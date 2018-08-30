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Это кошмар какой-то не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Доброго времени суток всем! Я работаю 2 месяца - уничтожают морально. Во всем я виновата, вечно им не нравится то, что я говорю. И что плохо работаю - потому что не хочу, и что не выполняю план по кредитным картам и мбк, хотя у меня еще даже доступа к ним нет. Зато они хорошо работают - бейджик целый месяц мне делали. Спрашивать что-то у кого-то страшно - как цепные собаки, уже молчу, как партизан. Не знаю насколько еще меня хватит, хотела опыта набраться, чтоб в другой коммерческий банк уйти. Чувствую, скоро будет последняя капля.
Yula-1204 • сотрудник
08.06.2012 14:46
15 комментариев
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emil_13
08.06.2012 16:30
Бегите оттуда и даже не раздумывайте! Если сейчас все ТАК, то дальше будет еще хуже. Пусть там бабки в пуховых платках работают!
vindigo
08.06.2012 19:21
Похоже персонал в сбере не изменился за 6 лет.
На вас рычат и оскорбляют, когда вы просите помощи, от того, что ваши коллеги сами не понимают того, что делают, они некомпетентны, все делают бездумно по бумажке и боятся вам в этом признаться, ну и как сами люди они того... людишки . Когда человек сам не понимает, что он делает, чему он может научить?
В таком коллективе делать нечего, увольняйтесь, ничему вас там не научат, только здоровье попортите.
Daniel Thompson
09.06.2012 02:57
Все от того, что у руководства вашего банка грандиозные планы развития, и в то же время снижение расходов на персонал за счет сокращения штата. Сейчас сбер сокращает сотрудников по доп.офисам, при этом объемы работы растут.
Обслуживают эти возрастающие объемы канешна же оставшиеся "Живчики" и бедняги стажеры. От этих объемов все и становятся злыми и нервными... Мне жаль и клиентов и сотрудников сбера... понимаю и тех и других...

Изменено: Daniel Thompson - 09.06.2012 02:58
Big Al
09.06.2012 06:10
Да не то что люди такие, жизнь у них там такая. Ну представте работника, который вместо 8 часов работает 12, постоянноя нервотрепка, дома куча проблеем, и прочее, а тут еще стажер лезет с вопросами как то да как это. Далеко не каждый человек найдет в себе силы и желание кого-то обучать.
К слову, в некоторых организация, практикантов закрепляют за конкретным работником, он несет за него ответвственность и получает за это доплату, мотивация в действии. Сбер, а что сбер, сегодня вот слышал что еще какой-то забугорный банк купил.
cghfdjxybr
09.06.2012 07:12
@@сегодня вот слышал что еще какой-то забугорный банк@@
Ну все, пропал банк забугорный... smile:(
Daniel Thompson
09.06.2012 12:14
Да, Сбер купил Греческий Denizbank за приличную сумму.
Греф рассчитывает на то, чтобы люди, выезжающие отдыхать в Турцию, видели что-то родное, - в данном случае Сбербанк ))) Это я дословно пишу про родное!
Сначала они хотели его переименовать, теперь не планируют переименовывать...
В общем, Грефу сейчас не до проблем кадров в России.
Vovan100
09.06.2012 19:06
2 автор
Опыта набрались - смело идите в ком банк..... нам такие не нужны...... Да и там, я думаю, вы не будете востребованы.....Смените сферу деятельности - мой личный совет.
Александер666
09.06.2012 19:53
А на какой должности работаете?

Изменено: Александер666 - 10.06.2012 07:32
подопытная крольчиха
10.06.2012 12:08
Да уж, пришла к нам одна из Сбера. Начальничек,черт ее возьми. Весь наш нормальный коллектив считает своим долгом унизить, чтобы стучали тоже старается. В общем, вместо РАБОТЫ-сплошные интриги. Ну и что хорошего? Так что извините, господа из Сбера, но я уже о вас слышать не могу.
boristheblade
10.06.2012 14:18
"В общем, вместо РАБОТЫ-сплошные интриги." - мы в сбере теперь так работаем. все время только и думаешь с какой стороны подставят, на деньги кинут, кого крайним сделают. в основном все западло от начальников. работать некогда.

и что интересно много сейчас в начальники пришло людей со стороны, вначале они другие но скоро радостно принимают стиль работы руководства и стараются в этом направлении изо всех сил.

Изменено: boristheblade - 10.06.2012 14:19
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