Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Kuzina сага
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Вначале была лишь тьма кризиса и хаос пост-объединения. Из тьмы этой родились и наполнились демоны Ким и Тим - предводители УРСА и МДМ-доурсовского и угнетатели рода банковского МДМ-мовского . Но вышел из тени Kuzin, банкир банкиров, хранитель священного успеха ООО "Купи бонус РУ", и освободил он человечество МДМа от прежних демонов и их прислужников, и повёл его к победе, строить Успех! Но победа дается ему дорогой ценой, смертельно обвязанный золотыми парашютами, Kuzin резал затраты 7 дней и 7 ночей в неделю, и четверо его лучших адептов, верных последователей испили радость от обрезания оного, в особенности человеческого, и наполнились его успехом. И посмотрел на них Kuzin и увидел он, что это хорошо, а МДМ подупал, подупал и... замер.
Так были рождены С, Д, Ц и Б - могучие сыны Kuzina, не учинявшие доселе беспределов в банках крупных, банках универсальных, не ведавшие никогда рынков финансовых, рынков денежных, кроме рыночков на пещерку ипотечную, повозко-кредики и страхование, и не владевшие рабами ранее более 10 голов численностью.
Смертельная сага продолжается...
|
2
Kuzina saga • сотрудник
24.05.2012 05:53
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Не мне конечно советовать модератору, но я бы этот отзыв удалил...
Все в растерянности: Ким и Тим.не добили стафф, так и этот туда же в самом начале пути для 15% персонала: Бей недобитых и голосом Джигурды сакраментальное: Пусть доужинают в аду. Картина маслом: Очередная команда варваров, без опыта отсекает весь бизнес, в котором не понимает: межбанк, фондовый рынок...
Изменено:
Цитата: "Так были рождены ВАРВАРЫ Скл, Дан, Цит и Б - могучие сыны Kuzina."