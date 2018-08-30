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|Зеленый Сбербанк
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В Екатеринбурге работал андеррайтером по МСБ в 2012 году, оклад 10600 рублей! Премия 50% на усмотрение начальства (если работаешь по 13 часов в сутки с 8 до 21 ), итого 20 тысяч в месяц. Квартальную премию начальница кладёт себе в карман и не выплачивает, все только обещает. Текучка там страшная; на собеседовании спрашивают вопросы, на которые ответа нету в принципе Уволился из этого зеленого, только ноги свистали.
Админ: Какой у Вас график был? Откуда информация о присвоении начальницей премий? Какие примерно вопросы Вам задавали на собеседовании?
ALUV: график был 5дней в неделю с 8-20 утра.до 21 (по факту)
О квартальной премии узнал от отдела персонала. Но начальница о неё ничего не знает)))
Вопросы на собеседовании пусть останутся для вас сюрпризом))особенно если вы идёте на андерайтинг среднего и крупного бизнеса
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ALUV • бывший сотрудник
24.05.2012 14:05
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Работаю в Ект в том же отделе.
ALUV, правильно сделал что уволился, нечего там ловить. Скоро и я уйду.
Обязанности состоят в простейшем забивании анкетных данных в определенные программы, и сохранении ответов.
Проверка паспортов и прочая операционная работа. Никакого анализа бизнеса нет!!!
План состоит в количестве заявок (каждая заявка - опр. набор запросов)
Начальник полная дура, кричит матом и устривает натуральные истерики, когда сотрудники уходят домой вовремя.
Ах, да, если сотрудник уходит домой ему нужно подойти к руководителю и отпроситься у него.
Примечательно, что вырасти в этом подразделении тоже нельзя, на высшую ступень - андерайтинг СМП и крупного бизнеса охотнее беоут людей со стороны.
В отдел рисков так же.
Стоит идти если вы студент и никуда больше не берут или вам уже за 30 и шевелиться нет желания.
ЗП по факту 45р
устоять чтобы не прибавить себе любимому просто нереально. а кто сколько получил говорить строго запрещено, наказывают.
это в управление тербанка.
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