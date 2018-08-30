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|Ощущения неудавшегося соискателя после собеседования
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Добрый день, коллеги и не только! Хочу поделиться своими впечатлениями об отделе подбора персонала в Бинбанке. Была некоторое время назад на собеседовании в БИНбанке на Таганке (позиция в HR-отделе).
В целом, ощущения положительные, сотрудники отдела подбора персонала весьма грамотные специалисты, хотя, надо заметить, следует запастись временем и терпением, поскольку процедура оценки довольно длительна.
Удивило другое - долгая обратная связь по итогам всех этапов оценки кандидата (включая проверку службы безопасности), уже задумаешься, стоит ли надеяться на предложение или нет. И вот, наконец, следует звонок с предложением о работе, договорённость о дате выхода. НО!!! За 2 дня до выхода на работу следует новый звонок с весьма неожиданным содержанием - "простите, позиция, на которую мы вас рассматривали... аннулирована, удачи вам в новых поисках!"
Честно говоря, неожиданно и неприятно! Жаль потраченного времени. А через 3-4 недели - о, удивление! Данная вакансия опять на hh.ru
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татьяна00 • несостоявшийся сотрудник
23.05.2012 18:32
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Солидарна с Вами, жаль потраченного времени. Похоже у Руководства Банка нет четкого портрета кандидата. Складывается впечатления в незаинтересованности заполнения штатных единиц.
Соискатели, прежде чем идти на собеседование в Бин, подумайте, а игра стоит свеч!?
Спасибо, учтём.
Из всего сказанного вытекает одно, что поиск работы не стоит прекращать до выхода на рабочие место.
Изменено:
Когда читаешь ТАКОЕ : "Прошла 4 собеседования, полиграф, заполнила анкету СБ. Вся процедура заняла порядка 1,5 месяцев" - возникает вопрос : ГДЕ Ваша профессиональная гордость, чувство собственного достоинства ?
Уважаемая antiks ! А Вас ЗАРАНЕЕ предупреждали о полутора месяцах ? Про "полиграф" говорили ? А даже если и нет, ЧТО Вам мешало ЗАГОДЯ выяснить порядок (процедуру) трудоустройства в сие заведение ? Скромность и застенчивость ? И что Вы имеете в итоге ?
К сожалению, несогласованность, безответственность и наплевательское отношение к кандидатам встречается не только там : видимо, привыкли к "очередям" кандидатов в период кризиса. КАК с этим бороться ?
1. НЕ НАПРАШИВАТЬСЯ на собеседования самим : не отправлять отклики и не звонить.
2. Дождавшись звонка - вежливо, но ТВЕРДО выяснить ПОРЯДОК, процедуру и сроки трудоустройства. Установить инициалы и должность приглашающего. В случае отказа (ухода от ответа) - предупредить о предложениях других работодателей. Посмотреть РЕАКЦИЮ и принять решение : ехать, или нет.
3. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не отказывать другим работодателям в период "проверки", "рассмотрения" и прочих "динамо-процессов". Данные проблемы - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО проблемы работодателей. Устройство на ЛЮБУЮ работу начинается... с получения на руки экземпляра трудового договора. Все остальное - пустая болтовня.
Изменено: