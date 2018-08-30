Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Это кошмар какой-то
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Доброго времени суток всем! Я работаю 2 месяца - уничтожают морально. Во всем я виновата, вечно им не нравится то, что я говорю. И что плохо работаю - потому что не хочу, и что не выполняю план по кредитным картам и мбк, хотя у меня еще даже доступа к ним нет. Зато они хорошо работают - бейджик целый месяц мне делали. Спрашивать что-то у кого-то страшно - как цепные собаки, уже молчу, как партизан. Не знаю насколько еще меня хватит, хотела опыта набраться, чтоб в другой коммерческий банк уйти. Чувствую, скоро будет последняя капля.
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Yula-1204 • сотрудник
08.06.2012 14:46
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На вас рычат и оскорбляют, когда вы просите помощи, от того, что ваши коллеги сами не понимают того, что делают, они некомпетентны, все делают бездумно по бумажке и боятся вам в этом признаться, ну и как сами люди они того... людишки . Когда человек сам не понимает, что он делает, чему он может научить?
В таком коллективе делать нечего, увольняйтесь, ничему вас там не научат, только здоровье попортите.
Обслуживают эти возрастающие объемы канешна же оставшиеся "Живчики" и бедняги стажеры. От этих объемов все и становятся злыми и нервными... Мне жаль и клиентов и сотрудников сбера... понимаю и тех и других...
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К слову, в некоторых организация, практикантов закрепляют за конкретным работником, он несет за него ответвственность и получает за это доплату, мотивация в действии. Сбер, а что сбер, сегодня вот слышал что еще какой-то забугорный банк купил.
Ну все, пропал банк забугорный...
Греф рассчитывает на то, чтобы люди, выезжающие отдыхать в Турцию, видели что-то родное, - в данном случае Сбербанк ))) Это я дословно пишу про родное!
Сначала они хотели его переименовать, теперь не планируют переименовывать...
В общем, Грефу сейчас не до проблем кадров в России.
Опыта набрались - смело идите в ком банк..... нам такие не нужны...... Да и там, я думаю, вы не будете востребованы.....Смените сферу деятельности - мой личный совет.
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и что интересно много сейчас в начальники пришло людей со стороны, вначале они другие но скоро радостно принимают стиль работы руководства и стараются в этом направлении изо всех сил.
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