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|Cбербанк против семей!
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Мой молодой человек работает в Сбербанке! Раньше это было терпимо, он работал хотя бы до 8 вечера. Но недавно он перешел в новое отделение и теперь приходит домой в 12. Скоро у нас свадьба и он даже не может помочь мне в какой-то организации, потому что работает и в субботу тоже!
Приходит с работы вечно, как выжатый лимон! Сил хватает только на лечь спать и все.
Никогда не обедает на работе (не дают время на обед).
Начальница его против семей! Доходит до абсурда. Говорит всем, чтобы не смели заводить детей, а лучше купили себе собак, потому что собака может и одна дома сидеть и можно быть на работе.
А недавно всем дали премию, а ему не дали, хотя знает, что у него скоро свадьба и средства нужны. Работает он уже 2 года там и на нем держатся все планы. Хочет уходить. Но не знает куда идти. Может быть, кто подскажет, куда вы ушли после работы в Сбере?
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Irvar • сотрудник
11.05.2012 19:02
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Администратор:
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Многие сотрудники Сбера в нашем регионе уходят в Россельхозбанк и успешно работают.
Возможно ваш молодой человек бъется как рыба об лед, чтоб было на что кушать, жить и свадьбу играть, и если он сам не против сменить работу как вы пишите, то многое зависит от вас. Просто поддержите его в этом начинании, скажиет ему все что написали здесь.
И что бы он не делал потом, не пилите а тока поддерживайте.
сам как бывший банковский рекрутер могу сказать, что сотрудникам Сбера открыта дорога в ЛЮБОЙ банк. Главное, как говориться, чтобы человек был хороший.
Что касается вопроса о смене работы в принципе, то тут надо просто сесть и решить, что дороже: личная жизнь или работа? Согласен, что внутри многих из нас, особенно в мужчинах, сидит страх через отказы от переработок испортить отношения с начальством и вовсе остаться без работы.
Но при наличии необходимых здоровых амбиций + понимания жизненных приоритетов (семья, на мой взгляд, уж точно важнее, чем работа) нет проблем найти работу, где можно спокойно работать и тебя будут ценить.
Сам, работая на 1-й работе более 10 лет назад понял, что, во-первых, работа никогда не кончится, хоть каждый день до 12 сиди. Во-вторых - личная жизнь дороже. И с тех пор моя карьера отлично складывается
А еще, как я успел заметить по жизни, на работе, да и везде, больше ценят тех, кто, так сказать, проявляет необходимую твердость и готов отстаивать свои интересы и т.з. (но без фанатизма, конечно), чем тех, кто готов прогнуться ради выполнения любой, даже самой немыслимой задачи.
Пусть ваш молодой человек решиться и хотя бы разместит резюме на сайте, к примеру, www.hh.ru
Изменено:
Может нужно с другого угла посмотреть.
И тогда найдутся все ответы и про выжатый лимон и про отношения начальницы к детям.
Но поверьте не хотелось бы рушить молодую семью
"Хватит у парня читать СМС - ты ведь жена, а не фюрер СС!" (ц)