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|Когда придет новое руководство?!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я думаю, что этот вопрос каждый сотрудник Петрокоммерца (по крайней мере в Москве) задает себе раз пять на дню. Потому что устали получать обещания о повышение з\п, устали получать обещание при заказе новой мебели в замен той, которая уже в дрова (есть фотографии), устали работать за двоих (совмещать должности), не получая соответствующей оплаты... и так можно продолжать. Руководители московской дирекции за год своей работы в этом банке дали столько пустых обещаний, что пальцев не хватит. Заработная плата в других банках на порядок выше, не говоря уже о системах премирования, бонусах и планы адекватные. А не как здесь - дают на ознакомление и подпись месячный план в середине месяца. Забавно, конечно, но так во всем, к сожалению. Массовое увольнение ДО "Ямское поле" и ДО "Покровка" в 2011г. все-таки о чем-то говорит. Люди не просто так уходят, а идут на более лучшее и комфортное место. Остаются те, кто недавно пришел в этот банк и еще не познакомился поближе с московской дирекцией и их отношением к своим сотрудникам; либо те, кому некуда идти (по разным причинам). Судя по отзывам и комментариям ниже, я уверен, что недовольных гораздо больше. Кто работал и работает в этом банке знает, о чем я говорю. Кто-то с этим согласен, кто-то нет. Мне интересно мнение каждого.
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Rezedent • сотрудник
31.05.2012 23:08
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Не знаю, когда придет новое руководство, но тебя мы точно не ждем:)
Кончай кликушествовать! Первые посты твои были о себе любимом, как тебя обижали, жалобно описывал свой нелегкий "труд" под гнетом жестокой управляющей, страшилки про надбавки и тд...
Не удивлена, что тебя сотрудники не поддержали, все комменты сторонних людей, которые тебя не знают.
Зато тебя хорошо знают во всех московских офисах, наслышаны о твоем безделье и интриганстве. Не зря начальники операционных отделов дрожали в дикой панике, когда руководство в ГО пыталось тебя пристроить в разные точки. Нашему До повезло, а другим нет. Ведь в МД реально верили твоим басням про "жестокое преследование" со стороны управляющей, а ты просто людей подставлял, фактически з-за тебя управляющая ушла. Лучше бы эти наивные парни камеры в в свое время посмотрели, как ты чаи гоняешь сутра до вечера и спишь на работе.
Общалась с девочками, десять раз они перекрестились, что тебя попросили, наслышана и про твои "успехи" и как ты их добивался при помощи своего нестандартных методов....
Есть свои минусы в банке, есть проблемы в операционной работе, ишачем допоздна (в том числе и за таких как ты), сделали мотивацию только для розничных менеджеров, нет еще мотивации для нас оперов(((
Но в отличии от ГО, в Москве руководство уже давно надбавки прибавили к зп. Были бонусы годовые впервые за долгое время, я даже не упомню, когда такое в последний раз было (тебе не давали, и правильно, не за что). И меньше стало боссов-пыльных мешков и таких бездельников, которые сидели на шее у нас. Коллектив явно омолодился, что приятно
PS Я вижу ты в своих темах тереть мои посты стал. Ничего, я люблю общаться, еще раз напишу тебе:)
Изменено:
to Rezedent: у тебя и "в новом руководстве" тоже есть покровитель?
"...но тебя мы точно не ждем" мы это кто? Ты и твой мобильный телефон)))))
"Не зря начальники операционных отделов дрожали в дикой панике, когда руководство в ГО пыталось тебя пристроить в разные точки." Какие начальники дрожали? И в какой дикой панике? Стивен Спилберг со своими спецэффектами отдыхает по сравнению с тобой))))
Забавные у тебя коменты! Развеселила от души!
По поводу ситуации с надбавками, уходом управляющей и хамским отношением московской дирекции я уже говорил http://www.banki.ru/services/official...iew_anchor об этом можно говорить очень долго и много. У меня есть доказательства, факты, видео и аудио записи, вообщем почитайте мой отзыв и вы поймете что я сужусь с этим банком. И как я и обещал вам, будет вторая часть этого нашумевшего отзыва. В отличие от Veselo я не сотрясаю воздух пустыми словами и не пишу откровенный бред. Судите сами дамы и господа!
Ты в операционке заседелась по моему, у тебя вестерн юнион походу вообще не фурычит))))
"PS Я вижу ты в своих темах тереть мои посты стал..." У тебя нет постов, у тебя коменты ни о чем!)))
Ездил постоянно на полусогнутых в ГО к "моей любимой московской дирекции", сливал управляющего. Управляющий не выдержал интриг резедента, соравалась и ушла. Да только не оценили в ГО усилий нашего "борца" и самого вынесли, итриговать умеет, а работать нет. Теперь вот занимается черным прессингом банка (см.историю его банов)
"И как я и обещал вам, будет вторая часть этого нашумевшего отзыва."
Дамы и Господа! Читайте вторую часть нашумевшего отзыва (нашумевшего, по видимому, в голове автора) "Восточные сказки кота баюна"! Сенсация! Кот Баюн со своим бестселлером!
Да кому интересны твои отзывы с массой неправды! Что там писать, высасывать все из пальца, там всей истории на несколько предложений.
И я сама все напишу. Закрутил интригу против управляющего, которая тебя по глупости повысила, в МД представлял управляющего монстром, своим поведением все-таки довел женщину до увольнения. Однако, когда настала пора работать и за интригу тебе ничего не перепало, ты попал сам. Результатов ноль, авторитета у сотрудников и руководства никакого. За массу нарушений схватил кучу выговоров и был уволен. Все 2 суда проиграл, причем очень быстро, так как твоим "профессионализмом" клиенты были недовольны и писали кучу претензий, плюс камеры в ДО, где все было видно, как ты "работаешь". Там юристы даже не напрягались.
Вот и вся твоя история! Дарю тебе 2 часть)))
Смысл поливать петроком грязью, если вы там уже не работаете? Думаете, что от ваших одинаковых отзывов у вменяемого человека изменится представление о банке? Согласен, что когда человек приходит в оперзал, то девушки-операционистки являются для него лицом банка. Но - с вами общаются не простые клиенты, а, как я понимаю, сотрудники банка, которые знают всю эту кухню изнутри. Или вам просто нечем заняться? Или вы засланный шпиЁн?))
Да и чем вам МД не угодила? Тем, что сменилось руководство? Ну так всегда было, есть и будет - смена руководства всегда несет какие-то изменения.
И если что, в банке люди работают, а не интригами занимаются. Какой от вас смысл, как от работника, если вы не работаете? Тем более, если была куча выговоров, как говорит ваш оппонент...
P.S. уверен в том, что если ваши комментарии прочитает человек, проработавший в банке несколько лет, то просто от души посмеется. Самому по работе приходится сталкиваться практически с каждым подразделением банка не только в ГО, но и в ДО, и даже в филиалах. Монстроидальные личности попадались, но со всем всегда удавалось находить общий язык, и в большинстве случаев все оставались довольны. Так что совет - займитесь делом, и прекращайте заниматься черным пиаром. Очень часто обиженные люди не могут успокоиться и доказывают свою правоту даже в тех вещах, где они не правы. Как сказал когда-то Чарльз Веллингтон - Я не доверяю суждениям человека в тех вопросах, где затрагиваются его личные интересы. Может быть недословно, но смысл, я надеюсь, вам понятен.