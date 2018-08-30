Доброго вечера всем Я задаюсь вопросом: что у нашего президента существует блог, а у Германа Оскаровича нет прямой линии!? Это было бы замечательно на внутренний портал! и без цензуры!

Получили люди премии за 4 кв., за 1 кв., а в своём расчётном листе после введения нового регламента № (всем известен) я остаюсь должна банку около 5000,00 руб., приехали - доработалась по ночам!!! И смех и грех! Прошу у экономического отдела показатели - пересылают коэф. ЦА - плохой ввод заявок, плохой портфель! Прошу выгрузку по заявкам и должникам - нет таких данных, где искать - никто не знает; интересно стало, почему я самая плохая во всем отделении? Всем премию дали, даже с такими же коэф., прикольно! Задаю вопрос в экономический отдел - приказ ЦА регламент применять только к кредитным инспекторам! Ещё веселей - ставки у нас меньше, чем у специалистов по продажам, следовательно, они заведомо больше кварталку получают, месячная премия у них из таких же показателей складывается, даже ипотеку оформляют, сидят в отдельном окне, колотят заявки и больше к ним фактически ни с чем не пристают - планы на них нарезаны! Ну и как это понимать? Кому вопросы задавать? Запросила у просрочки кредиты с долгами - нет моих в этих кварталах! Вообще призадумалась крепко - где накосячила? Задала вопросы в свой ТБ в экономический отдел и... тишина. Чую, и там ничего не ответят! Люди, посоветуйте! Или очень прошу ответа у админа блога! И ещё: если нам вменили просрочку - нафига отдел по работе с просроченной задолженностью? Нам тогда, только если ночью обзванивать клиентов по долгам теперь, что хоть что-то получить, да как выгрузку делать по таким договорам кто бы знал! Или инструктаж "волшебный" провели. Спасибо!