Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Только вперед!
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я работаю в Юниаструм Банке с 2007г. Могу сказать, что где бы мы ни работали - НУЖНО РАБОТАТЬ! И тогда и руководство вас заметит, и вы сами получите удовлетворение от того, что вы делаете! Хочу сказать, что коллектив филиала, в котором работаю я - это настоящая команда, которая под руководством нашего Управляющего добивается хороших результатов в бизнесе и выполняет показатели поставленные руководством банка. Без командной работы это практически не возможно! В конце 2011г. впервые в розничном блоке Банка состоялся конкурс "Осенний марафон". Участвовали в конкурсе все - от менеджеров до управляющих. Для нашего филиала этот конкурс был очередной возможностью проявить себя, заявить о себе, подтвердить статус передовиков. Наша команда справилась с поставленной задачей! Результат - три первых места в конкурсе. И награда - поездка на Кипр. Многие сомневались... Но мы побывали на Кипре! Банк организовал нам эту поездку, а так же предоставил возможность побывать в Банке Кипра, встретиться с представителями этого банка и поделиться опытом. От себя лично и от сотрудников нашего филиала я хочу сказать большое спасибо руководству Юниаструм Банка за организацию этого конкурса! Огромное спасибо за такие призы, которые получили выигравшие сотрудники! Я желаю нашему банку и всем сотрудникам процветания!
|
0
7510886 • сотрудник
06.06.2012 09:39
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Суть конкурса в том, что нужно достичь порогового значения по сумме выдачи потреб. кредитов. Филиал, в котором я работал, вошел в тройку лидеров в своей группе, но порог перепрыгнуть нам так и не удалось.(((
А в целом по итогам "Зимнего спринта" в нашей группе из порядка 15 филиалов порог не перешагнул никто.
И казалось бы планы-то невелики. Что такое 6 млн/мес для города миллионника?