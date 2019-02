Доброго времени суток, коллеги!

Не удержался, прочитав ряд отдельных хвалебных (похоже "заказных") од об этой "замечательной" кредитной организации. Нет, я не хочу огульно хаять всех и вся, возможно в отдельных филиалах (отделениях) здесь и происходят замечательные ситуации, описанные сотрудниками, если бы не несколько НО...



Во-первых, почитайте прессу о банке за последние пару лет:

■ 01.06.2012 В центре Москвы совершено нападение на члена совета директоров Юниаструм Банка; ■ 10.05.2012 Стоп-менеджмент Юниаструм Банка; ■ 10.05.2012 Юниаструм Банк покинул зампред правления Василий Кузнецов; ■ 23.05.2012 Изменение условий по кризисным депозитам признано незаконным; ■ 17.04.2012 Из Юниаструм Банка уходят топ-менеджеры; ■ 22.03.2012 Пайщики «Юниаструма» пошли ва-банк; ■ 13.03.2012 предправления Евгений Туткевич покидает Юниаструм Банк; ■ 18.10.2011 ФАС: Юниаструм Банк вводил в заблуждение потенциальных инвесторов и учредителей ОФБУ; ■ 25.07.2011 В Москве из банковских ячеек Юниаструм Банка похищено почти 50 млн рублей; ■ 24.05.2011 Банкир плохих долгов; ■ 16.09.2010 Юниаструм Банк попался на процентах; ■ 28.07.2010 Суд оставил в силе штраф в 350 тыс. рублей, наложенный на Юниаструм Банк; ■ 21.05.2010 Глухая оборона от вкладчиков; ■ 07.04.2010 Председатель совета директоров Юниаструм Банка: «Мы полагали, что клиент готов рисковать»; ■ 30.09.2009 Юниаструм Банк перешел грань доверенного!!!



Это же просто детективный роман какой-то. После прочтения данного сборника как потребителю каких-либо финансовых услуг можно сделать только один вывод: С ДЕНЬГАМИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ БАНК, ТОЛЬКО НЕ В ЭТОТ



Теперь о Банке как о работодателе ...

Мне "посчастливилось" ДВАЖДЫ (!) быть приглашенным на собеседование в данную кредитную организацию: в 2008 и в 2010 году. Разница лишь в том, что первый раз на должность начальника отдела, второй - уже на руководителя подразделения (управления), в который входит тот одел. Вот такой, можно сказать, РОСТ и оценка меня как профессионала.

В 2008 году мне удалось пообщаться сначала с руководителем управления (кстати, очень приятная и компетентная дама), потом согласовали аудиенцию в "верхах" (с Вице-Президентом, куратором направления, и Председателем (тогда был Неумывакин). Это встреча мне запомнилась тем, что Председатель исполнял роль "посаженного генерала", а Вице-Президентша явно не раскрывала все "карты" о работе и не отвечала впрямую на многие вопросы. И вообще произвела на меня впечатление хитрой, изворотливой дамы, этакой особы приближенной к "небожителям", а потому любительницы "подковерных игр". В общем, тогда все закончилось тем, что мы не сошлись в "цене вопроса"! Надо при этом отметить, что на момент поступления предложения от ЮАБа я работал в банке из ТОП-5 начальником отдела и дела у меня были в "шоколаде" (достойная з/плата, соц.пакет, отличный коллектив). Спросите зачем пошёл на собеседование? Из профессионального любопытства.



Теперь о 2010 годе. Здесь я уже шёл сознательно и целенаправленно (уже "ушли" меня из лучшего в моей трудовой практики БАНКА), требовалась работа и я был в поиске. Более того о вакансии я узнал от одного из бывших моих высших руководителей, который и составил мне "протеже" через свои связи в ЮАБе. Первое собеседование у меня было с руководителем кадрового подразделения, второе о "ЧУДО" (!) опять с ЭТОЙ же Вице-Президентшей (кстати, она меня не узнала, или сделала "вид"...). Надо ли говорить, что уже в этот момент меня начали посещать сомнения... Более того, мне позволили поговорить с действующим руководителем управления, место которого я должен был занять (!). Для меня это был нонсенс какой-то... Относительно молодой человек честно признался мне, что его "убирают" за грехи и ошибки в работе, но при этом он ОСТАЕТСЯ в банке на должности поменьше в другом подразделении. За всю свою более 15-ти (!) летнюю практику в банковской сфере я с таким не сталкивался. Это ещё добавило мне пунктиков на ум...



