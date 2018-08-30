Добрый день. Хочу поделиться опытом трудоустройства в СКБ-банк.

Разместил резюме на HH.RU. Позвонила специалист по рекрутингу - представилась Ярославцева Ольга. Во время телефонного интервью мне сообщила, что есть позиция управляющего операционного офиса в моем городе, и вроде как меня готовы рассмотреть, не смотря на то, что занимаемая должность сейчас рангом ниже. В последующем состоялось интервью по скайпу с куратором региона Татьяной Павловной. Прошу простить, если ошибся с отчеством данного сотрудника. В результате, мне предложили срочно выехать в Москву, чтобы пройти финальное собеседование с Руководителем департамента подбора персонала и Руководителем регионального развития филиала "Московский", офис которого находится на Николоямской, метро Таганская.



Пол суток дороги. Меня действительно торопили, и в голове была ясность, что меня рассматривают на эту позицию, в общем - нужно ехать. И я в Москве. Приезжаю на собеседование, нахожусь в очереди - интервью проходит по времени, приехали кандидаты с разных городов. Захожу на интервью последним - и тут мне сообщает Руководитель департамента подбора персонала (к сожалению, не помню имя отчество): "Как меня вообще допустили на конкурс по данной вакансии, так как достаточного опыта нет, и стаж тоже не позволяет. Мы вас даже рассматривать не будет". Спасибо ей за честность. Господин С-ский спросил меня: "Почему я хочу сменить работу?" Я ответил, что меня интересует карьерный рост - позиция руководителя офиса и, естественно, я рассматриваю их предложение. На мои высказывания он утвердительно ответил: "Здесь что-то не так, вас что-то не устраивает сейчас и Вы лукавите". В общем, меня ко всему прочему обвинили в какой-то лжи. Считаю, что мне было нанесено личное оскорбление.



Понимаю, что имело место несогласованность действия сотрудников Москвы и Екатеринбурга. И прежде чем отправлять меня в Москву, сотрудники не удосужились согласовать: а действительно ли меня в Москве готовы рассматривать. Таким образом, мне пришлось проделать приличный путь и потратить деньги, чтобы услышать это лично.



Итог: затрачены денежные средства на дорогу - туда-обратно 1500 км, сутки потраченного времени, чтобы услышать, что я им не подхожу, и ни одного извинения из офиса Екатеринбурга от сотрудников, которые проводили со мной собеседования и передали мое резюме в Филиал "Московский". Не хочу ставить банку плохую оценку. Возможно и банк хороший, а это частный случай. И не стал бы писать отзыв, если бы получил извинения от менеджмента банка Екатеринбурга. Но их в последующем не было.

Пишу предупредить будущих соискателей - будьте осторожнее при прохождения собеседования в Скб-банке, чтобы не оказаться в моей ситуации. Не жалко потраченных денег, просто почувствовал себя оскорбленным.