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|Про Ростов
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Увидела письма своих, уже бывших, коллег. Подписываюсь под каждым словом. Е.А. действительно регулярно унижает сотрудников. Ушло много толковых специалистов. Развал коллектива происходит изнутри. Более того, принимаются непродуманные управленческие решения. По последним рассказам руководители писали объяснительные за выполнение плана на 90% и более%, те кто не выполнил на 100. Затем эти объяснительные при всех зачитывались на общем собрании с едкими комментариями Е.А. Глупость какая-то...
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chtoeto • бывший сотрудник
07.06.2012 21:00
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Пора ей принимать пиар-меры, водить сотрудников за свой счет в кафе и отстегивать от своей ЗП каждому за молчание)))
Это как? Анализы, что-ли заставить его сдать? )))
Если вы отличный специалист и с вами несправедливо поступили, не сомневайтесь , что просто пережив эту ситуацию без гнева и желчи , в награду вы получите намного больше.
Не стопоритесь на проблемах как мухи около куч экскрементов, ведь кроме вновь и вновь переживаемой обиды вам тут больше нечего не испытать.
Идите вперед, Господь с вами.
Изменено: