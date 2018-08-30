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Про Ростов отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Увидела письма своих, уже бывших, коллег. Подписываюсь под каждым словом. Е.А. действительно регулярно унижает сотрудников. Ушло много толковых специалистов. Развал коллектива происходит изнутри. Более того, принимаются непродуманные управленческие решения. По последним рассказам руководители писали объяснительные за выполнение плана на 90% и более%, те кто не выполнил на 100. Затем эти объяснительные при всех зачитывались на общем собрании с едкими комментариями Е.А. Глупость какая-то...
chtoetoбывший сотрудник
07.06.2012 21:00
7 комментариев
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Veselo
07.06.2012 23:11
Чувствую, что скоро каждый сотрудник ростовского втб отпишется про монстра!
Пора ей принимать пиар-меры, водить сотрудников за свой счет в кафе и отстегивать от своей ЗП каждому за молчание)))
budun
08.06.2012 11:17
Да подайте уже наконец колективную жалобу в московскую дирекцию, фотографируйте и записывайте на диктофон - и в трудовую инспекцию. А данными методами вы только подстегиваете ЕА (если она это читает).
chtoeto
Автор отзыва
09.06.2012 00:09
возможно надо устроить внутреннюю проверку на ликвидность управляющего:) если ВТБ 24 в силе это сделать
Veselo
12.06.2012 15:21
"возможно надо устроить внутреннюю проверку на ликвидность управляющего:) если ВТБ 24 в силе это сделать"

Это как? Анализы, что-ли заставить его сдать? )))
ВДВ24
16.06.2012 13:31
А давайте создадим группу, соберем людей, всех бывших работников с кем жестоко обошлись и начнем Задорнова закидывать письмами с именами явками и.т.д.=) ведь кто как не мы лучше всех знаем где нужно капнуть проверяющим, чтобы найти то, что именно нужно ....
chtoeto
Автор отзыва
17.06.2012 17:56
можно просто всех собрать - у всех будут претензии к Власовой... над этой заметкой была еще одна заметка про нее - она куда-то УДАЛИЛАСЬ.... прикольно
Peaceman
29.06.2012 17:02
Друзья, оставьте ваши обиды и двигайтесь вперед.
Если вы отличный специалист и с вами несправедливо поступили, не сомневайтесь , что просто пережив эту ситуацию без гнева и желчи , в награду вы получите намного больше.

Не стопоритесь на проблемах как мухи около куч экскрементов, ведь кроме вновь и вновь переживаемой обиды вам тут больше нечего не испытать.

Идите вперед, Господь с вами.

Изменено: Peaceman - 29.06.2012 17:03
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