Господа и дамы, добрый день! В связи с открытой информацией о покупке НОМОС-ГРУПП Ханты-Мансийского Банка и присутствие на Азиатской части именно этого Ханты-Мансийского Банка (в частности Екатеринбург, Тюмень, Челябинск) возникает вопрос!



Я сотрудник именно одного из этих городов! Нас обязали переходить филиалом в ХМБ. Приезжала целая делегация. Обещания, что все просто супер! И сделки продвигаться и рассматриваться быстро! и лояльность ГО (ссылаются, что уральские люди уральцев всегда поймут!).



Но хотелось бы спросить именно - как там! А конкретно - сказали, что будет разбивка имеющегося оклада на 2 равные части - оклад 50% и 50% ГАРАНТИРОВАННАЯ ПРЕМИЯ! Но как может стоять на одном уровне слова ГАРАНТИРОВАННАЯ и ПРЕМИЯ! Это, думаю, в принципе не возможно! В связи с чем и вопрос - а как на самом деле? Что с премиями квартальными и годовыми? Как обстоят дела с взаимодействием ГО и регионами!



В целом, вопросов больше, чем ответов - стоит или нет! Тем более есть очень хорошее предложение по работе в другом банке рейтинга ТОП-5 РФ.