Доброго времени суток всем! Я работаю 2 месяца - уничтожают морально. Во всем я виновата, вечно им не нравится то, что я говорю. И что плохо работаю - потому что не хочу, и что не выполняю план по кредитным картам и мбк, хотя у меня еще даже доступа к ним нет. Зато они хорошо работают - бейджик целый месяц мне делали. Спрашивать что-то у кого-то страшно - как цепные собаки, уже молчу, как партизан. Не знаю насколько еще меня хватит, хотела опыта набраться, чтоб в другой коммерческий банк уйти. Чувствую, скоро будет последняя капля.