в головном вроде офисе на м. Парк Культура, Москва. В кредитный отдел.
rpsamord
04.05.2012 12:22
Военный билет (не путать с удостоверением военнослужащего) не является ОСНОВНЫМ документом, удостоверяющим личность на территории РФ. Максимум, кому он подойдет - военному патрулю.
Так что то, что Вас не пустили без паспорта РФ - вполне допускаю. Другое дело, правомерность действий сотрудников охраны (если это охрана банка) - возможно, стоило качать права? но не с военным билетом smile:)
dobryl
04.05.2012 13:53
как правило, в службы безопасности набирают одних "буратин", для которых уже одно слово "правомерность" - это полное зависание мозга.....
Отверженный странник
04.05.2012 16:25
Уважаемый rpsamord ! А никто и не говорит, что военный билет ОСНОВНОЙ. Но с ним я проходил и в другие банки и много куда еще : проблем не было. Самое веселое, брать паспорт меня никто туда не просил и что я иду в банк "Открытие" - даже не догадывался. Ведь офис находился не на Парке, а недалеко от метро Курская.
На данном форуме тут некоторое время назад частенько оставлял сообщения некто "Ихтиандр", который как-то проговорился, что якобы работает вице-президентом этого банка. За него я даже бан умудрился получить : так мы с ним "сцепились". Настолько НЕЛЕПЫМИ были его посты и комментарии.
rpsamord
04.05.2012 17:25
Отверженный странник, банк банку рознь. В какой-нибудь помойке и по студенческому билету могут всю информацию как на духу выдать, а то и вообще без документов. А могут и не выдать smile:)


unmasker
04.05.2012 18:44
Не знаю как сейчас, но некоторое время назад квартальные бонусы сотрудникам фронта выплачивали с огромной задержкой, при том, что размер этих бонусов составлял до 1 тыс. руб. за квартал.
Отверженный странник
04.05.2012 20:04
Уважаемый rpsamord ! Не знаю как насчет выдачи информации по студенческому, но вот банки, в которых я побывал ВООБЩЕ не показывая документов, готов даже перечислить, если Вам интересно.
rpsamord
04.05.2012 20:54
Отверженный странник, я Вам верю на слово и не подвергаю Ваши слова сомнению. Мне бы для идентификации военного билета было бы недостаточно и я бы попросил предъявить ДУЛ, а именно - Паспорт гражданина РФ. Вот и все.
lilib
Автор отзыва
06.05.2012 11:59
unmasker, квартальные премии сейчас отменили (с 01 апреля), а до этого платили так - за 1-й квартал - 30 июня, за второй - 30 сентября, т.е. задержка ровно на картал
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