Вот пошла в отпуск и решила проверить свои финансы. Все ли так, как нам говорит Герман Оскарович. Открыла свои справки 2-НДФЛ за 2008 и за 2011 год. Мой средний ежемесячный доход был 20 тыс в 2008 и 20,4 тыс. в 2011. Инфляция за период 2008-2011 г составила 42 процента (реальная около 50%). И как учили меня в школе, инфляция (обесценивание) делает человека беднее. В итоге, каждый год я становлюсь беднее, беднее, беднее... В чем же тут причина? Не выполняю план? Финансовые показатели банка плохие? Не участвую в ПСС и в зеленом марафоне? Так НЕТ!!! Я все делаю и всюду участвую, а беднее, беднее, беднее... Ведь по обещанию ГО никто из сотрудников не должен получать меньше чем получал ранее. Я долго думала и пришла к такому выводу: Греф целенаправленно платит все меньше и меньше. Для чего он поступает так?



Первое: с целью «автоматического» сокращения штата. Ведь вопрос о сокращении 50%-70% сотрудников давно стоит. Ведь не зря же ведущие коммерческие банки Европы и США, на которые «молится» ОН, имеют штат максимум 20-30 тысяч. А так люди сами уйдут. Во-вторых, огромные расходы на ребрендинг, приобретение недвижимости, не банковского бизнеса, зарубежных банков. Это тоже требует больших затрат. Третье – это помощь Владимиру Владимировичу в проведении Олимпиады. Тоже деньги огромные (я представляю что бы было, если бы ГОГа отказал ВВП). Четвертое – реальное реформирование СБ, тоже затратное дело. Пятое – бонусы себе и своей команде. Это тоже значительный вопрос, ибо на примере моих руководителей я могу сказать, что вместо 1 управляющего и 4-х его замов можно нанять 60 (ШЕСТЬДЕСЯТ)!!! сотрудников среднего уровня.



Второе: сокращение расходов за счет снижения статуса ОСБ и статуса должностей. Например. Было ОСБ и были в нем отделы, были начальники отделов, ведущие, главные, старшие специалисты. Вдруг это ОСБ «превращается», «превращается» … в ДО. Отделов нет, начальников нет. Появляются сектора. И то их в два раза меньше (работы осталось столько же). Внутри секторов тоже естественно количество главных, ведущих, старших и иных сотрудников уменьшается в стороны рядовых менеджеров и специалистов. То есть вроде никого и не сократили, а экономия ФЗП значительная. Эта реформа практически не заметна, она идет постоянно. Сегодня одного понизили, завтра другого реорганизовали, а смотришь через год – половины должностей нет и зарплат тоже.



Герман Оскарович, повысьте своим рядовым сотрудникам доход на ИНФЛЯЦИЮ 50%, чтобы вернуться хотя бы на 5 лет назад. А не то придется жаловаться вашему начальнику Владимиру Владимировичу на прямой линии или придти на собрание акционеров и метнуть там тухлые яйца или еще какой флешмоб замутить. Не обижайте своих сотрудников и они ответят вам взаимностью.