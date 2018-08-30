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|Как обеднеть на 50%. Урок Грефа!
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Вот пошла в отпуск и решила проверить свои финансы. Все ли так, как нам говорит Герман Оскарович. Открыла свои справки 2-НДФЛ за 2008 и за 2011 год. Мой средний ежемесячный доход был 20 тыс в 2008 и 20,4 тыс. в 2011. Инфляция за период 2008-2011 г составила 42 процента (реальная около 50%). И как учили меня в школе, инфляция (обесценивание) делает человека беднее. В итоге, каждый год я становлюсь беднее, беднее, беднее... В чем же тут причина? Не выполняю план? Финансовые показатели банка плохие? Не участвую в ПСС и в зеленом марафоне? Так НЕТ!!! Я все делаю и всюду участвую, а беднее, беднее, беднее... Ведь по обещанию ГО никто из сотрудников не должен получать меньше чем получал ранее. Я долго думала и пришла к такому выводу: Греф целенаправленно платит все меньше и меньше. Для чего он поступает так?
Первое: с целью «автоматического» сокращения штата. Ведь вопрос о сокращении 50%-70% сотрудников давно стоит. Ведь не зря же ведущие коммерческие банки Европы и США, на которые «молится» ОН, имеют штат максимум 20-30 тысяч. А так люди сами уйдут. Во-вторых, огромные расходы на ребрендинг, приобретение недвижимости, не банковского бизнеса, зарубежных банков. Это тоже требует больших затрат. Третье – это помощь Владимиру Владимировичу в проведении Олимпиады. Тоже деньги огромные (я представляю что бы было, если бы ГОГа отказал ВВП). Четвертое – реальное реформирование СБ, тоже затратное дело. Пятое – бонусы себе и своей команде. Это тоже значительный вопрос, ибо на примере моих руководителей я могу сказать, что вместо 1 управляющего и 4-х его замов можно нанять 60 (ШЕСТЬДЕСЯТ)!!! сотрудников среднего уровня.
Второе: сокращение расходов за счет снижения статуса ОСБ и статуса должностей. Например. Было ОСБ и были в нем отделы, были начальники отделов, ведущие, главные, старшие специалисты. Вдруг это ОСБ «превращается», «превращается» … в ДО. Отделов нет, начальников нет. Появляются сектора. И то их в два раза меньше (работы осталось столько же). Внутри секторов тоже естественно количество главных, ведущих, старших и иных сотрудников уменьшается в стороны рядовых менеджеров и специалистов. То есть вроде никого и не сократили, а экономия ФЗП значительная. Эта реформа практически не заметна, она идет постоянно. Сегодня одного понизили, завтра другого реорганизовали, а смотришь через год – половины должностей нет и зарплат тоже.
Герман Оскарович, повысьте своим рядовым сотрудникам доход на ИНФЛЯЦИЮ 50%, чтобы вернуться хотя бы на 5 лет назад. А не то придется жаловаться вашему начальнику Владимиру Владимировичу на прямой линии или придти на собрание акционеров и метнуть там тухлые яйца или еще какой флешмоб замутить. Не обижайте своих сотрудников и они ответят вам взаимностью.
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5
marmary82 • сотрудник
18.05.2012 10:16
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Как появились новые мотивации и форматирование плановых показателей, наши "обнуляторы" стали показывать интересные циферки, в виде дохлой минимальной премии, которая понизится и еще, за счет рейтинга отделения и ДО в нем.. короче если б я остался в 2012г и отработал его, не думаю что я поднялся выше показателя по средней зп за 2011г.
И тут кстати не в инфляции дело!!!
Перед Грефом стоит задача сократить огромное количество сотрудников, это факт. Как то еще Медведев попросил на экране ТВ Грефа не рубить с горяча, а сделать все плавно, чтоб рынок труда не перенасытился спросом со стороны соискателей. "ОК" - сказал Греф и нааачааалоооссьь...
Поскольку официально сокращать накладно, насильно не заставишь, а если заставишь, то придется платить юристам и тратиться на суды, такими образом, самый гуманный вариант подстроить такую мативационную систему, чтоб оставшиеся сотрудники сами покинут стены Сбера... ох жара будет скоро.. ох жара...
Изменено:
А серьёзно, им накакать с высокой колокольни. Успеть урвать, пока есть возможность, вот они и выжимают максимум по-принципу:"После нас - хоть потоп""
2 gatity Вы верите РосСтату?
А вот это большинства РАБотников сбера касается:(
ООН расширила понятие "раб" до любого лица, которое не может по своей воле отказаться от работы. Современный раб вынужден работать без остановки до смерти, так как средств, заработанных рабом за 1 месяц, хватает только на оплату жилья за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц. От 40% до 80% людей практически любой страны мира - рабы. Этим людям приходится бороться за своё выживание, каждый день вкалывая за мизерную зарплату.
Изменено:
Прекрасный пример.
Есть еще одна байка с глубоким смыслом -
Диалог:-
- я плачу рабочим по 12000 долл в год.
- а сколько за год приносит рабочий прибыли?
- 6000
- так выходит, что это не ты ему платишь 12000 в год, а он платит тебе 6000.
- да, но средства производства то мои.
- а где ты их взял?
На этом вопросе рожи большинства манагеров постсоветкого периода начинает перекашивать и кривить.
Изменено:
Первое: Вы наверное что либо перепутали. Официальная инфляция 2008-2011 годы(по памяти) 13%,8%,8%,6%. Причем просто суммировать эти цифры нельзя. Вычислени немного сложнее.
Изменено:
Какая разница, верю или не верю я Росстату. Других данных ни у меня, ни у вас нет. Поэтому приходится ссылаться на единственные существующие.
>marmary82
Да я немного ошибся, посчитав только за 3 года.
2008 - 13,3%
2009 - 8,8%
2010 - 8,8%
2011 - 6,1%
Т.е. суммарно за 4 года - 37%
И тогда 1,000*1,133*1,088*1,088*1,061=1,423
Т.е 42,3%
Хотя по сабжу: какая разница как считать инфляцию, если ее все-равно не компенсируют?