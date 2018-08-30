Доброе время суток, дорогие! Все ваши отзыва привели меня в полное замешательство! Я просто в растерянности! На данный момент я устраиваюсь работать в ОТП. Но все ваши отзывы реально меня пугают и настораживают. Неужели в регионах действительно такое зверское отношение к сотрудникам? Я как клиент знаю ОТП только с хорошей стороны: вежливые специалисты-профессионалы, низкие % ставки. Глядя на сотрудников нашего региона трудно представить, что и у нас так же относятся к людям. Ведь в этом случае и к клиентам было бы аналогичное отношение. Теперь и не знаю что делать...