Добрый день, работаю в Промсвязьбанке г.Челябинск 2 года. Люблю свою работу, обожаю коллектив. Как во всех банках, да и наверное не только в банках - есть свои проблемы, вопросы. Но это работа. Не бывает все всегда гладко... Для этого мы и нужны, чтобы решать, помогать, делать банк лучше для нас, для клиентов! Спасибо управляющему Рочеву АЕ за хорошие условия труда, эмоциональный комфорт! Желаю Промсвязьбанку больших доходов, лучших клиентов, профессиональных сотрудников!