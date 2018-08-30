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Работала в ПСБ более 5 лет. За мое время работы в филиале сменилось 4 управляющих филиалом (потом стали региональные директора). Все были очень непростые и требовательные. Но тем, кто реально работал и хотел там работать, можно было найти общий язык с ними, кроме последнего, господина К-на. Когда его перевели в Ростов, в нашем ОО все пили шампанское. Вернее, те немногие, кто остался. Я уже была не из их числа.
Все, что пишут сотрудники Ростовского ОО, абсолютная правда - планерки после 18 ни о чем, субботники, теплые контакты под угрозой увольнения, обязательное приобретение всеми сотрудниками всех продуктов банка и т.п. Смешно читать, что эта информация не подтверждалась, т.к. у нас было все тоже самое У нас еще помимо этого был экзамен на отпуск: нужно было лично сдать К-ину, достоин ли ты пойти в отпуск (планы, инструкции, миссия банка и самое интересное - обсуждение сотрудника как личности, включая его родственников, что часто заканчивалось оскорблениями этих самых родственников заочно, ну или сотрудника лично).
Долго писать эти ужасные и грустные истории я не хочу, вспоминать неприятно, просто присоединяюсь к несчастным сотрудникам ОО Ростовский, понимаю их и желаю скорее сменить место работы. А ГО действительно стоит просто сделать мониторинг количества клиентов, как юриков, так и физиков. Мнение сотрудников, к сожалению, нигде не учитывается, несмотря на бесконечные анонимные, и не только, опросы.
В целом ПСБ мне нравился: совпадали личные цели с целями банка Нравились обучения и тренинги (отдельное спасибо Анжеле), очень замечательный полис ДМС, безумно нравился ПСБ-ритейл, ему реально нет равных, зарплата средняя, но мотивация вообще непонятная. Хотя заставляли учить формулы расчета своей премии, реальные и рассчитанные премии никогда не совпадали. А часто при выполнении плана не получали ничего. Работала последний год на одном энтузиазме и "любви к родине", но потом поняла, что никому там это не нужно. Плохая оценка потому, что пропагандировать вовлеченность и действительно делать сотрудников вовлеченными - совсем разные вещи.
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3
Orange558 • бывший сотрудник
08.06.2012 20:39
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Ответ банка:
Уважаемая Orange558, добрый день!
Благодарим Вас за оставленный отзыв и за высокую оценку банка в целом. В ситуации, возникшей в ОО "Ростовский", мы будем разбираться более детально.
Мы заинтересованы в том, чтобы права наших сотрудников соблюдались, и крайне благодарны Вам за помощь.
Ваша вовлеченность поможет нам улучшить бренд Промсвязьбанка как работодателя и, что самое главное, сделать работу наших коллег наиболее комфортной.
С уважением, Департамент управления персоналом ОАО «Промсвязьбанк»
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Тоо Рост 180 - я работаю " уже" 1,5 года??!! такой срок - ??!!
Я сам работник ПСБ - с февраля 2008г. - из одного подразделения перешел в другое(работал в СЭБе 4 года- боролся с просрочкой, успешно кризис прошел на этом поприще_:)). но за все время работы маразма не встречал, как со стороны своего руководства, так и со стороны ГО Банка!! Сейчас - в новом отделе- наоборот - нахожу всяческую поддержку как со стороны ГО Банка, а особенно - от - руководства опер.офиса.
Все зависит от того - кто ты есть (как человек и специалист) и адекватности руководителя - у нас все в порядке - опер.офис Владимирский
в тот момент когда Кал-н от Вас уходил работала в Ростовском ОО, так вот мне звонили Ваши коллеги и говорили: "Слушай, мы очень тебе сочувствуем...но мы не вероятно рады! три баяна порвали когдаа он уходил".
И все о чем вы писали с точностью повторилось у нас...что ж, постояноство признак мастерства? И да, действительно, что в том, что бы оскорбить подчиненного, у него же очередь "специалистов" стоит.
Кстати ГО не смущает, что на должности Главных специалистов берут людей с опытом работы 8 месяцев, да еще и в другом подразделении (что кстати противоречит должностным инструкциям)???...
Про "очередь специалистов" это точно Только когда мои подчиненные все написали заявление, то столкнулись с тем, что он не отдавал трудовые, говорил, что если не задержатся еще на неделю (после уже отработанных двух), то их заявление на увольнение "потеряется". Кому же хочется объяснять ГО увольнение всех сотрудников подразделения в течение 1 месяца, был бы скандал.