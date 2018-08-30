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|Волгоград Промсвязьбанк
|нейтральный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|После назначения в волгоградском филиале Промсвязьбанка руководителем отдела розничных продаж Ш-ова С.С. жизнь сотрудников превратилась в "АД"! Этот горе-руководитель не умеет руководить, не может сплотить коллектив, а может только важно раздувать щеки. При его правлении и с его помощью из банка ушло очень много хороших людей, отдавших не один год этому банку. Уходят опытные сотрудники, на их место набирают молодых, но и их надолго не хватает - некоторые не выдерживают и месяца. Бывает что на освободившуюся вакансию несколько месяцев не могут найти кандидатуру. Если Ш-ов С.С. останется в руководстве, Промсвязьбанк в волгоградской области потеряет свое лидирующее положение. Нельзя выполнение плана списывать на рядовых сотрудников, в первую очередь виноват руководитель!!!
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march1978 • бывший сотрудник
13.05.2012 14:02
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|kns-volg
18.05.2012 17:14
|Полностью согласна!!!Этот человек просто ХАМ!!!Он должен работать или дворником,или грузчиком,но никак не руководить людьми!!!
|zavist
20.05.2012 21:34
|Да ладно, вы еще с ТВ не работали )))))
|ferocius
22.05.2012 21:01
|По мне дело еще и в самой системе, которая таких людей назначает на руководящие должности!
|zavist
23.05.2012 22:03
|Система проста : как всегда везде связи и родственные отношения, не считая "корпоративов" и т.п. сами знаете про что говорю....а дальше думайте сами либо "ложиться" либо "работать"
|march1978
Автор отзыва
24.05.2012 12:09
|Если бы не" дружба" с руководством,которое его протежирует,этот человек никогда бы не нашел работу ни в одном банке Волгоградской области!!! Как специалист он полный 0!
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