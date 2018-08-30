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Зеленый Сбербанк отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
В Екатеринбурге работал андеррайтером по МСБ в 2012 году, оклад 10600 smile:-D рублей! Премия 50% на усмотрение начальства (если работаешь по 13 часов в сутки с 8 до 21 ), итого 20 тысяч в месяц. Квартальную премию начальница кладёт себе в карман и не выплачивает, все только обещает. Текучка там страшная; на собеседовании спрашивают вопросы, на которые ответа нету в принципе smile:-) Уволился из этого зеленого, только ноги свистали.

Админ: Какой у Вас график был? Откуда информация о присвоении начальницей премий? Какие примерно вопросы Вам задавали на собеседовании?

ALUV: график был 5дней в неделю с 8-20 утра.до 21 (по факту)
О квартальной премии узнал от отдела персонала. Но начальница о неё ничего не знает)))
Вопросы на собеседовании пусть останутся для вас сюрпризом))особенно если вы идёте на андерайтинг среднего и крупного бизнеса
ALUVбывший сотрудник
24.05.2012 14:05
5 комментариев
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mi70
24.05.2012 20:43
А Еще потом удивляются почему люди увольняются.
sonzhe
25.05.2012 12:56
Не подскажите, в чем конкретно состояли ваши должностные обязанности, что делали? Какой был план? Тоже приглашают на андеррайтера, но по корпорату и в другом городе. Очень нужна информация. Заранее спасибо.
investor231
28.05.2012 18:45
Полностью согласен с отзывом!
Работаю в Ект в том же отделе.
ALUV, правильно сделал что уволился, нечего там ловить. Скоро и я уйду.

Обязанности состоят в простейшем забивании анкетных данных в определенные программы, и сохранении ответов.
Проверка паспортов и прочая операционная работа. Никакого анализа бизнеса нет!!!

План состоит в количестве заявок (каждая заявка - опр. набор запросов)

Начальник полная дура, кричит матом и устривает натуральные истерики, когда сотрудники уходят домой вовремя.
Ах, да, если сотрудник уходит домой ему нужно подойти к руководителю и отпроситься у него.

Примечательно, что вырасти в этом подразделении тоже нельзя, на высшую ступень - андерайтинг СМП и крупного бизнеса охотнее беоут людей со стороны.
В отдел рисков так же.

Стоит идти если вы студент и никуда больше не берут или вам уже за 30 и шевелиться нет желания.


ЗП по факту 45р

boristheblade
29.05.2012 21:08
хочу прояснить насчет премии, тоже попадало, что лишали на ровном месте при оценке с - после того как выставлены все оценки по 5+ начинается дележ премиального фонда директорами и прочим начальством. выглядит это примерно так: есть сумма денег на управление и экселевский список с фамилиями всех сотрудников и персональной выплатой. и каждому здесь добавляют/убавляют так сказать вручную. но общая смма постоянная. все делается в строжайшей тайне.
устоять чтобы не прибавить себе любимому просто нереально. а кто сколько получил говорить строго запрещено, наказывают.
это в управление тербанка.
bank001
30.05.2012 00:05
А что это такого начальника держат у власти? Почему не пишите на линию доверия в Сбербанк России? Почему это невоспитанная дама занимает такую должность? Кстати, представители банка Вы бы довели информацию до соответствующих структур Сбербанка. Ее за маты вообще уволить надо.

Изменено: bank001 - 30.05.2012 00:08
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