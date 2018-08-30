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Доброе время суток, дорогие! Все ваши отзыва привели меня в полное замешательство! Я просто в растерянности! На данный момент я устраиваюсь работать в ОТП. Но все ваши отзывы реально меня пугают и настораживают. Неужели в регионах действительно такое зверское отношение к сотрудникам? Я как клиент знаю ОТП только с хорошей стороны: вежливые специалисты-профессионалы, низкие % ставки. Глядя на сотрудников нашего региона трудно представить, что и у нас так же относятся к людям. Ведь в этом случае и к клиентам было бы аналогичное отношение. Теперь и не знаю что делать...
Amaunet • несостоявшийся сотрудник
22.05.2012 23:14
20 комментариев
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alexpa1985
23.05.2012 05:06
низкие % ставки???
в первый раз слышу

Изменено: alexpa1985 - 23.05.2012 05:07
maskroom
23.05.2012 10:16
автор наверно вклады имеет ввиду))
bankomat_2012
23.05.2012 13:30
Автор, добрый день. Вы просите совета, но сами предоставляйте крайне мало информации, что касается города трудоустройства, должности и т.д. Если Вы идете на позицию кредитного специалиста, тогда будьте готовы к невысоким окладам и сильно устаревшей системе мотивации. Хотя краем уха слышал (-а) об изменении этой системы и возможном пересмотре окладов, однако информация проходит уже не первый год. Если хотите ждать у моря погоды, тогда welcome. Если на другую позицию - отпишитесь, попробую подсказать, если смогу.
Касаемо отношения к сотрудникам, то тут как и в любом другом Банке, все зависит от Вашего руководства. Если попадется адекватный начальник, то все будет хорошо, если нет, значит не повезло. Про низкие процентные ставки особо не обольщайтесь. Сейчас ОТП, как никогда раньше, гонится за доходностью и страховкой, так что дешево продавать Вам не дадут.
Отношение сотрудника к клиенту и отношение внутри Банка по-моему никак не связаны друг с другом.

Изменено: bankomat_2012 - 23.05.2012 13:31
Amaunet
Автор отзыва
23.05.2012 15:05
alexpa1985, Да! Низкие! самые низкие из всех наших банков! Я думаю, что брать кредит без анализа банковского рынка не целесообразно!
Amaunet
Автор отзыва
23.05.2012 15:11
maskroom, если бы я имела в виду вклады, я бы написала - вклады! Я говорю о КРЕДИТЕ!
Oleg_36
23.05.2012 17:53
А какая связь между ставкой по кредиту и работой в банке? Только если предположить, что заманеный низким процентом народ валом валит брать кредиты и сотрудник выполняет план на 500% и получает огромную премию? Даже если так, что маловероятно, то все равно в следующем месяце план добавят и плакала премия. Хотя как там на самом деле я не знаю
сlerk77
23.05.2012 18:01
Говоря про низкие ставки автор наверное имела ввиду ту микрофинансовую организацию, которая через почту займы предлагала. Тогда в ОТП вообще кредиты почти бесплатно.
maskroom
23.05.2012 18:20
В отп идти как работать так и за кредитом когда уже вообще край))хотя я видел девочку в гагаринском,которая в кроссовках пыталась впаривать людям золотые карты у нее тоже был вполне счастливый вид))))
Amaunet
Автор отзыва
23.05.2012 22:38
Oleg_36, я на ставки по кредиту пока еще как клиент смотрю)) Это мое первое впечатление о банке))
Amaunet
Автор отзыва
23.05.2012 22:39
сlerk77, почта не при чем, брала в торговой точке потреб. кредит
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