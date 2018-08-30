Работаю в родном Сбере уже 8 лет. Ужас что сейчас происходит. Полнейший бардак и произвол. Всю новую систему мотивации повернули только на то, чтобы повысить премии блатным - сидит такой работничек, ничем особо не занят - "исполняет" только когда в зоне видимости появляется управляющий или зам. на худой конец. Так ведь ещё и в должности растёт - талант.



И вот как-то подумалось - "Наверное, это я не прав. Завистлив, мелочен." Плевать на всех - нужно работать, вкалывать и будет всё хорошо. Тем более, наконец-то, перевели полностью на новую систему мотивации труда, всё вроде понятно - если я перевыполню вот эти показатели, примерно вот столько и получу. АГА - В ОБЕ РУКИ! За квартал - и перевыполнение показателей, и инновации, и чужую работу исполнял - а только вот такой ж...лиз всё же больше получил. Жду, когда начальство объяснит - почему у не выполнившего план сотрудника коэффициент больше, чем у меня. Не дождался. На горячую линию звонить-писать себе дороже - пробовали, сразу же звонок управляющему - "А что это у тебя народ там вякает?" - как следствие (нет, конечно же не увольнение, они ж теперь умные) - навалили в "Должностную инструкцию" до кучи ещё и обязанности этого ж...лиза. Уходить - не вариант, люблю я свое дело. Злюсь - психую, а люблю.



Не верьте - в Сбере нормальному, честному человеку невыносимо уже работать. СОЧЛ - бедным старушкам впаривают банковские карты, МпП - кредит без страховки не пропустят, и люди (коллеги) вроде хорошие, а система всё одно прогнула. Вот когда почувствую, что и сам гнусь - может тогда уйду?



Так вот... естессно, без координат, думаю - так не только в Уральском банке.