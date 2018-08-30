Добрый день, коллеги и не только! Хочу поделиться своими впечатлениями об отделе подбора персонала в Бинбанке. Была некоторое время назад на собеседовании в БИНбанке на Таганке (позиция в HR-отделе).

В целом, ощущения положительные, сотрудники отдела подбора персонала весьма грамотные специалисты, хотя, надо заметить, следует запастись временем и терпением, поскольку процедура оценки довольно длительна.



Удивило другое - долгая обратная связь по итогам всех этапов оценки кандидата (включая проверку службы безопасности), уже задумаешься, стоит ли надеяться на предложение или нет. И вот, наконец, следует звонок с предложением о работе, договорённость о дате выхода. НО!!! За 2 дня до выхода на работу следует новый звонок с весьма неожиданным содержанием - "простите, позиция, на которую мы вас рассматривали... аннулирована, удачи вам в новых поисках!"



Честно говоря, неожиданно и неприятно! Жаль потраченного времени. А через 3-4 недели - о, удивление! Данная вакансия опять на hh.ru