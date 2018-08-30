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Cбербанк против семей! отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Мой молодой человек работает в Сбербанке! Раньше это было терпимо, он работал хотя бы до 8 вечера. Но недавно он перешел в новое отделение и теперь приходит домой в 12. Скоро у нас свадьба и он даже не может помочь мне в какой-то организации, потому что работает и в субботу тоже!
Приходит с работы вечно, как выжатый лимон! Сил хватает только на лечь спать и все.
Никогда не обедает на работе (не дают время на обед).
Начальница его против семей! Доходит до абсурда. Говорит всем, чтобы не смели заводить детей, а лучше купили себе собак, потому что собака может и одна дома сидеть и можно быть на работе.
А недавно всем дали премию, а ему не дали, хотя знает, что у него скоро свадьба и средства нужны. Работает он уже 2 года там и на нем держатся все планы. Хочет уходить. Но не знает куда идти. Может быть, кто подскажет, куда вы ушли после работы в Сбере?
Irvar • сотрудник
11.05.2012 19:02
Администратор:
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10 комментариев
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Exmaestro
11.05.2012 20:35
На самом деле, из Сбера можно уйти куда угодно. И в другой банк, и в организацию. Главное - не бояться. Сам отдал этой системе почти 15 лет, работал, порой проклиная все на свете, и Сбер - в первую очередь. Но...совершенно не мог себя даже представить вне стен этого заведения! И когда мне предложили работу в другом банке - согласился, а кошки на душе скребли. Покоя мне не было до самого последнего дня работы в Сбербанке. Оказалось - Сбер - это болото, которое засасывает чем дальше, тем глубже, и из этого болота очень трудно вырваться. Но, Боже мой! Какое счастье, что я все-таки ушел! Я почувствовал себя человеком, а не загнанной лошадью, я спокойно работаю и в 18.00 ухожу домой, меня ценят на работе, платят достойную зарплату, и не мотают мне нервы. Такое ощущение, что я начал жить заново...
подопытная крольчиха
11.05.2012 23:52
Молодой человек сам должен думать куда уйти, если он об этом не думает-значит его, в отличие от Вас, все устраивает.
bank001
12.05.2012 00:09
Exmaestro,согласна с Вами: Сбер-это болото. Я себя ,освободившись от этого рабства, ощущаю свободным человеком. Когда работала, тоже думала, что не смогу прожить без него.Очень даже смогла,теперь не боюсь менять работу. Оказывается у меня есть семья и я искренне счастлива.
Многие сотрудники Сбера в нашем регионе уходят в Россельхозбанк и успешно работают.
Big Al
12.05.2012 07:50
Т.к. ни вас ни вашего суженого я не знаю, то предполагаю сомое лучшее
Возможно ваш молодой человек бъется как рыба об лед, чтоб было на что кушать, жить и свадьбу играть, и если он сам не против сменить работу как вы пишите, то многое зависит от вас. Просто поддержите его в этом начинании, скажиет ему все что написали здесь.
И что бы он не делал потом, не пилите а тока поддерживайте.
hadzhar
12.05.2012 09:47
Irvar,
сам как бывший банковский рекрутер могу сказать, что сотрудникам Сбера открыта дорога в ЛЮБОЙ банк. Главное, как говориться, чтобы человек был хороший.
Что касается вопроса о смене работы в принципе, то тут надо просто сесть и решить, что дороже: личная жизнь или работа? Согласен, что внутри многих из нас, особенно в мужчинах, сидит страх через отказы от переработок испортить отношения с начальством и вовсе остаться без работы.
Но при наличии необходимых здоровых амбиций + понимания жизненных приоритетов (семья, на мой взгляд, уж точно важнее, чем работа) нет проблем найти работу, где можно спокойно работать и тебя будут ценить.
Сам, работая на 1-й работе более 10 лет назад понял, что, во-первых, работа никогда не кончится, хоть каждый день до 12 сиди. Во-вторых - личная жизнь дороже. И с тех пор моя карьера отлично складывается smile:)
А еще, как я успел заметить по жизни, на работе, да и везде, больше ценят тех, кто, так сказать, проявляет необходимую твердость и готов отстаивать свои интересы и т.з. (но без фанатизма, конечно), чем тех, кто готов прогнуться ради выполнения любой, даже самой немыслимой задачи.

Пусть ваш молодой человек решиться и хотя бы разместит резюме на сайте, к примеру, www.hh.ru

Изменено: hadzhar - 12.05.2012 10:05
antiputin
13.05.2012 18:19
Надо уходить-это реально болото! Сам проработал 5 лет! А все равно тянет-как наркомана. Твоего парня никто не вспомнит и через два дня. Запомните бывшие коллеги этот банк с 1841 года стоит..........................Будут ли Вас помнить?
mordochka777
14.05.2012 01:05
я ушла в др. банк! все отлично! для молодого человека, кстати дверь всегда шире открыта!!! (как бы не звучало глупо, но в нашем городе именно так)
Evabraun
15.05.2012 08:17
Я бы рекомендовала автору задаться вопросом, а не изменяет ли ей ее парень.
Может нужно с другого угла посмотреть.
И тогда найдутся все ответы и про выжатый лимон и про отношения начальницы к детям.
Но поверьте не хотелось бы рушить молодую семью
dg_
15.05.2012 17:40
to EVABRAUN
"Хватит у парня читать СМС - ты ведь жена, а не фюрер СС!" (ц)
Premiera
25.05.2012 20:48
Evabraun, точно изменяет. У него уже есть жена под именем СБЕРБАНК!!!smile:)))
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