Следующая встреча была назначена с руководителем комплаенс контроля... Тут надо сделать небольшое отступление и напомнить читателю, что как раз произошла покупка ЮАБа или вхождение в капитал (кому как угодно) Bank of Cyprus. А потому новые (если конечно Кипр не считать второй Родиной армян) акционеры, задвинутые на всяких процедурах комплаенса, основанных на мировых практиках, требовали неукоснительного соблюдения этих процедур в банке, даже резюме своё мне пришлось переводить на английский язык, т.к. руководители проходят согласование с "центром"... Поэтому встреча с этим "руководителем" была утомительна и долга... Чтобы представить его себе, надо вспомнить исключительного ботаника в школе или ВУЗе, в очочках, субтильного телосложения, получившего образование в западной школе и от этого считавшего себя самым умным на свете... Он долго и оценивающе задавал мне вопросы по поводу банковских технологий и процессов, моего виденья процедур внутреннего контроля и комплаенса, структуры подразделения, организационных и технологических процессов... Ну, и как истинный западный руководитель, поблагодарил за уделенное время.

Я, мой уважаемый читатель, НЕ СКАЗАЛ, что так переходя от собеседования к собеседованию, я не получал НИКАКИХ (!) результатов о положительности их результатов... Ну, вот такая у них "процедура"!!!



Итак продолжаем.

Учитывая наличие свободного времени, я, естественно, начал по своим "каналам" собирать информацию о банке и работе в нём. Каково же было моё удивление, когда я получил информацию из разных, но проверенных источников, что в банке работает проверка Банка России и как раз по направлению управления? И что там совсем всё не айс ! ДА, ДА похоже, что вот такая ПОДСТАВА и поиск "мальчика для битья"!!! Надо ли говорить, что я тут же решил свернуть тему трудоустройства? Но тут мне позвонили из ЮАБа и сообщили "фантастическую" НОВОСТЬ: я прошёл все проверки и собеседования!!! Осталось дело "за малым" - побывать на рандеву с Президентом (думаю, что не надо называть его фамилию). Учитывая профессиональную этику я не мог НЕ ПОЙТИ !



Не могу передать Вам, какое тягостное впечатление произвела на меня эта встреча. Мало того, что мне пришлось более получаса ждать на проходной, т.к. девочка секретарь что-то там перепутала с пропуском, а допуск в банк приближен к КПП в хранилище Bank of New York. Дальше пришлось с Вице-Президентшей и кадровичкой ожидать в приемной (у Президента важные телефонные переговоры). Наконец, допуск к "телу" произошёл... Я обращаю внимание на выполненный в стиле "а-ля Людовик XII" кабинет Президента. Мои сопровождающие готовы были упасть ниц, когда он соизволил поднять на них глаза. На меня от тоже едва взглянул и начался обычный "снобизм", меня как могли представили, подсунули моё резюме и начали говорить, что я самая подходящая кандидатура на должность. САМ задал мне пару дежурных вопросов, потом профессиональных и достаточно непростых. Вот тут мне удалось, что говорится, "блеснуть" знаниями и опытом... Боюсь, что тут моя концепция ЯВНО не совпала с их виденьем темы или желаниями... Встреча тут же как-то скомканно завершилась и мне пообещали сообщить о принятом решении ...



НАДО ЛИ ГОВОРИТЬ, ЧТО РЕЗУЛЬТАТ БЫЛ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ? Если бы вы, коллеги, знали, как Я СЧАСТЛИВ ! Почему? И снова возвращаемся к пункту один. Если даже в прессу просачивается весь БЕДЛАМ, который творится в ЮНИАСТРУМе: текучка кадров (в т.ч. высшего руководства), "кидание" клиентов с деньгами, суды и полукриминальные разборки - предполагаю, что "уход" под киприотов - это просто "финт ушами", чтобы "спилить" деньги в оффшор... Банк всё равно является "вотчиной" его Президента, он там ЦАРЬ и БОГ, а точнее феодал, который правит "вассалами"... Я это на своей шкуре испытал! ТАК ЧТО ВСЕМ УДАЧИ НА БАНКОВСКОМ ПОПРИЩЕ, но насчёт работы в ЮАБе СТО РАЗ ПОДУМАЙТЕ! И СПАСИБО ТЕМ, КТО ОСИЛИЛ ЭТОТ МОЙ ТРАКТАТ!