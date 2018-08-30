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|Декрет
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|Нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, но ни разу не получала данное пособие, как такое может быть? Пособие по беременности и родам, и по рождению получила в полном объеме. Далее сократили бухгалтерию и перенесли в г.Новосибирск - потерялись все мои заявления на дальнейшие выплаты!!! Требуют снова предоставить справки с места работы мужа и заявления, которые переписывались и предоставлялись уже 3 раза! Как думаете - с маленьким ребенком есть время и нервы выяснять ГДЕ ЗАКОНОМ ПОЛОЖЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ? Кто конкретно может пояснить - в чем дело? ПОЛНЫЙ БАРДАК!!!
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Aisha14 • сотрудник
05.06.2012 15:17
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Ответ банка:
Уважаемая Aisha14, добрый день!
Благодарим Вас за оставленный отзыв о работе банка.
Мы заинтересованы в том, чтобы разобраться в данной ситуации. Пришлите, пожалуйста, на электронный адрес pr@psbank.ru информацию на рассмотрение с указанием следующих данных: Ваши фамилия, имя, отчество, в каком филиале и подразделении Вы работаете, ФИО сотрудника, которому Вы отправляли все документы, ФИО сотрудника, который требует предоставить все документы повторно, Ваши контакты для связи.
По Вашему обращению будет проведено служебное расследование, в ходе которого будут проверены предоставленные Вами сведения.
Мы заинтересованы в том, чтобы права наших сотрудников соблюдались, и будем благодарны Вам за помощь.
С уважением, Департамент общественных связей ОАО «Промсвязьбанк»
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|ferocius
05.06.2012 20:04
|Вам необходимо обратиться в Прокуратуру и Трудовую инспекцию! Ждать что-то хорошего от служебного расследования в ПСБ не стоит.
|Aisha14 (гость)
29.10.2012 16:11
|с декретными выплатами разобрались - не посей я панику, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет составляло бы около 8000 руб, когда разобрались не без участия и разъяснения Трудовой инспекции, оказалось и размер пособия составил порядка 12000 руб и платить его стали! не получается без эмоций!
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