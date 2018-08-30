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|Вот такой армянский Банк с киприотской начинкой ...
|отрицательный голос не засчитан
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Доброго времени суток, коллеги!
Не удержался, прочитав ряд отдельных хвалебных (похоже "заказных") од об этой "замечательной" кредитной организации. Нет, я не хочу огульно хаять всех и вся, возможно в отдельных филиалах (отделениях) здесь и происходят замечательные ситуации, описанные сотрудниками, если бы не несколько НО...
Во-первых, почитайте прессу о банке за последние пару лет:
■ 01.06.2012 В центре Москвы совершено нападение на члена совета директоров Юниаструм Банка; ■ 10.05.2012 Стоп-менеджмент Юниаструм Банка; ■ 10.05.2012 Юниаструм Банк покинул зампред правления Василий Кузнецов; ■ 23.05.2012 Изменение условий по кризисным депозитам признано незаконным; ■ 17.04.2012 Из Юниаструм Банка уходят топ-менеджеры; ■ 22.03.2012 Пайщики «Юниаструма» пошли ва-банк; ■ 13.03.2012 предправления Евгений Туткевич покидает Юниаструм Банк; ■ 18.10.2011 ФАС: Юниаструм Банк вводил в заблуждение потенциальных инвесторов и учредителей ОФБУ; ■ 25.07.2011 В Москве из банковских ячеек Юниаструм Банка похищено почти 50 млн рублей; ■ 24.05.2011 Банкир плохих долгов; ■ 16.09.2010 Юниаструм Банк попался на процентах; ■ 28.07.2010 Суд оставил в силе штраф в 350 тыс. рублей, наложенный на Юниаструм Банк; ■ 21.05.2010 Глухая оборона от вкладчиков; ■ 07.04.2010 Председатель совета директоров Юниаструм Банка: «Мы полагали, что клиент готов рисковать»; ■ 30.09.2009 Юниаструм Банк перешел грань доверенного!!!
Это же просто детективный роман какой-то. После прочтения данного сборника как потребителю каких-либо финансовых услуг можно сделать только один вывод: С ДЕНЬГАМИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ БАНК, ТОЛЬКО НЕ В ЭТОТ
Теперь о Банке как о работодателе ...
Мне "посчастливилось" ДВАЖДЫ (!) быть приглашенным на собеседование в данную кредитную организацию: в 2008 и в 2010 году. Разница лишь в том, что первый раз на должность начальника отдела, второй - уже на руководителя подразделения (управления), в который входит тот одел. Вот такой, можно сказать, РОСТ и оценка меня как профессионала.
В 2008 году мне удалось пообщаться сначала с руководителем управления (кстати, очень приятная и компетентная дама), потом согласовали аудиенцию в "верхах" (с Вице-Президентом, куратором направления, и Председателем (тогда был Неумывакин). Это встреча мне запомнилась тем, что Председатель исполнял роль "посаженного генерала", а Вице-Президентша явно не раскрывала все "карты" о работе и не отвечала впрямую на многие вопросы. И вообще произвела на меня впечатление хитрой, изворотливой дамы, этакой особы приближенной к "небожителям", а потому любительницы "подковерных игр". В общем, тогда все закончилось тем, что мы не сошлись в "цене вопроса"! Надо при этом отметить, что на момент поступления предложения от ЮАБа я работал в банке из ТОП-5 начальником отдела и дела у меня были в "шоколаде" (достойная з/плата, соц.пакет, отличный коллектив). Спросите зачем пошёл на собеседование? Из профессионального любопытства.
Теперь о 2010 годе. Здесь я уже шёл сознательно и целенаправленно (уже "ушли" меня из лучшего в моей трудовой практики БАНКА), требовалась работа и я был в поиске. Более того о вакансии я узнал от одного из бывших моих высших руководителей, который и составил мне "протеже" через свои связи в ЮАБе. Первое собеседование у меня было с руководителем кадрового подразделения, второе о "ЧУДО" (!) опять с ЭТОЙ же Вице-Президентшей (кстати, она меня не узнала, или сделала "вид"...). Надо ли говорить, что уже в этот момент меня начали посещать сомнения... Более того, мне позволили поговорить с действующим руководителем управления, место которого я должен был занять (!). Для меня это был нонсенс какой-то... Относительно молодой человек честно признался мне, что его "убирают" за грехи и ошибки в работе, но при этом он ОСТАЕТСЯ в банке на должности поменьше в другом подразделении. За всю свою более 15-ти (!) летнюю практику в банковской сфере я с таким не сталкивался. Это ещё добавило мне пунктиков на ум...
