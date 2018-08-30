Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Вопрос к бухгалтерии!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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У меня вопрос в отдел бухгалтерии: почему выход в праздничные дни не оплачивается в двойном размере, как положено по ТК РФ ст.153? Работник выходил на работу 1-2 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая и 9 мая, и ни один из дней не оплатили в двойном размере. За январь была отработана по табелю 21 смена, а в расчетном листке всего поставлено 16 смен.
Прошу объяснения данного момента!
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Екатерина Aleks • сотрудник
13.05.2012 11:56
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Администратор:
С данным вопросом можете обратиться по адресу: http://www.banki.ru/services/question...?id=435351
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Единственные праздничные днии , оплачиваемые вдвойне - 1 и 2 января, и то если руководитель согласует(захочет согласовать) выплату со всей бюрократической машиной, заполнит 2 или 3 формы на оплату переработок и напишет эссе с чем связана данная ВЫПЛАТА(именно выплата , а не переработка). Как вы понимаете, никакому руководителю не хочется на себя взваливать столь "тяжкий груз" - отсюда и ваша проблема.
Но да, всё равно платят плохо, даже с такими способами расчёта.