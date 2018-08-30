Работала в ПСБ более 5 лет. За мое время работы в филиале сменилось 4 управляющих филиалом (потом стали региональные директора). Все были очень непростые и требовательные. Но тем, кто реально работал и хотел там работать, можно было найти общий язык с ними, кроме последнего, господина К-на. Когда его перевели в Ростов, в нашем ОО все пили шампанское. Вернее, те немногие, кто остался. Я уже была не из их числа.



Все, что пишут сотрудники Ростовского ОО, абсолютная правда - планерки после 18 ни о чем, субботники, теплые контакты под угрозой увольнения, обязательное приобретение всеми сотрудниками всех продуктов банка и т.п. Смешно читать, что эта информация не подтверждалась, т.к. у нас было все тоже самое У нас еще помимо этого был экзамен на отпуск: нужно было лично сдать К-ину, достоин ли ты пойти в отпуск (планы, инструкции, миссия банка и самое интересное - обсуждение сотрудника как личности, включая его родственников, что часто заканчивалось оскорблениями этих самых родственников заочно, ну или сотрудника лично).



Долго писать эти ужасные и грустные истории я не хочу, вспоминать неприятно, просто присоединяюсь к несчастным сотрудникам ОО Ростовский, понимаю их и желаю скорее сменить место работы. А ГО действительно стоит просто сделать мониторинг количества клиентов, как юриков, так и физиков. Мнение сотрудников, к сожалению, нигде не учитывается, несмотря на бесконечные анонимные, и не только, опросы.



В целом ПСБ мне нравился: совпадали личные цели с целями банка Нравились обучения и тренинги (отдельное спасибо Анжеле), очень замечательный полис ДМС, безумно нравился ПСБ-ритейл, ему реально нет равных, зарплата средняя, но мотивация вообще непонятная. Хотя заставляли учить формулы расчета своей премии, реальные и рассчитанные премии никогда не совпадали. А часто при выполнении плана не получали ничего. Работала последний год на одном энтузиазме и "любви к родине", но потом поняла, что никому там это не нужно. Плохая оценка потому, что пропагандировать вовлеченность и действительно делать сотрудников вовлеченными - совсем разные вещи.