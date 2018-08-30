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|Я там работала и подтверждаю каждую отрицательну реплику в отзывах
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я работала там 8 лет! Глупая, после института, всего боящаяся. Пашут там рабы. Начальники там дочери мэров, невестки профессоров и прочее прочее "позолоченное" фуфло. Не написала бы, но случайно искала электронный адрес Росбанка для отправки ему коммерческого предложения и увидела эту страницу. Не поленилась и авторизовалась. Сейчас я коммерческий директор хорошей фирмы и рада,что когда то меня оттуда сократили. Все, что ни делается-все к лучшему. Но бегите от этого гадюшника.
Админ: Текст отмодерирован. Могли бы больше описать собственного опыта работы?
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Marayka • бывший сотрудник
24.05.2012 14:13
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"будь ты дочь директора завода или депутата, а хоть и бомжиха-мимо постели директора ты не пройдешь". Неужто, койка стоит у него прямо в кабинете ? Или в "потайной комнатке для отдыха" ? Ни за что не поверю, чтобы директор "бомжихами" не брезговал !
И кто же он, это директор-казанова ?
Да, веселенький рассказик - нечего сказать ! Про бывшего владельца СБС-агро разное поговаривали, но чтобы ТАКОЕ ! Из кабинета вход в квартиру... 8 лет терпений и унижений... Ради ЧЕГО ?
Признаться, был я в этом банке на собеседовании. Отмороженное хамье от начальника отдела до директора департамента. Солидарен :
"это банк-гадость".