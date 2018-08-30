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Сочувствую ростовчанам! плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работала в ПСБ более 5 лет. За мое время работы в филиале сменилось 4 управляющих филиалом (потом стали региональные директора). Все были очень непростые и требовательные. Но тем, кто реально работал и хотел там работать, можно было найти общий язык с ними, кроме последнего, господина К-на. Когда его перевели в Ростов, в нашем ОО все пили шампанское. Вернее, те немногие, кто остался. Я уже была не из их числа.

Все, что пишут сотрудники Ростовского ОО, абсолютная правда - планерки после 18 ни о чем, субботники, теплые контакты под угрозой увольнения, обязательное приобретение всеми сотрудниками всех продуктов банка и т.п. Смешно читать, что эта информация не подтверждалась, т.к. у нас было все тоже самое smile:D У нас еще помимо этого был экзамен на отпуск: нужно было лично сдать К-ину, достоин ли ты пойти в отпуск (планы, инструкции, миссия банка и самое интересное - обсуждение сотрудника как личности, включая его родственников, что часто заканчивалось оскорблениями этих самых родственников заочно, ну или сотрудника лично).

Долго писать эти ужасные и грустные истории я не хочу, вспоминать неприятно, просто присоединяюсь к несчастным сотрудникам ОО Ростовский, понимаю их и желаю скорее сменить место работы. А ГО действительно стоит просто сделать мониторинг количества клиентов, как юриков, так и физиков. Мнение сотрудников, к сожалению, нигде не учитывается, несмотря на бесконечные анонимные, и не только, опросы.

В целом ПСБ мне нравился: совпадали личные цели с целями банка smile;) Нравились обучения и тренинги (отдельное спасибо Анжеле), очень замечательный полис ДМС, безумно нравился ПСБ-ритейл, ему реально нет равных, зарплата средняя, но мотивация вообще непонятная. Хотя заставляли учить формулы расчета своей премии, реальные и рассчитанные премии никогда не совпадали. А часто при выполнении плана не получали ничего. Работала последний год на одном энтузиазме и "любви к родине", но потом поняла, что никому там это не нужно. Плохая оценка потому, что пропагандировать вовлеченность и действительно делать сотрудников вовлеченными - совсем разные вещи.
Orange558бывший сотрудник
08.06.2012 20:39
Ответ банка:
Уважаемая Orange558, добрый день!

Благодарим Вас за оставленный отзыв и за высокую оценку банка в целом. В ситуации, возникшей в ОО "Ростовский", мы будем разбираться более детально.

Мы заинтересованы в том, чтобы права наших сотрудников соблюдались, и крайне благодарны Вам за помощь.
Ваша вовлеченность поможет нам улучшить бренд Промсвязьбанка как работодателя и, что самое главное, сделать работу наших коллег наиболее комфортной.

