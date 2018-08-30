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Kuzina сага не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Вначале была лишь тьма кризиса и хаос пост-объединения. Из тьмы этой родились и наполнились демоны Ким и Тим - предводители УРСА и МДМ-доурсовского и угнетатели рода банковского МДМ-мовского smile:crazy: . Но вышел из тени Kuzin, банкир банкиров, хранитель священного успеха ООО "Купи бонус РУ", и освободил он человечество МДМа от прежних демонов и их прислужников, и повёл его к победе, строить Успех! Но победа дается ему дорогой ценой, смертельно обвязанный золотыми парашютами, Kuzin резал затраты 7 дней и 7 ночей в неделю, и четверо его лучших адептов, верных последователей испили радость от обрезания оного, в особенности человеческого, и наполнились его успехом. И посмотрел на них Kuzin и увидел он, что это хорошо, а МДМ подупал, подупал и... замер.

Так были рождены С, Д, Ц и Б - могучие сыны Kuzina, не учинявшие доселе беспределов в банках крупных, банках универсальных, не ведавшие никогда рынков финансовых, рынков денежных, кроме рыночков на пещерку ипотечную, повозко-кредики и страхование, и не владевшие рабами ранее более 10 голов численностью.

Смертельная сага продолжается...
Kuzina saga • сотрудник
24.05.2012 05:53
43 комментария
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Oleg_36
24.05.2012 08:58
А можно поменьше былин, а побольше конкретики. Лично я ничего не понял, кроме общеизвестного факта о возвращениее Кузина.
СтипнойАрел
24.05.2012 11:07
креативно ))
JM_
24.05.2012 11:27
Автор, а что сказать то хотел, или попросить о чём?

Не мне конечно советовать модератору, но я бы этот отзыв удалил...
Сергеич
24.05.2012 12:25
JM_, надеюсь, автор вернется к нам и немного конкретизирует ситуацию.
Kuzina saga
Автор отзыва
24.05.2012 12:47
Человечество МДМ ожидало продуктивности, технологичности, роста продаж и доходов, всеж таки де факто 4 месяца И.К. строит в банке свой квест.
Все в растерянности: Ким и Тим.не добили стафф, так и этот туда же в самом начале пути для 15% персонала: Бей недобитых и голосом Джигурды сакраментальное: Пусть доужинают в аду. Картина маслом: Очередная команда варваров, без опыта отсекает весь бизнес, в котором не понимает: межбанк, фондовый рынок...
Моисей Абрамович
24.05.2012 15:11
Совет паладинов, несущих свет всему миру по-прежнему недоумевает...

Изменено: Моисей Абрамович - 24.05.2012 15:11
Oleg_36
24.05.2012 15:45
Что-то не заметил я, что бы МДМ с рынка уходил. И по межбанку и по бумагам падения объемов не видно.
Kuzina saga
Автор отзыва
24.05.2012 16:58
Олег, ну что Вы ей богу, как на корпоративе Газпрома, сравните динамику сделок, активность упала. Банк замер в ожидании, делят портфели, меняют Финдиректора (3-го за последние 2 года), оценивают каждого, аутсайдеров по Дарвину. Отзыв, надеюсь подскажет соискателям, а стоит ли подтверждать статистику регулярной смены команд...
score
25.05.2012 16:57
Шедеврально. Полностью отражает ситуацию в Банке. Кто знает - тот поймет. Удалять ничего не надо.
tempesta
26.05.2012 04:33
100%!
Цитата: "Так были рождены ВАРВАРЫ Скл, Дан, Цит и Б - могучие сыны Kuzina."
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