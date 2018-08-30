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Я работаю и буду работать в этом банке положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Я работаю в данном банке 2 года и меня все устраивает, т.к. з/п выплачивается вовремя, банк оплачивает мобильную связь (500 руб. в месяц) отпуск согласно графику и нет переработок и задержек на работе, как в других банках. Отношение руководства замечательное, я очень довольна. С уважением Александра.
Naffania • сотрудник
07.06.2012 23:30
Ответ банка:
Добрый день, Naffania!

Спасибо за Ваш отзыв и мнение.

С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
5 комментариев
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Tuzikk
08.06.2012 10:52
Видимо это первый банк, в котором вы работаете. Не засиживайтесь, а то так и не узнаете, что бывают другие интересные места, где можно работать с неменьшим комфортом и развиваться профессионально.
Надеюсь, вы не из тех, кого на пенсию провожают с одной записью в трудовой =))
Naffania
Автор отзыва
09.06.2012 23:31
почему я работала до этого в сбере, и постоянные задержки на работе и командировки меня напрягали,да и не только меня и моего мужа то же, так что я сравнение имею. Пока меня все устраивает, за 2 года повысили меня на 2 категории. Я с вами не спорю, что есть другие интересные места, но пока меня все устраивает. начинала с менеджера 3 категории, а сейчас 1-ой уже стала.
koshkarbek
30.06.2012 12:56
Круто читать: ми-ми-ми... я работаю... ми-ми-ми.... они такие хорошие... ми-ми-ми... все прекрасно.... Ни одного сотрудника (а их около десятка с разных отделов), кто был бы доволен этим банком. Сам видел кому и как выдают кредиты, а уж историй в инете тьма об "эффективной и честной" работе этой организации smile:)
Naffania
Автор отзыва
30.06.2012 19:23
сколько людей столько и мнений, я вас не собираюсь ни всем переубеждать, если было бы все так плохо, как вы пишите, то ни кто бы не работал.Я еще раз пишу, что лично меня все устраивает и я довольна, а до остольных если честно мне дела нет........
elena245
01.07.2012 11:20
до поры до времени все нормально! Я была лучшим сотрудником и меня тоже все устраивало, даже когда Москва не доплачивала по 1-2 тысячи и переиодически не оплачивались БВК и КВК, PIL, а как дело дошло до расчетных здесь у всех проблемы начинаются!
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