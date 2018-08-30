После назначения в волгоградском филиале Промсвязьбанка руководителем отдела розничных продаж Ш-ова С.С. жизнь сотрудников превратилась в "АД"! Этот горе-руководитель не умеет руководить, не может сплотить коллектив, а может только важно раздувать щеки. При его правлении и с его помощью из банка ушло очень много хороших людей, отдавших не один год этому банку. Уходят опытные сотрудники, на их место набирают молодых, но и их надолго не хватает - некоторые не выдерживают и месяца. Бывает что на освободившуюся вакансию несколько месяцев не могут найти кандидатуру. Если Ш-ов С.С. останется в руководстве, Промсвязьбанк в волгоградской области потеряет свое лидирующее положение. Нельзя выполнение плана списывать на рядовых сотрудников, в первую очередь виноват руководитель!!!