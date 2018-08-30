Проработала в Сити несколько лет. На протяжении этих лет работа в Сити в целом меня устраивала. Были, естественно, и рабочие моменты, и конфликтные моменты, но это уже человеческий фактор. Что меня устраивало:

1) Я хотела работать. Я хотела не ограничиваться узким кругом обязанностей. Все это я и получила. Я выполняла свою работу и проявляла активность. Как результат, получала двойные бонусы и разнообразие ежедневной деятельности.

2) Соц.пакет соответствует норме.

3) Коллектив - в те годы это был действительно Коллектив с большой буквы. Были трения, но в целом мы дружно работали. Мне было приятно приходить на работу.



Сейчас продолжаю общение со многими из них. И вижу, что ситуация изменилась в корне. Сказать, что изменилась - ничего не сказать! Там просто КРАХ! И главная причина этого краха в смене руководства. Почитала здесь отзывы и поняла, что такой принцип смены руководства прослеживается во многих отделах. Проблема в отсутствии профессионализма! И беспредельное панибратство! С кем дружу - того тяну. В принципе, не вижу ничего плохого, если ты общаешься с профессиональным сотрудником несколько ближе и повышаешь его. Но профессионализмом здесь и не пахнет.



Во-первых, я в шоке от того, кого ставят TL- принцип один - "по дружбе". Некомпетентные, непрофессиональные сотрудники, не знающие ничего об этикете делового и офисного общения. Знаю сотрудников, которые до сих пор там работают, ответственные, знают свою работу вдоль и поперек, хотят работать и работают, нужен план - пожалуйста, сверхурочно - пожалуйста, и их вообще никуда не двигают. А вместо них такие бездарности... с одним только талантом - общение с начальством.

Высшее руководство, сейчас вопрос к вам! В Сити требуется профессионализм и хорошее выполнение работы или бла-бла-бла хорошее по углам! При Бородине Тимуре все было по-другому! С его уходом в отделе воцарилось панибратство и отдел покинули профессионалы.



Сейчас вполне позволительно откровенно подделывать результаты тестирований, "по дружбе". Уличили в этом моменте. Так вполне себе нормально, что уличенный пришел и на весь отдел заявил в хамской и грубой форме с употреблением НЕЦЕНЗУРНОЙ брани, что не суйте нос не в свое дело, а то за углом буду бить в м*ду. На этом он не остановился и в той же манере продолжил свои угрозы и унижение в адрес группы по почте. При мне этому сотруднику сразу же предложили бы уволиться! Или это уже норма в дружном ситивском коллективе? Нынешнее "начальство" позволяет себе хамское общение с цинизмом и издевками. Сотрудники сообщают, что работать просто стало невозможным.



Могу сказать, что во время моей работы, определенное место в работе занимал коллектив. Некоторая неудовлетворенность з/п компенсировалась позитивным общением как с начальством, так и с коллективом. Знаю, что в рязанский HR поступали жалобы на сей счет. Но включен полный игнор. Для чего же тогда эти VOE, если к вам приходят и прямо без VOE все говорят? Следовательно, и формируется у сотрудников скептичное отношение ко всему происходящему в Сити, особенно к лозунгам Сити.