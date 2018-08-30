Коллектив банка молодой. В основном до 30 лет. Если в первый раз пришел в банк работать, тогда это самое то. Научат много работать, а также расскажут как привлекать. Для работы в банке это очень важная часть. Так как банков много, а за умение привлечь именно в тот банк, где работаешь, руководство везде оценит. Зарплата чуть ниже, чем в других банках, но и молодому специалисту (после вуза) больших зарплат нигде не обещают. Если повезет с начальством (а нам очень повезло! спасибо ОГРОМНОЕ нашему управляющему и зам. управляющего), то в этом банке не только можно, но и нужно работать. Мне очень приятно приходить на работу. По поводу листовок: не вижу ничего плохого, если в летний солнечный день ты вместо того, чтобы сидеть в душном офисе, идешь немного прогуляться с флаерами. В дождь и морозы зимой нас никто в зашей не гнал на улицу с бумажками, по-другому привлекали. Способов-то масса, главное, чтоб результат был. А он есть!



Админ: Насколько давно работаете? Направление, регион?