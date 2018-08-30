Предисловие: работала не в одном банке, оценка адекватна, есть с чем сравнивать...

Зарплата-немного ниже, чем обещали на собеседовании (слава богу, только на пару тысяч), есть возможность выделиться, много мотивационных программ.

Дали старшего ОК - опыт работы в других банках пару лет.

Соц. пакет - к сожалению, не предоставляют учебные отпуска.

Коллектив - отличный.

Руководство - самое лучшее, без нервов, адекватное, понимающее.

Общее впечатление - намного лучше, чем в других банках (все как и должно быть: строго, практично, солидно).

Не дерут так за продажи, как в других банках, не ездят по нервам, поэтому желание продавать присутствует.

Система обучения - нужно усовершенствовать, тренера не могут ответить на некоторые из вопросов, половина информации плохо усвоилась, гонка в обучении, которая не принесла желаемых результатов (желание учиться присутствовало).

Продукты банка и стратегия - нравится, конкурентоспособные.