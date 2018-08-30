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Немного о ВТБ 24 отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
На самом деле все зависит от офиса, где работаешь. Судя по моему опыту работы в одном из офисов, хочу сказать, что начальство любит интриганов. Порой даже планы им не интересны, все концентрируется на том, как бы затравить очередную жертву.
В целом:
з.п.: средняя;
соц.пакет: хороший;
коллектив: ужасный;
руководство: ужасное;
И общий комфорт получается на твердую двоечку.
Начальница попалась неадекватная, вот и срывалась на подчиненных. Поэтому принимать по утрам валерьянку вошло у меня в привычку перед началом рабочего дня.
А вообще, одинокие, без детей, с крепкой нервной системой и пофигистическим отношение к жизни - добро пожаловать!
evva11бывший сотрудник
10.06.2012 00:21
5 комментариев
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избанка24
10.06.2012 19:58
Да, всё так.
Ermenegilde Zegna
12.06.2012 19:30
Плюсую....
koti[eltos
22.06.2012 21:05
Абсолютно поддерживаю! Последняя строка это чистая правда! У нас в офисе и директор и зам семей не имеют, даже не думают о потомстве. Достигнув возраста, близкого к четвертому десятку, решили для себя, что дети не нужны и отдались целиком и полностью работе. И как же им завидно, когда уходят беременные сотрудницы в декрет. Но такое одиночество не дает успехов в работе! Не для кого работать, некого растить. Другой зам у нас имеет семью и очень успешен в работе, с пониманием и добротой относится к окружающим. А от остального руководства можно загнуться, что я потихоньку и делаю увы. Невозможно терпеть издевательства, приказы, планерки с выносом мозга и непонятно каким образом посчитанные маленькие премии при условии что планы были выполнены на 120 процентов. Так что резюмирую. Если у вас холодное сердце, отсутствие чувств и эмоций -Вам в этот банк! Если вы не такой – бегите!

А коллективу РЕСПЕКТ. Я вас люблю))
20102010
26.07.2012 08:52
Плюсую
Незамужние (и никогда там небывшие), дожившие до 4-го десятка, а то и больше женщины-руководители - это просто диагноз.
izrail
08.08.2012 01:20
вот это точно - крепкие нервы и пофигистическое отношение)))))) проработал без нескольких дней 5 лет в этом заведении - знаю о чем говорю))))
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