Добрый день!

Прочитала отзывы и некоторым, если честно, удивилась. Я работаю около года в банке, в одном из филиалов ПФО. Люди, какие премии по 50% от оклада? Это так называемая обычная зарплата!!! Оклады рядовых сотрудников 8200-8700 (во всяком случае у нас в регионе) + 50% = з/п в размере 10500-11000 руб. А консультант в автосалоне вообще имеет оклад 5700 и для того, чтобы ему дали премию, ему нужно выполнить план - кажется, 7 кредитов в месяц (город у нас не особо большой и бедноватый, чтобы люди покупали много иномарок). Очень большая, не знаем куда девать! За год моей работы квартальную премию не давали не разу!!! 13 тоже не дали!!! Ссылаясь на отсутствие показателей по кредитованию юр.лиц. При этом нередко бывает, что заявки юрикам, выносимые на рассмотрение кред.комитета в Казани, либо ОЧЕНЬ долго рассматриваются, либо эти кредиты выдаются в самом ГО. От этого большая текучка! Все приходят исключительно за опытом! Поэтому, мне кажется, надо изменить условия работы и люди с удовольствием будут работать в этом банке.



Админ: Квартальные премии и 13-я где-то оговорены?



Lelik185: Они обещаются при трудоустройстве и оговорены в локальных нормативных актах.