Галина Вайсбанд, добрый день! В банке ХКФ работаю с июля 2008г. Была принята на должность администратора группы администраторов с окладом 6500. В начале 2009 года я забеременела и через месяц нас всех перевели на должность КС с окладом 4500. ХОТЯ ТАКОГО ПРАВА ОНИ НЕ ИМЕЛИ. Я не одна в этом списке. Они могли перевести беременных на другую должность, но не понижая оклад! Так же в одном из Ваших ответов на вопрос о премии Вы написали, что уволенным сотрудникам премия не выплачивается! Хорошо, почему тогда, когда я ушла в декрет, мне премию не выплатили за два последних месяца? Идем дальше! Я вышла из декрета в декабре 2011 г. В конце января 2012 нам прислали заявление налоговый вычет на детей. Я лично отправила его 02/02/2012, потом пересылала его десять раз. Где-то в начале апреля приезжала НГП, я ей задала этот вопрос и по телефону этот вопрос ни раз задавался, ее ответ был - "я проконтролирую"!!! 02/05/2012, спустя три месяца, я опять отправила письмо в отдел кадров нашего РП такого содержания: "Письмо с Заявлением на налоговый вычет было отправлено 02/02, прошло ровно три месяца. Кто будет возмещать?" Пришел ответ: Я в это время не работала, все заявления, что были, я отправила! Перерасчет будет за весь отработанный период". Это около 4000, так скажем, не 40 и не 400 рублей! Сумма приличная! После этого дело пошло, пишут из Москвы специалисту из отдела кадров, что мое заявление пришло, нужно чтоб я его переписала и дату не ставила. Я пишу в Москву, почему не ставить дату, чтоб начислить только за последний месяц? Все! опять ни от кого ни ответа ни привета!!! Мотивацию урезают постоянно, найдешь лазейку, где и тебе хорошо, и клиенту приемлемо - на следующий месяц приходит новая мотивация! Мы, как бесплатная рабсила! Графики ужасные, оплачивают скрепя сердцем, отношение ужасное. Бывший сотрудник на честно заработанные хомячки заказал навигатор, видеорегистратор, DVD плеер, три ручки и кепку с логотипом. НАШЕ НАЧАЛЬСТВО СПЕРВА ГОВОРИЛО, ЧТО посылка ему не пришла, затем когда на них поднажали, сказали, что пришла, чтоб он приезжал ее забирать! Он приехал специально в другой город, и что вы думаете там в посылке - РУЧКИ И КЕПКА . Все!!! Где все остальное? До смешного!!!