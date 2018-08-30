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|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я работаю в данном банке 2 года и меня все устраивает, т.к. з/п выплачивается вовремя, банк оплачивает мобильную связь (500 руб. в месяц) отпуск согласно графику и нет переработок и задержек на работе, как в других банках. Отношение руководства замечательное, я очень довольна. С уважением Александра.
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Naffania • сотрудник
07.06.2012 23:30
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Ответ банка:
Добрый день, Naffania!
Спасибо за Ваш отзыв и мнение.
С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
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