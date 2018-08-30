Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Гуд
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Предисловие: работала не в одном банке, оценка адекватна, есть с чем сравнивать...
Зарплата-немного ниже, чем обещали на собеседовании (слава богу, только на пару тысяч), есть возможность выделиться, много мотивационных программ.
Дали старшего ОК - опыт работы в других банках пару лет.
Соц. пакет - к сожалению, не предоставляют учебные отпуска.
Коллектив - отличный.
Руководство - самое лучшее, без нервов, адекватное, понимающее.
Общее впечатление - намного лучше, чем в других банках (все как и должно быть: строго, практично, солидно).
Не дерут так за продажи, как в других банках, не ездят по нервам, поэтому желание продавать присутствует.
Система обучения - нужно усовершенствовать, тренера не могут ответить на некоторые из вопросов, половина информации плохо усвоилась, гонка в обучении, которая не принесла желаемых результатов (желание учиться присутствовало).
Продукты банка и стратегия - нравится, конкурентоспособные.
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мяфа • сотрудник
06.05.2012 22:41
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Администратор:
С учетом всех "за" и "против" оценка все же нейтральная.
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