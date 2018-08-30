Вначале была лишь тьма кризиса и хаос пост-объединения. Из тьмы этой родились и наполнились демоны Ким и Тим - предводители УРСА и МДМ-доурсовского и угнетатели рода банковского МДМ-мовского . Но вышел из тени Kuzin, банкир банкиров, хранитель священного успеха ООО "Купи бонус РУ", и освободил он человечество МДМа от прежних демонов и их прислужников, и повёл его к победе, строить Успех! Но победа дается ему дорогой ценой, смертельно обвязанный золотыми парашютами, Kuzin резал затраты 7 дней и 7 ночей в неделю, и четверо его лучших адептов, верных последователей испили радость от обрезания оного, в особенности человеческого, и наполнились его успехом. И посмотрел на них Kuzin и увидел он, что это хорошо, а МДМ подупал, подупал и... замер.



Так были рождены С, Д, Ц и Б - могучие сыны Kuzina, не учинявшие доселе беспределов в банках крупных, банках универсальных, не ведавшие никогда рынков финансовых, рынков денежных, кроме рыночков на пещерку ипотечную, повозко-кредики и страхование, и не владевшие рабами ранее более 10 голов численностью.



Смертельная сага продолжается...

