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|Немного о ВТБ 24
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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На самом деле все зависит от офиса, где работаешь. Судя по моему опыту работы в одном из офисов, хочу сказать, что начальство любит интриганов. Порой даже планы им не интересны, все концентрируется на том, как бы затравить очередную жертву.
В целом:
з.п.: средняя;
соц.пакет: хороший;
коллектив: ужасный;
руководство: ужасное;
И общий комфорт получается на твердую двоечку.
Начальница попалась неадекватная, вот и срывалась на подчиненных. Поэтому принимать по утрам валерьянку вошло у меня в привычку перед началом рабочего дня.
А вообще, одинокие, без детей, с крепкой нервной системой и пофигистическим отношение к жизни - добро пожаловать!
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4
evva11 • бывший сотрудник
10.06.2012 00:21
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А коллективу РЕСПЕКТ. Я вас люблю))
Незамужние (и никогда там небывшие), дожившие до 4-го десятка, а то и больше женщины-руководители - это просто диагноз.