Перенесено из Народного рейтинга

Автор: natali55



Хочу рассказать об отношении банка к своим сотрудникам.

9 апреля, в день двадцатилетия банка, для клиентов были закуплены шарики и флажки, и в этот же день по офисам был разослан приказ о депримировании сотрудников. Решили компенсировать затраты на клиентов из кармана сотрудников. Причем процентное соотношение распределялось от фонаря, не зависимо от проступка менеджера, как будто он тупо возвращал сумму затрат.

По большому счету менеджеры увольняются из банка, и по большей части депримированные сотрудники - это те сотрудники, которые работают без выходных по 12-14 часов в сутки 7 дней в неделю. При этом переработки менеджеров оплачиваются не в двойном размере (согласно трудового кодекса), а дневная ставка.

Такими карательными методами скоро разбегутся все сотрудники. На 9 Мая для клиентов были закуплены цветы. Так что скоро ждем еще одного депримировангия, так как надо окупать покупку цветов.