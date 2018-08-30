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|Открытое письмо руководству банка по поводу отказа в работе
|отрицательный голос не засчитан
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Добрый день!
Очень бы хотелось, чтобы это письмо дошло до руководства, которое заинтересовано в полноценных кадрах. Если это возможно, то огромное спасибо
А теперь о главном.
Сегодня узнала, что не прошла тест у психолога на вакансию кассира вашего банка. Очень жаль, что руководители не заинтересованы в хороших кадрах. У меня неплохой стаж работы. (Благодаря ему мне в Вашем банке предлагали хорошую должность.) За всё это время ни одного замечания со стороны руководства. Аудиторские проверки пройдены без замечаний к кассиру (т.е. ко мне). Все мои тесты на знание инструкций оценивались в более 80% из 100%. На кассе никогда не было ни излишков, ни недостач. На последней работе доработала программу, благодаря чему быстро и правильно сводила кассу. Я очень общительная, и в работе всегда помогала своим сотрудникам. У меня никогда не было и нет проблем с друзьями. Откуда бы я ни уходила, вслед всегда была фраза: "Жаль расставаться с хорошими работниками." И в школе, и на любой работе я всегда входила в пятёрку лучших. Кроме того, хорошо справилась с тестом на компьютере в Вашем банке и, таким образом, успешно переговорила с начальником УКО. Как мне показалось, начальница УКО осталась довольна моими знаниями. По крайней мере я ответила правильно на все предложенные вопросы. И тут психолог утверждает, что я не гожусь на эту вакансию. Значит, главное не умения, не опыт работы, не знания, а важно - нарисовать правильное положение головы и хвоста у зверька на приёме у психолога. Смешно, право дело. И никто не задумывается о том, что при общении с психологом в этот день у кандидата могут быть в голове какие-то нерешённые бытовые проблемы, болеть голова и т.д. т.п., кроме того, психолог и тестируемый могут просто испытывать скрытую антипатию друг к другу. И ещё, есть такая поговорка: "Не ошибается тот, кто не работает." А такие уж святые эти Ваши психологи? Они разве не могут ошибаться. И как же рассматривать вопрос об объективном и субъективном мнении о человеке?! Столько плюсов "за" и лишь один психолог "против".
А теперь вот ещё дополнительная информация.
Сведения, которые сотрудник обязан представить при приеме на работу, содержатся в документах. Результаты прохождения тестов в их число не включены. А объем информации, который работодатель получает при тестировании, намного шире установленного законом. Это в том числе и информация о частной жизни будущего работника. Поэтому обязать соискателя представить сведения, раскрывающие его семейную или личную тайну, работодатель не вправе. А значит, правомерным будет отказ тестируемого отвечать на вопросы личного характера.
Насколько законно применение тестов?
Тестирование обычно проводится с целью выявить сотрудников, подходящих по своим качествам для данной работы. В последнее время наряду с тестами для оценки эффективности работы применяются тесты для оценки черт характера и свойств, способствующих эффективному выполнению работы, — так называемые психологические. Психологические тесты на сегодняшний день трудовым правом России прямо не предусмотрены. А значит, не предусмотрена и ответственность за проведение такого тестирования, не определен порядок хранения сведений, полученных при проведении тестов и работы с ними. Если исходить из позиции «разрешено то, что прямо не запрещено законом», психологические тесты применять можно. Что касается хранения, обработки и защиты такой информации, то в локальных актах организации можно предусмотреть порядок, аналогичный работе с персональными данными сотрудников.
Можно ли отказать в приеме на работу по результатам теста?
Тем не менее тестирование помогает работодателю выбрать из всех соискателей нужного кандидата на вакантную должность. Когда выбор будет сделан, придется отказать в работе всем остальным. Трудовой кодекс прямо запрещает необоснованный отказ в заключении трудового договора. Если вы, отказывая соискателю, имеете в виду лишь результаты тестирования, такой отказ будет необоснованным. Поэтому нужно сослаться на законное основание — недостаточный стаж работы, неподходящее образование и т.п. Даже если данные психологического тестирования являются истинной причиной отказа в работе.
Куда пойдет обиженный работник.
Отказ работодателя в приеме на работу соискатель может обжаловать в суде. При решении в пользу работника суд обяжет вас заключить трудовой договор. Это произойдет, если вы не сможете доказать, что не приняли соискателя из-за недостаточных профессиональных качеств. Но у вас всегда есть шанс сослаться на неподходящие стаж и опыт работы несостоявшегося сотрудника.
В заключение подведем итог вышесказанному. Если результат тестирования не удовлетворил работодателя или соискатель отказался проходить тест, ни то, ни другое не может служить законным основанием для отказа в работе. Чтобы отказать соискателю, работодатель должен найти другое, законное обоснование своих действий.
Но в данном случае, когда всё было решено в мою пользу, после беседы с психологом мне было отказано в работе.
PS: За время моей работы мною было уже пройдено и полиграф и психолог. Никаких вопросов не возникло.
С уважением,
Екатерина Бочарова.
e-mail: katboch@mail.ru
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katboch • несостоявшийся сотрудник
03.06.2012 20:23
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Вас предупреждали о будущих тестах ? И наконец Вы ЧИТАЛИ предыдущий отзыв, в котором даже сами 400 вопросов были перечислены ? Ну чем не супер-подсказка ?
На самом деле, тестирование - обычный этап процедуры трудоустройства и не только в банки : ничего "из ряда вон" в этом нет. Другое дело, если "последнее слово" при обсуждении кандидатуры остается за психологом - это уже тревожный сигнал для будущих соискателей : обычно оно остается за СБ. Видать, такой у них там порядок...
Успокойтесь и не расстраивайтесь ! Кассиры нужны и в других банках и много где еще.
Например, моя соседка в свои 63 года устроилась работать кассиром, правда за небольшую зарплату. Ну а Вам-то чего "руки опускать" ? Вон, сколько еще вакансий !
А на будущее, один маленький совет : ПОДРОБНО интересуйтесь процедурой трудоустройства и главное - временем рассмотрения Вашей кандидатуры. Удачи Вам !
Изменено:
ps есть очень хорошая фраза о собственном мнении, точнее оТличная аналогия начинается с того что есть оно у каждого, но...
*ЧСВ - Чувство собственного великолепия
Во вторых, судила уже не ПОТЕНЦИАЛЬНОГО работодателя...
А в третьих, совершенно с Вами согласна, уважаемый Штирлиц, что управлять стадом баранов гораздо удобнее, чем образованными и грамотными людьми. Много ума не надо... Чем, собственно, многие работодатели и не отличаются.
Ну, а в четвёртых, (к слову о том, что Вы бы меня не взяли...) я б ещё к Вам и не пошла. Зачем мне неуверенный в себе начальник с заниженной самооценкой и без чувства собственного достоинства. Рыба тухнет с головы...