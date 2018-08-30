У меня вопрос в отдел бухгалтерии: почему выход в праздничные дни не оплачивается в двойном размере, как положено по ТК РФ ст.153? Работник выходил на работу 1-2 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая и 9 мая, и ни один из дней не оплатили в двойном размере. За январь была отработана по табелю 21 смена, а в расчетном листке всего поставлено 16 смен.

Прошу объяснения данного момента!