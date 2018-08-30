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Как все на самом деле? не голосовал
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Господа и дамы, добрый день! В связи с открытой информацией о покупке НОМОС-ГРУПП Ханты-Мансийского Банка и присутствие на Азиатской части именно этого Ханты-Мансийского Банка (в частности Екатеринбург, Тюмень, Челябинск) возникает вопрос!

Я сотрудник именно одного из этих городов! Нас обязали переходить филиалом в ХМБ. Приезжала целая делегация. Обещания, что все просто супер! И сделки продвигаться и рассматриваться быстро! и лояльность ГО (ссылаются, что уральские люди уральцев всегда поймут!).

Но хотелось бы спросить именно - как там! А конкретно - сказали, что будет разбивка имеющегося оклада на 2 равные части - оклад 50% и 50% ГАРАНТИРОВАННАЯ ПРЕМИЯ! Но как может стоять на одном уровне слова ГАРАНТИРОВАННАЯ и ПРЕМИЯ! Это, думаю, в принципе не возможно! В связи с чем и вопрос - а как на самом деле? Что с премиями квартальными и годовыми? Как обстоят дела с взаимодействием ГО и регионами!

В целом, вопросов больше, чем ответов - стоит или нет! Тем более есть очень хорошее предложение по работе в другом банке рейтинга ТОП-5 РФ.
shandrei • сотрудник
23.05.2012 09:12
5 комментариев
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tuks
26.06.2012 05:25
Тебя в рабство что ли берут? Не понравится уйдешь. Хуже чем в НОМОСе не будет, если работать будешь.
LeRUSik
10.09.2013 12:06
ох... сто лет тут не была, но не смогла пройти мимо...
оклад и премия - бугагашеньки.
в Югории ту же фигню придумали, несогласных подводят под статью и потрят трудовые.
(для тех кто вдруг не в курсе Югория - также как и ХМБ принадлежит правительству ХМАО).
кстати, лично я не верю, что когда-нибудь это добро будет продано.

если есть вариант в ТОП-5, бегите бегом и в припрыжку.
banker1985
10.09.2013 19:53
LeRUSik, да, очень давно вы здесь не были. Не знаете новостей. ХМБ уже почти год не принадлежит правительству ХМАО.

Изменено: banker1985 - 10.09.2013 19:56
LeRUSik
16.09.2013 18:03
banker1985, действительно, отстала... как ушла из Югории, так и не в курсе)))
Ivan Drago
24.03.2015 15:45
ХМБ еще тот банк, НОМОС будете вспоминать с любовью

Изменено: Ivan Drago - 24.03.2015 23:51
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