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Вопрос к бухгалтерии! не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
У меня вопрос в отдел бухгалтерии: почему выход в праздничные дни не оплачивается в двойном размере, как положено по ТК РФ ст.153? Работник выходил на работу 1-2 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая и 9 мая, и ни один из дней не оплатили в двойном размере. За январь была отработана по табелю 21 смена, а в расчетном листке всего поставлено 16 смен.
Прошу объяснения данного момента!
Екатерина Aleks • сотрудник
13.05.2012 11:56
Администратор:
С данным вопросом можете обратиться по адресу: http://www.banki.ru/services/question...?id=435351
3 комментария
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dusilek
17.05.2012 17:55
Данный вопрос необходимо задать своему руководителю, который предоставляет табель в отдел кадров. Если в табеле стоит 16 дней (как в производственном календаре) и ничего больше, бухгалтерия не может знать, когда и кто выходил в праздники.
kotin
26.05.2012 20:56
принцип следующий - руководитель отдела отправляет табель в отдел кадров, а уже оттуда он поступает в бухгалтерию. в табеле указываются рабочими днями - рабочие, и выходными - праздничные и выходные. всё чтобы соответствовало норме выработки по закону. если Вы работаете по графику, отличному от так называемого офисного, то вы как бэ все равно работаете по нему.
Единственные праздничные днии , оплачиваемые вдвойне - 1 и 2 января, и то если руководитель согласует(захочет согласовать) выплату со всей бюрократической машиной, заполнит 2 или 3 формы на оплату переработок и напишет эссе с чем связана данная ВЫПЛАТА(именно выплата , а не переработка). Как вы понимаете, никакому руководителю не хочется на себя взваливать столь "тяжкий груз" - отсюда и ваша проблема.
sua04
24.07.2012 12:51
Про праздники не знаю, а вот прокомментировать 21 смену могу. за переработанные часы нам доплачивают, но очень мало., поэтому это не выгодно совсем. А вот сократить рабочие смены - выгодно. Если вы откроете наш файл в экселе "личный результат", то всё будет видно. Например, если вы отработали 21 смену и среди них были дни без кредитов, а по плану вы должны были отработать 18, то 3 смены нач.групп стирают и плановый показатель становится выше, а от этого и премия больше, чем если бы просто подписать часы.
Но да, всё равно платят плохо, даже с такими способами расчёта.
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