Доброе утро! Работала в небольшом городе кредитным специалистом 6 лет. Затем по роду жизненных обстоятельств уехала в Москву. Просила директора представительства о переводе, он обрисовал реальные перспективы - в общем, ты можешь рассчитывать только на должность кредитного специалиста. Против помощника директора дирекции Форабанка в Центральном офисе это был слабый аргумент. Бывает такое состояние, твоему уму, потенциалу, сложно в рамках должности КС. Вот представьте себе - не буду называть имен, работаю в Форабанке - подлавливаю своего директора, так сказать, для конструктивных бесед по работе. Никакого обучения, никакого желания обучать, никакого энтузиазма. Хотя в принципе, он и принимал меня на работу. Затем меня вызывает к себе вице-президент по персоналу и сообщает: "Ваш директор вас обучать не будет. Произошла кадровая ошибка." Да, мне предложили другую должность, тоже перспективную, но сам факт... Представьте, огромные глаза каждого сотрудника ЦО Форабанк в Москве на мой вопрос: "А у вас обучение проводится?" "Да у нас и учебников нет"... В общем, после некоторых моих усилий раздался звонок на мой сотовый - из отдела подбора персонала Банка Хоум Кредит, и я в свой обеденный перерыв в Форабанке, поехала на собеседование в ЦО Хоум Кредит, да, это именно наш вице-президент по персоналу Галина Вайсбанд среагировала на мое письмо. За что я выражаю огромную благодарность. То собеседование я не прошла, но не слишком расстроилась, поняла, что ни в каком другом банке работать, кроме Хоум Кредита, я не смогу. Уж слишком бросается в глаза чужая корпоративная культура со всеми недостатками. Работала в колл-центре, на горячей линии в Москве. По роду тех же жизненных обстоятельств я вернулась в свой небольшой город, где открылся операционный офис ООО "ХКФ Банк", где сейчас я операционист. В общем, в Форабанке меня не хватило даже на 2 недели. Я ушла сама. Идеальную компанию строим мы сами. И практически все в этой компании зависит от нас.