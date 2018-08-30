Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Работа в банке
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Перенесено из Народного рейтинга
Автор: natali55
Хочу рассказать об отношении банка к своим сотрудникам.
9 апреля, в день двадцатилетия банка, для клиентов были закуплены шарики и флажки, и в этот же день по офисам был разослан приказ о депримировании сотрудников. Решили компенсировать затраты на клиентов из кармана сотрудников. Причем процентное соотношение распределялось от фонаря, не зависимо от проступка менеджера, как будто он тупо возвращал сумму затрат.
По большому счету менеджеры увольняются из банка, и по большей части депримированные сотрудники - это те сотрудники, которые работают без выходных по 12-14 часов в сутки 7 дней в неделю. При этом переработки менеджеров оплачиваются не в двойном размере (согласно трудового кодекса), а дневная ставка.
Такими карательными методами скоро разбегутся все сотрудники. На 9 Мая для клиентов были закуплены цветы. Так что скоро ждем еще одного депримировангия, так как надо окупать покупку цветов.
|
1
Сергеич • сотрудник
10.05.2012 11:04
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
|cvetochek_alenkii (гость)
10.05.2012 11:05
|natali55, я с Вами вполне согласна. Не Вы одна так считаете.
|rpsamord
10.05.2012 15:13
|а вот когда вклады в этом банке начнут забирать, с нынешними ставками - откуда будут эти процентики платиться?Улавливаете?
|Naja melanoleuca
21.05.2012 22:39
|Ну так проверка уже была по картам!!!! Теперь уловили? Теперь ждем приказа о том кого оштрафовали и на сколько!!!
|marvana
29.05.2012 12:45
|Начнут клиенты вклады забирать, будут требовать ещё большего выполнения плана. Откуда их только брать!!!??? А если не выполнил - опять лишён премии на 100 %. Это уже как норма. А сами начальники сидят только и команды раздают(
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.