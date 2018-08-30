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|Собеседование в Альфа-Банке Санкт-Петербург
|отрицательный голос не засчитан
|Чтоб оставить отзыв о прошедшем собеседовании, решила даже зарегистрироваться на сайте... Претендовала на вакансию "Менеджер по работе с VIP клиентами", позвонили из отдела персонала, а именно девушка Юлия, сказала, что я им подхожу, и пригласила на собеседование в офис, метро "пл.Ленина". Я приехала чуть раньше минут на 15 положенного времени, обстановка мне сразу не понравилась, в отделе персонала одновременно работают около 5 специалистов и у всех собеседования, как будто конвейер какой-то. "Моя Юлия" была занята и перевела меня на другого специалиста. Мне не предложили заполнить никакой анкеты, как это обычно бывает, особо не рассказали даже об обязанностях и в чем будет заключаться работа, были только слова, что в основном это активный поиск и привлечение клиентов на обслуживание в банк. Я спросила, каким образом, например, это нужно делать? Ответ был такой: Ну вы же претендуете на эту должность, вы и должны это сами знать. У меня не было опыта привлечения клиентов и активных продаж, что легко можно увидеть из моего резюме. Зачем меня приглашали на собеседование и говорили, что я им подхожу, когда они знали, что требования совершенно другие, не те, что написаны в описании вакансии!? Такого короткого собеседования (я там была минуты три) у меня еще не было никогда. Не понравилось как работает отдел персонала.
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nastenka-tut • несостоявшийся сотрудник
02.06.2012 16:48
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Анкету дают заполнить далеко не везде, это, скорее, уже анахронизм. Вы же не на должность оператора шли, не на дворника. Обычно, уже все отражено в резюме.
Опять же, ситуация, когда вы пришли, не понравилось, и вас сразу отпустили, чтобы не терзать зря - нормальная. Просто когда вам звонят и приглашают на собеседование, вы сами-то спрашивайте у девшуки, на какую вакансию. Она-то думает, что раз вы согласились и вопросов не задаете, вам все понятно.
Конечно, её работа вас завлечь и рассказать все самое интересное про работу, но это уже немного на других должностях и с другими зарплатами.