Всем доброго времени суток!!!

Прочел все, о чем говорится, и хотел бы высказать свое мнение. В системе РСХБ работал много лет, застал разных руководителей, прошел практически полный путь от рядового сотрудника и намного выше.

Проблемы, которые сейчас происходят в РСХБ и с РСХБ, это не проблемы одного дня, они возникли намного раньше, но ранее так сказать "сдерживались"...



ПРЕДИСЛОВИЕ.

Банк был создан государством, чтобы "влить" неимоверное количество денежных средств для того, чтобы поднять сельское хозяйство, тем самым обеспечить продовольственную независимость Российского государства. УРААА! В роли распределителя - государство+РСХБ(как инструмент), в роли контролера за грамотным освоением ден.средств и их возвратом - РСХБ. Все верно, все красиво, так как предыдущие "раздачи" из гос.бюджета в с/х оказались не эффективными, а возвратность = 0.



ПОЕХАЛИ...

Как и многим гос.предприятиям, банку начали доводить ПЛАН по раздаче денег, и этот план с каждым годом рос, как на дрожжах. Ну, сами представьте, коллеги, Вам доводят планы и колотушкой заставляют их выполнять, не особо интересуясь А КОМУ? КТО ВЕРНЕТ? Вот тут-то как всегда в моей любимой стране и появились мошенники, нечистые на руку "коллеги", а так же чиновники. Извините за риторику, все хотят "кушать", а иногда, так как аппетит приходит во время еды, и "жрать".



Да, все верно, в то время и зарплаты были на уровне, и премии а в конце года, вообще, ощущал себя ЧЕЛОВЕКОМ, при этом трудились и в выходные, и до позднего времени каждый день. Потому что адекватная оплата труда и полное понимание, как потопаешь так и полопаешь, мотивация!!! Забыл сказать, именно по этому и коллектив был дружный, сплоченный, так как все понимали, если только кто-то тормозит, то и вся система дает сбой, соответственно, низкий результат.



РЕЗУЛЬТАТ.

Данная политика, сплоченность коллектива, четко поставленные цели и т.д., позволили РСХБ достичь первой 5-ки рейтинга банков России.



ОСАДОК.

Огромное количество проблемной задолженности как следствие:

- уменьшение доходности банка и как следствие остановка поддержания заработной платы на уровне, низкая обеспеченность и т.д;

- большое формирование резервов, а это отвлечение ресурсов и как следствие уменьшение объемов кредитования;

- ухудшение микроклимата в коллективе.



Новое руководство, столкнувшись со значительным объемом проблем, было абсолютно не готово к данным обстоятельствам. Принятые меры оказались крайне не популярными, а зачастую и полностью неэффективными. Отсутствие стратегии и СНОС всех менеджеров высшего звена, привел и продолжает приводить к постоянным сменам менеджеров среднего звена и, соответственно, дезорганизации коллектива.



А теперь, пожалуйста, коллеги, ответьте себе сами на один вопрос: что так много наших коллег, работающих в других банках, ЗНАЮТ специфику сельского хозяйства? Ну а теперь мы четко с Вами понимаем, кто приходит вместо тех, кто ушел...



ИТОГ.

Не все так плохо в масштабах страны, в том числе, за счет нашего труда, мы обеспечены мясом птицы около 85%, а соответственно яйцом, мясом свинины около 67%, овощами около 20% и динамика продолжается, только вот цена велика, но этим пусть органы занимаются, хотя, с моей точки зрения, вернуть получится копейки, а сидельцев у нас и так хоть отбавляй. За БАНК обидно, жалко собственного труда и труда тех, кто работал, работает, но такова на сегодняшний день действительность нашего государства....



P.S. не судите строго за стиль написания, честно говоря, в первый раз, накипело...