Я работала там 8 лет! Глупая, после института, всего боящаяся. Пашут там рабы. Начальники там дочери мэров, невестки профессоров и прочее прочее "позолоченное" фуфло. Не написала бы, но случайно искала электронный адрес Росбанка для отправки ему коммерческого предложения и увидела эту страницу. Не поленилась и авторизовалась. Сейчас я коммерческий директор хорошей фирмы и рада,что когда то меня оттуда сократили. Все, что ни делается-все к лучшему. Но бегите от этого гадюшника.



Админ: Текст отмодерирован. Могли бы больше описать собственного опыта работы?