Следующая встреча была назначена с руководителем комплаенс контроля... Тут надо сделать небольшое отступление и напомнить читателю, что как раз произошла покупка ЮАБа или вхождение в капитал (кому как угодно) Bank of Cyprus. А потому новые (если конечно Кипр не считать второй Родиной армян) акционеры, задвинутые на всяких процедурах комплаенса, основанных на мировых практиках, требовали неукоснительного соблюдения этих процедур в банке, даже резюме своё мне пришлось переводить на английский язык, т.к. руководители проходят согласование с "центром"... Поэтому встреча с этим "руководителем" была утомительна и долга... Чтобы представить его себе, надо вспомнить исключительного ботаника в школе или ВУЗе, в очочках, субтильного телосложения, получившего образование в западной школе и от этого считавшего себя самым умным на свете... Он долго и оценивающе задавал мне вопросы по поводу банковских технологий и процессов, моего виденья процедур внутреннего контроля и комплаенса, структуры подразделения, организационных и технологических процессов... Ну, и как истинный западный руководитель, поблагодарил за уделенное время.
Я, мой уважаемый читатель, НЕ СКАЗАЛ, что так переходя от собеседования к собеседованию, я не получал НИКАКИХ (!) результатов о положительности их результатов... Ну, вот такая у них "процедура"!!!
Итак продолжаем.
Учитывая наличие свободного времени, я, естественно, начал по своим "каналам" собирать информацию о банке и работе в нём. Каково же было моё удивление, когда я получил информацию из разных, но проверенных источников, что в банке работает проверка Банка России и как раз по направлению управления? И что там совсем всё не айс ! ДА, ДА похоже, что вот такая ПОДСТАВА и поиск "мальчика для битья"!!! Надо ли говорить, что я тут же решил свернуть тему трудоустройства? Но тут мне позвонили из ЮАБа и сообщили "фантастическую" НОВОСТЬ: я прошёл все проверки и собеседования!!! Осталось дело "за малым" - побывать на рандеву с Президентом (думаю, что не надо называть его фамилию). Учитывая профессиональную этику я не мог НЕ ПОЙТИ !
Не могу передать Вам, какое тягостное впечатление произвела на меня эта встреча. Мало того, что мне пришлось более получаса ждать на проходной, т.к. девочка секретарь что-то там перепутала с пропуском, а допуск в банк приближен к КПП в хранилище Bank of New York. Дальше пришлось с Вице-Президентшей и кадровичкой ожидать в приемной (у Президента важные телефонные переговоры). Наконец, допуск к "телу" произошёл... Я обращаю внимание на выполненный в стиле "а-ля Людовик XII" кабинет Президента. Мои сопровождающие готовы были упасть ниц, когда он соизволил поднять на них глаза. На меня от тоже едва взглянул и начался обычный "снобизм", меня как могли представили, подсунули моё резюме и начали говорить, что я самая подходящая кандидатура на должность. САМ задал мне пару дежурных вопросов, потом профессиональных и достаточно непростых. Вот тут мне удалось, что говорится, "блеснуть" знаниями и опытом... Боюсь, что тут моя концепция ЯВНО не совпала с их виденьем темы или желаниями... Встреча тут же как-то скомканно завершилась и мне пообещали сообщить о принятом решении ...
НАДО ЛИ ГОВОРИТЬ, ЧТО РЕЗУЛЬТАТ БЫЛ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ? Если бы вы, коллеги, знали, как Я СЧАСТЛИВ ! Почему? И снова возвращаемся к пункту один. Если даже в прессу просачивается весь БЕДЛАМ, который творится в ЮНИАСТРУМе: текучка кадров (в т.ч. высшего руководства), "кидание" клиентов с деньгами, суды и полукриминальные разборки - предполагаю, что "уход" под киприотов - это просто "финт ушами", чтобы "спилить" деньги в оффшор... Банк всё равно является "вотчиной" его Президента, он там ЦАРЬ и БОГ, а точнее феодал, который правит "вассалами"... Я это на своей шкуре испытал! ТАК ЧТО ВСЕМ УДАЧИ НА БАНКОВСКОМ ПОПРИЩЕ, но насчёт работы в ЮАБе СТО РАЗ ПОДУМАЙТЕ! И СПАСИБО ТЕМ, КТО ОСИЛИЛ ЭТОТ МОЙ ТРАКТАТ!
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6
dendi005 • несостоявшийся сотрудник
09.06.2012 16:40
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Какой ЗЛОЙ у Вас отзыв : сами вроде как "напросились", Вас приняли на самом ВЫСШЕМ уровне, а после этого, Вы устроили банку "скрытый аудит" и теперь выкладываете его результаты здесь на всеобщее обозрение ! Про то, КАК Вы "подставили" своего рекомендателя, я уже молчу. Да и по армянам (относительно Кипра, давно разделенного на греческую и турецкую общины) - тоже "проехались" ни к стати.
Не боитесь, что банк за ТАКОЙ отзыв может Вам и отомстить ?
Изменено:
Без обид.
Во-первых, давайте не будем путать ЗЛОСТЬ с сарказмом. Кроме того у меня НЕТ ни какой обиды на Банк и задачи его "очернить". Это предупреждение тем соискателям, кто будет принимать только СВОЁ решение в отношении трудоустройства.
Во-вторых, в отношении "рекомендателя"ещё очень большой ВОПРОС, кто кого "подставил" !!!
