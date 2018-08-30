Ответ банка: Уважаемая Aisha14, добрый день!



Благодарим Вас за оставленный отзыв о работе банка.



Мы заинтересованы в том, чтобы разобраться в данной ситуации. Пришлите, пожалуйста, на электронный адрес pr@psbank.ru информацию на рассмотрение с указанием следующих данных: Ваши фамилия, имя, отчество, в каком филиале и подразделении Вы работаете, ФИО сотрудника, которому Вы отправляли все документы, ФИО сотрудника, который требует предоставить все документы повторно, Ваши контакты для связи.



По Вашему обращению будет проведено служебное расследование, в ходе которого будут проверены предоставленные Вами сведения.



Мы заинтересованы в том, чтобы права наших сотрудников соблюдались, и будем благодарны Вам за помощь.



С уважением, Департамент общественных связей ОАО «Промсвязьбанк»