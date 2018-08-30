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|Доброе время суток, дорогие! Все ваши отзыва привели меня в полное замешательство! Я просто в растерянности! На данный момент я устраиваюсь работать в ОТП. Но все ваши отзывы реально меня пугают и настораживают. Неужели в регионах действительно такое зверское отношение к сотрудникам? Я как клиент знаю ОТП только с хорошей стороны: вежливые специалисты-профессионалы, низкие % ставки. Глядя на сотрудников нашего региона трудно представить, что и у нас так же относятся к людям. Ведь в этом случае и к клиентам было бы аналогичное отношение. Теперь и не знаю что делать...
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Amaunet • несостоявшийся сотрудник
22.05.2012 23:14
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в первый раз слышу
Изменено:
Касаемо отношения к сотрудникам, то тут как и в любом другом Банке, все зависит от Вашего руководства. Если попадется адекватный начальник, то все будет хорошо, если нет, значит не повезло. Про низкие процентные ставки особо не обольщайтесь. Сейчас ОТП, как никогда раньше, гонится за доходностью и страховкой, так что дешево продавать Вам не дадут.
Отношение сотрудника к клиенту и отношение внутри Банка по-моему никак не связаны друг с другом.
Изменено: