Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю в родном Сбере уже 8 лет. Ужас что сейчас происходит. Полнейший бардак и произвол. Всю новую систему мотивации повернули только на то, чтобы повысить премии блатным - сидит такой работничек, ничем особо не занят - "исполняет" только когда в зоне видимости появляется управляющий или зам. на худой конец. Так ведь ещё и в должности растёт - талант.
И вот как-то подумалось - "Наверное, это я не прав. Завистлив, мелочен." Плевать на всех - нужно работать, вкалывать и будет всё хорошо. Тем более, наконец-то, перевели полностью на новую систему мотивации труда, всё вроде понятно - если я перевыполню вот эти показатели, примерно вот столько и получу. АГА - В ОБЕ РУКИ! За квартал - и перевыполнение показателей, и инновации, и чужую работу исполнял - а только вот такой ж...лиз всё же больше получил. Жду, когда начальство объяснит - почему у не выполнившего план сотрудника коэффициент больше, чем у меня. Не дождался. На горячую линию звонить-писать себе дороже - пробовали, сразу же звонок управляющему - "А что это у тебя народ там вякает?" - как следствие (нет, конечно же не увольнение, они ж теперь умные) - навалили в "Должностную инструкцию" до кучи ещё и обязанности этого ж...лиза. Уходить - не вариант, люблю я свое дело. Злюсь - психую, а люблю.
Не верьте - в Сбере нормальному, честному человеку невыносимо уже работать. СОЧЛ - бедным старушкам впаривают банковские карты, МпП - кредит без страховки не пропустят, и люди (коллеги) вроде хорошие, а система всё одно прогнула. Вот когда почувствую, что и сам гнусь - может тогда уйду?
Так вот... естессно, без координат, думаю - так не только в Уральском банке.
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Yohn • сотрудник
04.05.2012 20:07
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|mi70
05.05.2012 18:03
|"Уходить - не вариант, люблю я свое дело. Злюсь - психую, а люблю."- уходить не вариант , потому, что уйти не куда? Что там любить-то? Ищите себе работу. Я 21,5 год проработала- золотое время упустила. Там всегда так было, есть и будет. Не теряйте время. Не слушайте всякие там сказочки, никому вы не нужны, никто вас развивать там не будет. Только квалификацию свою потеряете и все.
|novo96
10.05.2012 11:13
|знаете ещё Макаревич пел "не надо прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас" . Так что не злитесаь и не психуйте, в сбере хороших специалистов не ценят, да впрочем как и в стране. Сейчас в почете, ...вообще уметь хорошо прогибаться и лизать одно место. А квалификация, свое мнение, порядочность, ответственность, любовь к своему делу -вот это сейчас с сбере не нужно.
|kudrik
13.05.2012 22:54
|такая же фигня, вообще из-за показателей премию обнулили! пипец! типа КоК превысил все параметры, а кто бы эти показатели показал кому откуда чего берется никто не знает))) но все борются за честную работу! ваши доходы с переходом на новую систему останутся такими же! враньё!
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