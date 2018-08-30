Устроилась на работу в Райф в отдел прямых продаж кредитных продуктов, чтобы заработать денег и заплатить за последний год обучения.



Впечатления от работы:

1. Коллектив - коллектив был великолепный. Веселые молодые ребята моего возраста, желающие заработать, которые любят отдыхать. В общем, много общих тем для разговоров. Руководство - тоже молодые ребята, старше на год-два. Общий язык был найден очень быстро.

2. Корпоративная культура - она, по моему мнению, очень хорошо развита в Райфе. Можно было с большой легкостью с любым вопросом подойти к начальнику отдела и тебе обязательно бы помогли. Директор филиал так же спокойно мог зайти в наш отдел и поговорить с каждым на любые темы. Я считаю это большой плюс. Так же постоянные корпоративы - будь это клуб, куда идут все сотрудники, или это сплав по реке.

3. Непосредственно сама работа - это, конечно, мне не понравилось, хотя кому нравится работать - единицам. Мне не понравились сами прямые продажи, было сложно, но получилось выполнить поставленный передо мной план. Большим минусом было ежедневный контроль супервайзеров, ежедневный вынос мозга, это очень снижало мой рабочий потенциал, с которым я с утра приходила на работу.

4. Оплата труда - было оговорено, что получу оклад плюс бонусы за выполнение плана продаж по кредитам. Ну, что тут сказать, денежной частью я осталась довольно. Потому что, в первую очередь, моя зарплата зависела лишь лично от меня, от моего результата. Я не зависела от целого отдела, мне не надо было переживать справимся мы или нет. Я просто делала все то, чтобы получить свои бонусы.



В целом, воспоминания от Райфа у меня остались только положительные. Негативные моменты были столь не значительны (тот же ежедневный чересчур чуткий контроль супервайзера - это их работа, от этого зависит их заработная плата), что на фоне такого большого количества положительных воспоминаний они просто меркнут.



Админ: По какой причине ушли из банка?