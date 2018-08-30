Ситуация такая. Работаю с февраля месяца, вроде и работа неплохая, и мне нравиться, и коллектив (КС, СКС) вроде хороший, отзывчивый, но не нравиться как ведет себя руководство. Я уже писал как-то про карты NN, что мы целый месяц выдавали кредиты наличными без карт NN, с нас требовали планы, а про карты кормили завтраками, ну и не дождавшись внятного ответа от руководства, когда же будут карты, написал вопрос в бюро ответов. Через некоторое время мне звонит наше руководство и требует объяснительную написать, зачем я написал в бюро ответов про Карты NN. Вот и думаю, что я сделал неправильно. До этого была ситуация: с форума на салез потале скопировал несколько цитат, и отправил по внутренней почте некоторым нашим сотрудникам, так для ознакомления, предварительно почитал правила форума, ничего запрещенного, по-моему мнению, я не сделал, но готов признать тот факт, что, может быть, этим самым повел себя некорректно, но опять же мое непосредственное руководство во главе нашего директора пригрозило мне увольнением, если еще раз такое повториться. Также с почтового ящика банка Хоум Кредит было написано письмо напрямую Галине Вайсбанд и Ивану Свитеку, о чем очень сильно пожалел, но это было на фоне сильных эмоциональных переживаний, описанных выше, так как наши почту внутри банка читают, и если мои письма, написанные Галине Вайсбанд и Ивану Свитеку, дадут ход, то, скорее всего, мое руководство сделает все, чтобы меня уволить. Я понимаю, что выносить сор из избы некорректно, но это не все неприятности, которые я увидел внутри банка в качестве сотрудника. Работать хочется, но все-таки чувствую, что после писем, и в частности этого, придется уйти из банка, если не по своей, то точно руководство постарается. Поэтому следующее письмо на данном сайте будет уже в качестве несостоявшегося сотрудника.