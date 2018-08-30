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Как не состоялся в Сити положительный голос не засчитан
Как-то позвонили мне из Сити банка. Предложили вакансию - МРК.
Скажу, такого грамотного собеседования, как в данном банке, у меня нигде не было. Ребята молодцы, продали вначале банк, затем вакансию. Причем продажа действительно грамотно построена была. Отказался я. Просто на старом месте предложили как мне показалось более интересную работу, повышение. Дико неудобно было отказывать ребятам, но вроде меня поняли. Есть друзья, которые там же работают, все подтвердили, что сказанное не расходится с реальностью.
Как бы там ни было, но впечатление от профессионализма ребят из Ростова осталось самое положительное впечатление. Надеюсь, еще пересечемся!
almazami • несостоявшийся сотрудник
07.06.2012 15:40
2 комментария
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savik
07.06.2012 16:36
скуднова-то, но сухо и по факту, нет воды.
хороший отзыв, на мой взгляд
Leximo
08.06.2012 08:35
отзыв ни о чем - ни одного факта.

Изменено: Leximo - 08.06.2012 12:38
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