В Екатеринбурге работал андеррайтером по МСБ в 2012 году, оклад 10600 рублей! Премия 50% на усмотрение начальства (если работаешь по 13 часов в сутки с 8 до 21 ), итого 20 тысяч в месяц. Квартальную премию начальница кладёт себе в карман и не выплачивает, все только обещает. Текучка там страшная; на собеседовании спрашивают вопросы, на которые ответа нету в принципе Уволился из этого зеленого, только ноги свистали.



Админ: Какой у Вас график был? Откуда информация о присвоении начальницей премий? Какие примерно вопросы Вам задавали на собеседовании?



ALUV: график был 5дней в неделю с 8-20 утра.до 21 (по факту)

О квартальной премии узнал от отдела персонала. Но начальница о неё ничего не знает)))

Вопросы на собеседовании пусть останутся для вас сюрпризом))особенно если вы идёте на андерайтинг среднего и крупного бизнеса