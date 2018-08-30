Чтоб оставить отзыв о прошедшем собеседовании, решила даже зарегистрироваться на сайте... Претендовала на вакансию "Менеджер по работе с VIP клиентами", позвонили из отдела персонала, а именно девушка Юлия, сказала, что я им подхожу, и пригласила на собеседование в офис, метро "пл.Ленина". Я приехала чуть раньше минут на 15 положенного времени, обстановка мне сразу не понравилась, в отделе персонала одновременно работают около 5 специалистов и у всех собеседования, как будто конвейер какой-то. "Моя Юлия" была занята и перевела меня на другого специалиста. Мне не предложили заполнить никакой анкеты, как это обычно бывает, особо не рассказали даже об обязанностях и в чем будет заключаться работа, были только слова, что в основном это активный поиск и привлечение клиентов на обслуживание в банк. Я спросила, каким образом, например, это нужно делать? Ответ был такой: Ну вы же претендуете на эту должность, вы и должны это сами знать. У меня не было опыта привлечения клиентов и активных продаж, что легко можно увидеть из моего резюме. Зачем меня приглашали на собеседование и говорили, что я им подхожу, когда они знали, что требования совершенно другие, не те, что написаны в описании вакансии!? Такого короткого собеседования (я там была минуты три) у меня еще не было никогда. Не понравилось как работает отдел персонала.