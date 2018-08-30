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Открытое письмо руководству банка по поводу отказа в работе отрицательный голос не засчитан
Добрый день!

Очень бы хотелось, чтобы это письмо дошло до руководства, которое заинтересовано в полноценных кадрах. Если это возможно, то огромное спасибо

А теперь о главном.
Сегодня узнала, что не прошла тест у психолога на вакансию кассира вашего банка. Очень жаль, что руководители не заинтересованы в хороших кадрах. У меня неплохой стаж работы. (Благодаря ему мне в Вашем банке предлагали хорошую должность.) За всё это время ни одного замечания со стороны руководства. Аудиторские проверки пройдены без замечаний к кассиру (т.е. ко мне). Все мои тесты на знание инструкций оценивались в более 80% из 100%. На кассе никогда не было ни излишков, ни недостач. На последней работе доработала программу, благодаря чему быстро и правильно сводила кассу. Я очень общительная, и в работе всегда помогала своим сотрудникам. У меня никогда не было и нет проблем с друзьями. Откуда бы я ни уходила, вслед всегда была фраза: "Жаль расставаться с хорошими работниками." И в школе, и на любой работе я всегда входила в пятёрку лучших. Кроме того, хорошо справилась с тестом на компьютере в Вашем банке и, таким образом, успешно переговорила с начальником УКО. Как мне показалось, начальница УКО осталась довольна моими знаниями. По крайней мере я ответила правильно на все предложенные вопросы. И тут психолог утверждает, что я не гожусь на эту вакансию. Значит, главное не умения, не опыт работы, не знания, а важно - нарисовать правильное положение головы и хвоста у зверька на приёме у психолога. Смешно, право дело. И никто не задумывается о том, что при общении с психологом в этот день у кандидата могут быть в голове какие-то нерешённые бытовые проблемы, болеть голова и т.д. т.п., кроме того, психолог и тестируемый могут просто испытывать скрытую антипатию друг к другу. И ещё, есть такая поговорка: "Не ошибается тот, кто не работает." А такие уж святые эти Ваши психологи? Они разве не могут ошибаться. И как же рассматривать вопрос об объективном и субъективном мнении о человеке?! Столько плюсов "за" и лишь один психолог "против".

А теперь вот ещё дополнительная информация.
Сведения, которые сотрудник обязан представить при приеме на работу, содержатся в документах. Результаты прохождения тестов в их число не включены. А объем информации, который работодатель получает при тестировании, намного шире установленного законом. Это в том числе и информация о частной жизни будущего работника. Поэтому обязать соискателя представить сведения, раскрывающие его семейную или личную тайну, работодатель не вправе. А значит, правомерным будет отказ тестируемого отвечать на вопросы личного характера.

Насколько законно применение тестов?

Тестирование обычно проводится с целью выявить сотрудников, подходящих по своим качествам для данной работы. В последнее время наряду с тестами для оценки эффективности работы применяются тесты для оценки черт характера и свойств, способствующих эффективному выполнению работы, — так называемые психологические. Психологические тесты на сегодняшний день трудовым правом России прямо не предусмотрены. А значит, не предусмотрена и ответственность за проведение такого тестирования, не определен порядок хранения сведений, полученных при проведении тестов и работы с ними. Если исходить из позиции «разрешено то, что прямо не запрещено законом», психологические тесты применять можно. Что касается хранения, обработки и защиты такой информации, то в локальных актах организации можно предусмотреть порядок, аналогичный работе с персональными данными сотрудников.

Можно ли отказать в приеме на работу по результатам теста?

Тем не менее тестирование помогает работодателю выбрать из всех соискателей нужного кандидата на вакантную должность. Когда выбор будет сделан, придется отказать в работе всем остальным. Трудовой кодекс прямо запрещает необоснованный отказ в заключении трудового договора. Если вы, отказывая соискателю, имеете в виду лишь результаты тестирования, такой отказ будет необоснованным. Поэтому нужно сослаться на законное основание — недостаточный стаж работы, неподходящее образование и т.п. Даже если данные психологического тестирования являются истинной причиной отказа в работе.

Куда пойдет обиженный работник.

Отказ работодателя в приеме на работу соискатель может обжаловать в суде. При решении в пользу работника суд обяжет вас заключить трудовой договор. Это произойдет, если вы не сможете доказать, что не приняли соискателя из-за недостаточных профессиональных качеств. Но у вас всегда есть шанс сослаться на неподходящие стаж и опыт работы несостоявшегося сотрудника.