С уважением, Департамент управления персоналом ОАО «Промсвязьбанк»
10 комментариев
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Orange558
Автор отзыва
09.06.2012 14:28
Воронежский филиал. Начинала работу в ПСБ операционисткой, через год стала руководителем подразделения.
Рост180
09.06.2012 21:51
Orange558 Здравствуйте я работаю в ПСБ в ГО уже 1,5 года,и за весь срок моей работы в ПСБ я с такими ситуациями не сталкивался!Высокие требования в работе это неотъемлемая составляющая нашей профессии!Никакого распивания шампанского,принуждения к чему либо нет,у нас работают достойные люди под руководством опытных руководителей!!!
Orange558
Автор отзыва
09.06.2012 22:48
возможно вы не в курсе, но в регионах все зависит от местного руководства: и климат в коллективе, и общий тон работы, и атмосфера в банке. Про требования согласна с Вами. Всегда им стремилась соответствовать и улучшать качество работы, потому и работала так долго в ПСБ, и карьерный рост получился. Эти качества банка - динамичность, развитие, повышение качества - соответствуют моим личным потребностям. Желаю Вам никогда не сталкиваться с такими людьми и не бывать в подобных ситуациях.
АДВ1972
09.06.2012 23:31
А где же фергоус???? он всегда готов отметиться!!!??только в каком-то однобоком смысле - только отрицательном- его кто-то когда -то где-то обидел??!!
Тоо Рост 180 - я работаю " уже" 1,5 года??!! такой срок - ??!!
Я сам работник ПСБ - с февраля 2008г. - из одного подразделения перешел в другое(работал в СЭБе 4 года- боролся с просрочкой, успешно кризис прошел на этом поприще_:)). но за все время работы маразма не встречал, как со стороны своего руководства, так и со стороны ГО Банка!! Сейчас - в новом отделе- наоборот - нахожу всяческую поддержку как со стороны ГО Банка, а особенно - от - руководства опер.офиса.
Все зависит от того - кто ты есть (как человек и специалист) и адекватности руководителя - у нас все в порядке - опер.офис Владимирский
Orange558
Автор отзыва
10.06.2012 10:13
кто такой фергоус? не знаю. Вы знаете, я тоже так думала все 5 лет работы, что если я специалист и все делаю для работы, то все будет хорошо. Работала в ПСБ с 2005 по 2011, тоже пережила кризис 2008 (сокращение 1/2 подразделения), 3 руководителей филиалом (первый был очень строгий, но все было предсказуемо: либо работаешь, и решаешь рабочие проблемы, либо уходишь, было трудно, но интересно и это дало мне большой профессиональный опыт), переезд в другой район нашего подразделения, и переход филиала в ОО. К сожалению, пришлось столкнуться с неадекватом... Тут я пас..
АДВ1972
10.06.2012 10:21
фергоус-это бывший сотрудник ПСБ в СпБ,он всегда отмечается здесь(по поводу и без)
ferocius
10.06.2012 15:04
адв 1972 - а я уже звезда, видать тебя задели мои комментарии, ну это мое дело какие комментарии мне писать! По себе людей не судят как говорят)))
AH2
28.06.2012 16:15
Доброе время суток, всем! Я тоже бывший сотрудник Ростовского отделения, но ушла из ПСБ еще при И.Н. Благодаря еще тогда действующему зам. по рознице. Жаль, что в то время Москва не обратила внимание на ее правление, сколько поистине классных руководителей она съела без видимых причин, показатели были у них на высоте их награждали. Естественно все написали по собственному, чтобы не мараться. Как сотрудник бывший в подчинении, могу это сказать открыто сотрудники других подразделений плакали когда они уходили. О всем коллективе банка хочу сказать, что это была команда!!!! Все были как одно целое, на работу хотелось идти, из отпуска бежал туда как на праздник, все ждали когда уйдет г-жа Т, но с ее уходом еще стало хуже. Жалко смотреть на сотрудников кто остался они как запуганные зверки, как там про конец света «Живые завидуют мертвым» так вот в Ростовском филиале именно так! Остались лишь те, кого держат кредиты! Ушли за И.Н., единицы остальной поток уходит в другие банки. И это очень грамотные специалисты, которые работу не ищут, их расхватывают другие банки как горячие пирожки! Из хорошего банка люди не бегут! Сегодня узнала, что ушло еще два руководителя ДО, да одна ушла к И.Н, конечно кто не возьмет хорошего спеца, а одна в прострации. ПСБ любила и люблю, все бывшие сотрудники вспоминают работу в нем только с благодарностью, отдельное спасибо всему Московскому управлению ,было очень приятно работать, отдельное спасибо за удивительный продукт ПСБ Ритейл, и всему IT!!! Служебное расследование нужно провести Москве обзвонив бывших сотрудников, увидите большой % сотрудников с удовольствием бы вернулись, так как сам бак в целом потрясающий и работать в нем удовольствие при наличии грамотного и умелого руководителя. Котельникова Ж., Дымдымарченко В., Ванзюк Е., Гурьева И., Сагайдашная Н., Власенко Е, Фальке Н, Колодько И., Сухов Д. СЭБ ребята и др. Желаем вам удач на новом месте работы и всего самого наилучшего!!!
mrng
03.07.2012 13:09
Привет бывшим сотрудникам из Воронежа)
в тот момент когда Кал-н от Вас уходил работала в Ростовском ОО, так вот мне звонили Ваши коллеги и говорили: "Слушай, мы очень тебе сочувствуем...но мы не вероятно рады! три баяна порвали когдаа он уходил".
И все о чем вы писали с точностью повторилось у нас...что ж, постояноство признак мастерства? И да, действительно, что в том, что бы оскорбить подчиненного, у него же очередь "специалистов" стоит.
Кстати ГО не смущает, что на должности Главных специалистов берут людей с опытом работы 8 месяцев, да еще и в другом подразделении (что кстати противоречит должностным инструкциям)???...
Orange558
Автор отзыва
03.07.2012 20:23
mrng, Вам тоже привет! я потому и написала, что очень возмутил меня ответ Кал-ина на отзыв сотрудника Ростовского ОО: Информация в данном отзыве не подтвердилась!!! Не писала тут даже год назад, когда это все происходило со мной. Не привыкла жаловаться, привыкла решать проблемы. Но когда я знаю, что это чистая правда, и происходит теперь в другом городе, действительно надо что-то делать. Хотя бы говорить об этом. Вдруг все же кто-то из ГО прислушается. Про 3 баяна правда smile:). Ребята меня тоже приглашали. Но я не пошла. Работала уже в другом банке, хотела все скорее выкинуть из головы.
Про "очередь специалистов" это точно smile:) Только когда мои подчиненные все написали заявление, то столкнулись с тем, что он не отдавал трудовые, говорил, что если не задержатся еще на неделю (после уже отработанных двух), то их заявление на увольнение "потеряется". Кому же хочется объяснять ГО увольнение всех сотрудников подразделения в течение 1 месяца, был бы скандал.
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