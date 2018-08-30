Добрый день!



Очень бы хотелось, чтобы это письмо дошло до руководства, которое заинтересовано в полноценных кадрах. Если это возможно, то огромное спасибо



А теперь о главном.

Сегодня узнала, что не прошла тест у психолога на вакансию кассира вашего банка. Очень жаль, что руководители не заинтересованы в хороших кадрах. У меня неплохой стаж работы. (Благодаря ему мне в Вашем банке предлагали хорошую должность.) За всё это время ни одного замечания со стороны руководства. Аудиторские проверки пройдены без замечаний к кассиру (т.е. ко мне). Все мои тесты на знание инструкций оценивались в более 80% из 100%. На кассе никогда не было ни излишков, ни недостач. На последней работе доработала программу, благодаря чему быстро и правильно сводила кассу. Я очень общительная, и в работе всегда помогала своим сотрудникам. У меня никогда не было и нет проблем с друзьями. Откуда бы я ни уходила, вслед всегда была фраза: "Жаль расставаться с хорошими работниками." И в школе, и на любой работе я всегда входила в пятёрку лучших. Кроме того, хорошо справилась с тестом на компьютере в Вашем банке и, таким образом, успешно переговорила с начальником УКО. Как мне показалось, начальница УКО осталась довольна моими знаниями. По крайней мере я ответила правильно на все предложенные вопросы. И тут психолог утверждает, что я не гожусь на эту вакансию. Значит, главное не умения, не опыт работы, не знания, а важно - нарисовать правильное положение головы и хвоста у зверька на приёме у психолога. Смешно, право дело. И никто не задумывается о том, что при общении с психологом в этот день у кандидата могут быть в голове какие-то нерешённые бытовые проблемы, болеть голова и т.д. т.п., кроме того, психолог и тестируемый могут просто испытывать скрытую антипатию друг к другу. И ещё, есть такая поговорка: "Не ошибается тот, кто не работает." А такие уж святые эти Ваши психологи? Они разве не могут ошибаться. И как же рассматривать вопрос об объективном и субъективном мнении о человеке?! Столько плюсов "за" и лишь один психолог "против".



А теперь вот ещё дополнительная информация.

Сведения, которые сотрудник обязан представить при приеме на работу, содержатся в документах. Результаты прохождения тестов в их число не включены. А объем информации, который работодатель получает при тестировании, намного шире установленного законом. Это в том числе и информация о частной жизни будущего работника. Поэтому обязать соискателя представить сведения, раскрывающие его семейную или личную тайну, работодатель не вправе. А значит, правомерным будет отказ тестируемого отвечать на вопросы личного характера.



Насколько законно применение тестов?



Тестирование обычно проводится с целью выявить сотрудников, подходящих по своим качествам для данной работы. В последнее время наряду с тестами для оценки эффективности работы применяются тесты для оценки черт характера и свойств, способствующих эффективному выполнению работы, — так называемые психологические. Психологические тесты на сегодняшний день трудовым правом России прямо не предусмотрены. А значит, не предусмотрена и ответственность за проведение такого тестирования, не определен порядок хранения сведений, полученных при проведении тестов и работы с ними. Если исходить из позиции «разрешено то, что прямо не запрещено законом», психологические тесты применять можно. Что касается хранения, обработки и защиты такой информации, то в локальных актах организации можно предусмотреть порядок, аналогичный работе с персональными данными сотрудников.



Можно ли отказать в приеме на работу по результатам теста?



Тем не менее тестирование помогает работодателю выбрать из всех соискателей нужного кандидата на вакантную должность. Когда выбор будет сделан, придется отказать в работе всем остальным. Трудовой кодекс прямо запрещает необоснованный отказ в заключении трудового договора. Если вы, отказывая соискателю, имеете в виду лишь результаты тестирования, такой отказ будет необоснованным. Поэтому нужно сослаться на законное основание — недостаточный стаж работы, неподходящее образование и т.п. Даже если данные психологического тестирования являются истинной причиной отказа в работе.



Куда пойдет обиженный работник.



Отказ работодателя в приеме на работу соискатель может обжаловать в суде. При решении в пользу работника суд обяжет вас заключить трудовой договор. Это произойдет, если вы не сможете доказать, что не приняли соискателя из-за недостаточных профессиональных качеств. Но у вас всегда есть шанс сослаться на неподходящие стаж и опыт работы несостоявшегося сотрудника.



В заключение подведем итог вышесказанному. Если результат тестирования не удовлетворил работодателя или соискатель отказался проходить тест, ни то, ни другое не может служить законным основанием для отказа в работе. Чтобы отказать соискателю, работодатель должен найти другое, законное обоснование своих действий.



Но в данном случае, когда всё было решено в мою пользу, после беседы с психологом мне было отказано в работе.



PS: За время моей работы мною было уже пройдено и полиграф и психолог. Никаких вопросов не возникло.





С уважением,

Екатерина Бочарова.

e-mail: katboch@mail.ru