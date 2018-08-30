Увидела письма своих, уже бывших, коллег. Подписываюсь под каждым словом. Е.А. действительно регулярно унижает сотрудников. Ушло много толковых специалистов. Развал коллектива происходит изнутри. Более того, принимаются непродуманные управленческие решения. По последним рассказам руководители писали объяснительные за выполнение плана на 90% и более%, те кто не выполнил на 100. Затем эти объяснительные при всех зачитывались на общем собрании с едкими комментариями Е.А. Глупость какая-то...