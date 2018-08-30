Я думаю, что этот вопрос каждый сотрудник Петрокоммерца (по крайней мере в Москве) задает себе раз пять на дню. Потому что устали получать обещания о повышение з\п, устали получать обещание при заказе новой мебели в замен той, которая уже в дрова (есть фотографии), устали работать за двоих (совмещать должности), не получая соответствующей оплаты... и так можно продолжать. Руководители московской дирекции за год своей работы в этом банке дали столько пустых обещаний, что пальцев не хватит. Заработная плата в других банках на порядок выше, не говоря уже о системах премирования, бонусах и планы адекватные. А не как здесь - дают на ознакомление и подпись месячный план в середине месяца. Забавно, конечно, но так во всем, к сожалению. Массовое увольнение ДО "Ямское поле" и ДО "Покровка" в 2011г. все-таки о чем-то говорит. Люди не просто так уходят, а идут на более лучшее и комфортное место. Остаются те, кто недавно пришел в этот банк и еще не познакомился поближе с московской дирекцией и их отношением к своим сотрудникам; либо те, кому некуда идти (по разным причинам). Судя по отзывам и комментариям ниже, я уверен, что недовольных гораздо больше. Кто работал и работает в этом банке знает, о чем я говорю. Кто-то с этим согласен, кто-то нет. Мне интересно мнение каждого.