На самом деле все зависит от офиса, где работаешь. Судя по моему опыту работы в одном из офисов, хочу сказать, что начальство любит интриганов. Порой даже планы им не интересны, все концентрируется на том, как бы затравить очередную жертву.

В целом:

з.п.: средняя;

соц.пакет: хороший;

коллектив: ужасный;

руководство: ужасное;

И общий комфорт получается на твердую двоечку.

Начальница попалась неадекватная, вот и срывалась на подчиненных. Поэтому принимать по утрам валерьянку вошло у меня в привычку перед началом рабочего дня.

А вообще, одинокие, без детей, с крепкой нервной системой и пофигистическим отношение к жизни - добро пожаловать!