Я работаю в данном банке 2 года и меня все устраивает, т.к. з/п выплачивается вовремя, банк оплачивает мобильную связь (500 руб. в месяц) отпуск согласно графику и нет переработок и задержек на работе, как в других банках. Отношение руководства замечательное, я очень довольна. С уважением Александра.