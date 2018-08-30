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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Я работаю в Юниаструм Банке с 2007г. Могу сказать, что где бы мы ни работали - НУЖНО РАБОТАТЬ! И тогда и руководство вас заметит, и вы сами получите удовлетворение от того, что вы делаете! Хочу сказать, что коллектив филиала, в котором работаю я - это настоящая команда, которая под руководством нашего Управляющего добивается хороших результатов в бизнесе и выполняет показатели поставленные руководством банка. Без командной работы это практически не возможно! В конце 2011г. впервые в розничном блоке Банка состоялся конкурс "Осенний марафон". Участвовали в конкурсе все - от менеджеров до управляющих. Для нашего филиала этот конкурс был очередной возможностью проявить себя, заявить о себе, подтвердить статус передовиков. Наша команда справилась с поставленной задачей! Результат - три первых места в конкурсе. И награда - поездка на Кипр. Многие сомневались... Но мы побывали на Кипре! Банк организовал нам эту поездку, а так же предоставил возможность побывать в Банке Кипра, встретиться с представителями этого банка и поделиться опытом. От себя лично и от сотрудников нашего филиала я хочу сказать большое спасибо руководству Юниаструм Банка за организацию этого конкурса! Огромное спасибо за такие призы, которые получили выигравшие сотрудники! Я желаю нашему банку и всем сотрудникам процветания!
7510886 • сотрудник
06.06.2012 09:39
3 комментария
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tarzan
06.06.2012 10:12
Если не секрет - в каком городе работаете? На какой должности?
Morfius
08.06.2012 08:15
Да, конкурсы хорошие. И "Осенний марафон", и "Зимний спринт". И награждаются они щедро. Это мне очень понравилось.
Суть конкурса в том, что нужно достичь порогового значения по сумме выдачи потреб. кредитов. Филиал, в котором я работал, вошел в тройку лидеров в своей группе, но порог перепрыгнуть нам так и не удалось.(((
А в целом по итогам "Зимнего спринта" в нашей группе из порядка 15 филиалов порог не перешагнул никто.
И казалось бы планы-то невелики. Что такое 6 млн/мес для города миллионника?
Bonart
23.07.2012 13:36
И кто выиграл конкурс по наибольшему объему денег вкладчиков, изъятых по 7% комиссии?
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