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|Добрый день, работаю в Промсвязьбанке г.Челябинск 2 года. Люблю свою работу, обожаю коллектив. Как во всех банках, да и наверное не только в банках - есть свои проблемы, вопросы. Но это работа. Не бывает все всегда гладко... Для этого мы и нужны, чтобы решать, помогать, делать банк лучше для нас, для клиентов! Спасибо управляющему Рочеву АЕ за хорошие условия труда, эмоциональный комфорт! Желаю Промсвязьбанку больших доходов, лучших клиентов, профессиональных сотрудников!
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openid.mail.ru/mail/tusia19 • сотрудник
07.06.2012 21:31
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Ответ банка:
Добрый день, уважаемый коллега!
Благодарим Вас за то, что поделились своим положительным опытом работы в Промсвязьбанке.
Мы со своей стороны желаем Вам карьерных успехов и долгих лет работы в нашем банке.
С уважением, Департамент общественных связей ОАО «Промсвязьбанк»
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|ferocius
11.07.2012 23:41
|профи сотрудников - там все меньше становится!
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