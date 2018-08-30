Я работаю в Юниаструм Банке с 2007г. Могу сказать, что где бы мы ни работали - НУЖНО РАБОТАТЬ! И тогда и руководство вас заметит, и вы сами получите удовлетворение от того, что вы делаете! Хочу сказать, что коллектив филиала, в котором работаю я - это настоящая команда, которая под руководством нашего Управляющего добивается хороших результатов в бизнесе и выполняет показатели поставленные руководством банка. Без командной работы это практически не возможно! В конце 2011г. впервые в розничном блоке Банка состоялся конкурс "Осенний марафон". Участвовали в конкурсе все - от менеджеров до управляющих. Для нашего филиала этот конкурс был очередной возможностью проявить себя, заявить о себе, подтвердить статус передовиков. Наша команда справилась с поставленной задачей! Результат - три первых места в конкурсе. И награда - поездка на Кипр. Многие сомневались... Но мы побывали на Кипре! Банк организовал нам эту поездку, а так же предоставил возможность побывать в Банке Кипра, встретиться с представителями этого банка и поделиться опытом. От себя лично и от сотрудников нашего филиала я хочу сказать большое спасибо руководству Юниаструм Банка за организацию этого конкурса! Огромное спасибо за такие призы, которые получили выигравшие сотрудники! Я желаю нашему банку и всем сотрудникам процветания!