В заключение подведем итог вышесказанному. Если результат тестирования не удовлетворил работодателя или соискатель отказался проходить тест, ни то, ни другое не может служить законным основанием для отказа в работе. Чтобы отказать соискателю, работодатель должен найти другое, законное обоснование своих действий.

Но в данном случае, когда всё было решено в мою пользу, после беседы с психологом мне было отказано в работе.

PS: За время моей работы мною было уже пройдено и полиграф и психолог. Никаких вопросов не возникло.


С уважением,
Екатерина Бочарова.
e-mail: katboch@mail.ru
katboch • несостоявшийся сотрудник
03.06.2012 20:23
8 комментариев
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Pavlonciy
03.06.2012 21:10
Уважаемая Екатерина ! А чего Вы так сильно расстроились ? Второй отзыв на одну и ту же тему. Вы ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ порядком (процедурой) трудоустройства в сие заведение ?
Вас предупреждали о будущих тестах ? И наконец Вы ЧИТАЛИ предыдущий отзыв, в котором даже сами 400 вопросов были перечислены ? Ну чем не супер-подсказка ?
На самом деле, тестирование - обычный этап процедуры трудоустройства и не только в банки : ничего "из ряда вон" в этом нет. Другое дело, если "последнее слово" при обсуждении кандидатуры остается за психологом - это уже тревожный сигнал для будущих соискателей : обычно оно остается за СБ. Видать, такой у них там порядок...
Успокойтесь и не расстраивайтесь ! Кассиры нужны и в других банках и много где еще.
Например, моя соседка в свои 63 года устроилась работать кассиром, правда за небольшую зарплату. Ну а Вам-то чего "руки опускать" ? Вон, сколько еще вакансий !
А на будущее, один маленький совет : ПОДРОБНО интересуйтесь процедурой трудоустройства и главное - временем рассмотрения Вашей кандидатуры. Удачи Вам !
natusia2006
03.06.2012 21:59
Вы слишком хорошая для этого банка =)
katboch
Автор отзыва
03.06.2012 22:16
Спасибо всем за внимание и участие.
rtyu
04.06.2012 10:27
Не расстраивайтесь.

Изменено: rtyu - 11.06.2012 16:54
russnake
21.06.2012 21:44
а ничего, что со своим уставом в чужой монастырь как бЭ...только этим вы уже отлично себя зарекомендовали, причем не только перед hr авангарда...а ничего, что данному банку уже 18 лет не смотря на различные перепетии рыночной экономики нашей раши, а значит кадры подбираются более чем тщательно, ибо И.В. Сталин очень чЁткие по данному вопросу в свое время дал пояснения. Впрочем Катерина, делов-то...прям завтра, с утра, с обеда поздно будет открываете свой банк, например Арьергард, и покажите этому Кириллу Вадимовичу как правильно надо бизнес делать.
ps есть очень хорошая фраза о собственном мнении, точнее оТличная аналогия начинается с того что есть оно у каждого, но...
Shtirlitz
30.07.2012 09:55
ЧСВ автора отзыва выше всех пределов... Я бы вас тоже не взял, после такого отзыва, умница вы наша, судить потенциального работодателя собрались... smile:D

*ЧСВ - Чувство собственного великолепия
katboch
Автор отзыва
30.07.2012 23:42
Ну, во первых, меня не взяли ДО моего отзыва...
Во вторых, судила уже не ПОТЕНЦИАЛЬНОГО работодателя...
А в третьих, совершенно с Вами согласна, уважаемый Штирлиц, что управлять стадом баранов гораздо удобнее, чем образованными и грамотными людьми. Много ума не надо... Чем, собственно, многие работодатели и не отличаются.
Ну, а в четвёртых, (к слову о том, что Вы бы меня не взяли...) я б ещё к Вам и не пошла. Зачем мне неуверенный в себе начальник с заниженной самооценкой и без чувства собственного достоинства. Рыба тухнет с головы...
Н@т@ли
05.08.2012 21:02
Согласна с katboch , в этот банк набирают людей безэмоциональных, возможно легко поддающихся гипнозу и внушению, личности им не нужны. Сейчас я рада , что меня не приняли. Впечатление от учебного центра в Москве - секта !
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