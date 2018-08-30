Мой молодой человек работает в Сбербанке! Раньше это было терпимо, он работал хотя бы до 8 вечера. Но недавно он перешел в новое отделение и теперь приходит домой в 12. Скоро у нас свадьба и он даже не может помочь мне в какой-то организации, потому что работает и в субботу тоже!

Приходит с работы вечно, как выжатый лимон! Сил хватает только на лечь спать и все.

Никогда не обедает на работе (не дают время на обед).

Начальница его против семей! Доходит до абсурда. Говорит всем, чтобы не смели заводить детей, а лучше купили себе собак, потому что собака может и одна дома сидеть и можно быть на работе.

А недавно всем дали премию, а ему не дали, хотя знает, что у него скоро свадьба и средства нужны. Работает он уже 2 года там и на нем держатся все планы. Хочет уходить. Но не знает куда идти. Может быть, кто подскажет, куда вы ушли после работы в Сбере?