В третьих, возможно я не много был не толерантен в отзыве и это готов признать, но не надо сюда приплетать какой-то национальный вопрос.
А в отношении мести ВООБЩЕ не вижу ни какого смысла, т.к. я не солгал ни в одном своем слове, и давно уже, хоть и связан с финансами, но не работаю в банковской сфере. Возможно, даже благодаря той попытке "трудоустройства"!
Насчет "предупреждений новым соискателям" - это Вы напрасно. Устраиваются на работу в банк через связи бывших руководителей очень немногие : разве что ТОП-менеджеры, либо "кандидаты" в них. ТАКИЕ соискатели и сами знают, что к чему и почему... А что до молодежи - им "большая экономика" как правило "до фонаря" : лишь бы платили...
Насчет рекомендателя : Вы не правы на все 100 % ! Если Вы отличный специалист с 15-ти летним опытом и способны реально оценить финансовое положение кредитной организации - ЧТО Вам мешало сделать это ДО обращения к своему бывшему шефу и серии собеседований ? Тем более, раз Вы уже знакомы с этим банком : в 2008 году были на собеседовании в нем "из спортивного интереса"... (во что верится с трудом).
Ну предположим, "национальную" составляющую Вы определили сами еще в названии отзыва. А вообще, насколько я в курсе, у ЛЮБОГО уважающего себя армянина даже простое упоминание Турции и турок вызывает негатив. Половина Кипра - практически территория Турции, а Вы их, на мой взгляд, весьма неудачно "объединили"...
Если данный банк УЖЕ Вам "отомстил", то на этом, он может и не остановиться... ЗАЧЕМ Вам нужны новые проблемы ? Если "нет обиды и желания очернить банк" - то ЗАЧЕМ Вы привели СТОЛЬКО лишних и нужных разве что журналистам желтой прессы подробностей (особенно о руководстве) ? Если честно, Вы ЯВНО "перегнули перо" !
Теперь насчёт финансового положения кредитной организации. Я не знаю Вашу финансовую подготовку и опыт, но специалисты определенно ЗНАЮТ, что экономические показатели не всегда отражают суть процессов в банке. Вспомните ситуацию с рядом крупных банков, которые были политически спасены за а последнее время ... Даже специалисты надзорного органа "утверждают", что их ввели в заблуждение ) ....
Во-вторых, я ещё раз отстраняюсь от национальной составляющей в отзыве, т.к. такой задачи в моем отзыве НЕТ и не может быть. Просто я хотел дать понять соискателям, что в данном банке есть "подводные" течения и определить их направления очень НЕ ПРОСТО ! А "желтая пресса" найдет иные возможности и факты, чтобы пройтись по тому или иному "объекту" ...
1. Лично я тоже слышал про некие "бонусы" в случае привода на работу своего приятеля, или знакомого. Однако, речь шла о рядовых позициях : с ТОПовыми должностями все иначе. Ответственность РЕКОМЕНДАТЕЛЯ за РЕКОМЕНДУЕМОГО уже совсем иная - а потому и берут ее на себя немногие : и не выгодно и просто ОПАСНО. Честно говоря, мне ТРУДНО просчитать, В ЧЕМ бы выиграл Ваш рекомендатель, но ПРОИГРАЛ бы он в случае Вашего "провала" на новом посту он бы однозначно.
2. Разве я говорю "что Вы знали ВСЁ и ВСЯ" ? Не все, но многое, НЕОБХОДИМОЕ для принятия взвешенного решения о трудоустройстве. Если Вы знаете и пишите сейчас - что Вам мешало знать и делать выводы еще ТОГДА ? Тем более, что шли ПОВТОРНО...
3. К сожалению, моя "финансовая подготовка и опыт" действительно с Вашей не сравнима. Но чтобы сделать ОБЩИЕ выводы - достаточно, на мой взгляд, для начала почитать хотя-бы отзывы народного (а потом и служебного) рейтингов данного портала... В них "проскальзывают" весьма и весьма показательные "детали".
4. Насчет макро-экономики, я скажу просто. НАША банковская система является частью мировой, а именно ЕЕ проблемы в последнее время нарастают все сильнее...
Соглашусь : отчетность все сильнее и сильнее уходит от реальности, потому даже и "надзорные органы" - и то не всегда все правильно "догоняют". Хотя, громкое убийство г-на Козлова в свое время доказало как раз обратное : он "копнул" слишком глубоко и в конце концов за это поплатился. Сколько "теплых слов" еще до убийства о нем говорил в свое время тот же Караулов !
5. Повторюсь : самим НАЗВАНИЕМ, на мой взгляд, Вы "задели за живое" многих армян, которых и в финансовой сфере и среди читателей данного портала предостаточно... Совет Вам на будущее : будьте "толеррантнее" в таких непростых вопросах... За заботу о перспективных соискателях, конечно Вам спасибо. Только и сами вот "подводные течения" в банках и появляются и исчезают и меняют направления : информация довольно быстро устаревает, а часто "обновлять" ее - разве Вам охота ?
Изменено: