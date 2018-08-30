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Вопрос по материальной демотивации плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Доброго вечера всем smile:) Я задаюсь вопросом: что у нашего президента существует блог, а у Германа Оскаровича нет прямой линии!? Это было бы замечательно на внутренний портал! и без цензуры!
Получили люди премии за 4 кв., за 1 кв., а в своём расчётном листе после введения нового регламента № (всем известен) я остаюсь должна банку около 5000,00 руб., приехали - доработалась по ночам!!! И смех и грех! Прошу у экономического отдела показатели - пересылают коэф. ЦА - плохой ввод заявок, плохой портфель! Прошу выгрузку по заявкам и должникам - нет таких данных, где искать - никто не знает; интересно стало, почему я самая плохая во всем отделении? Всем премию дали, даже с такими же коэф., прикольно! Задаю вопрос в экономический отдел - приказ ЦА регламент применять только к кредитным инспекторам! Ещё веселей - ставки у нас меньше, чем у специалистов по продажам, следовательно, они заведомо больше кварталку получают, месячная премия у них из таких же показателей складывается, даже ипотеку оформляют, сидят в отдельном окне, колотят заявки и больше к ним фактически ни с чем не пристают - планы на них нарезаны! Ну и как это понимать? Кому вопросы задавать? Запросила у просрочки кредиты с долгами - нет моих в этих кварталах! Вообще призадумалась крепко - где накосячила? smile:D Задала вопросы в свой ТБ в экономический отдел и... тишина. Чую, и там ничего не ответят! Люди, посоветуйте! Или очень прошу ответа у админа блога! И ещё: если нам вменили просрочку - нафига отдел по работе с просроченной задолженностью? Нам тогда, только если ночью обзванивать клиентов по долгам теперь, что хоть что-то получить, да как выгрузку делать по таким договорам кто бы знал! Или инструктаж "волшебный" провели. Спасибо!
kudrik • сотрудник
13.05.2012 23:50
5 комментариев
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LoveLean
14.05.2012 15:15
.....нафига отдел по работе с просроченной задолженностью???....

Фундаментальный вопрос.
Можно немного улучшить -

нафига отдел по ***** ?

Вместо ***** - поставь название.
Благо таких отделов "от дел", развелось как премий у топ - манагеров.
Сергеич
14.05.2012 17:13
kudrik, не совсем понятна фраза
Цитата
...я остаюсь должна банку около 5000,00 руб...
У Вас в расчетном листе так и написано -5000? Там расписаны начисления, удержания, сопоставляли ли данные с прошлым расчетным листом?
GNP8
14.05.2012 17:27
Возможно регламент задним числом ввели и после перерасчета ранее выплаченных сумм образовался долг.
А возможно в экономическом отделе "накосячили" и не хотят признаваться ибо тоже под урезание премии попадут. Это только на месте можно разобраться, а так остается только гадать.
boristheblade
14.05.2012 19:11
а у нас в тб администрация ит продвигает проект - снижение расходов на оплату труда. всеми правдами и неправдами урезают выплаты работникам. при этом профильная деятельность управления вообще осталась за бортом - никого не волнует ни разработка по, ни сопровождение, ни качество обслуживания... главное - поменьше платить зарплаты. куды мы котимся?...
kudrik
Автор отзыва
14.05.2012 21:53
Никита Сергеевич, в расчётном листе прямо так и стояло - 5000,00 руб. не расписаны ни начисления, ни удержания. Даже коэф. как у нормальных людей отсутствует.Потом через день появился ноль за май! написали, что начальство согласовало не учитывать минус! - радуйся - хотя бы не должна ничего, все нормальные люди премию получили квартальную - 40 % от з/п как написано в регламенте smile:) Регламент вступил в силу 29.12.2011 года, предыидущая квартальная премия была начислена 20.12.2011 года. откуда такой презент как переплата? по-моему экономический отдел и отдел кадров путается в показаниях. Если существует депремирование соответственно существует и основание. Формирование показателей своей эффективности для коэф. я уже неделю как добиться не могу, существует ли в ЦА отдел куда можно обратиться, т.к. наш ТБ молчит, всё чего-то запрашивают, а может просто некогда разбираться с такими пустяками как зарплата сотрудников - что ни есть прямая обязанность отдела. За свои ошибки отвечать я согласна, но не платиться за чужие семейным бюджетом.
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