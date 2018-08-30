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Будьте осторожны не голосовал
Добрый день. Хочу поделиться опытом трудоустройства в СКБ-банк.
Разместил резюме на HH.RU. Позвонила специалист по рекрутингу - представилась Ярославцева Ольга. Во время телефонного интервью мне сообщила, что есть позиция управляющего операционного офиса в моем городе, и вроде как меня готовы рассмотреть, не смотря на то, что занимаемая должность сейчас рангом ниже. В последующем состоялось интервью по скайпу с куратором региона Татьяной Павловной. Прошу простить, если ошибся с отчеством данного сотрудника. В результате, мне предложили срочно выехать в Москву, чтобы пройти финальное собеседование с Руководителем департамента подбора персонала и Руководителем регионального развития филиала "Московский", офис которого находится на Николоямской, метро Таганская.

Пол суток дороги. Меня действительно торопили, и в голове была ясность, что меня рассматривают на эту позицию, в общем - нужно ехать. И я в Москве. Приезжаю на собеседование, нахожусь в очереди - интервью проходит по времени, приехали кандидаты с разных городов. Захожу на интервью последним - и тут мне сообщает Руководитель департамента подбора персонала (к сожалению, не помню имя отчество): "Как меня вообще допустили на конкурс по данной вакансии, так как достаточного опыта нет, и стаж тоже не позволяет. Мы вас даже рассматривать не будет". Спасибо ей за честность. Господин С-ский спросил меня: "Почему я хочу сменить работу?" Я ответил, что меня интересует карьерный рост - позиция руководителя офиса и, естественно, я рассматриваю их предложение. На мои высказывания он утвердительно ответил: "Здесь что-то не так, вас что-то не устраивает сейчас и Вы лукавите". В общем, меня ко всему прочему обвинили в какой-то лжи. Считаю, что мне было нанесено личное оскорбление.

Понимаю, что имело место несогласованность действия сотрудников Москвы и Екатеринбурга. И прежде чем отправлять меня в Москву, сотрудники не удосужились согласовать: а действительно ли меня в Москве готовы рассматривать. Таким образом, мне пришлось проделать приличный путь и потратить деньги, чтобы услышать это лично.

Итог: затрачены денежные средства на дорогу - туда-обратно 1500 км, сутки потраченного времени, чтобы услышать, что я им не подхожу, и ни одного извинения из офиса Екатеринбурга от сотрудников, которые проводили со мной собеседования и передали мое резюме в Филиал "Московский". Не хочу ставить банку плохую оценку. Возможно и банк хороший, а это частный случай. И не стал бы писать отзыв, если бы получил извинения от менеджмента банка Екатеринбурга. Но их в последующем не было.
Пишу предупредить будущих соискателей - будьте осторожнее при прохождения собеседования в Скб-банке, чтобы не оказаться в моей ситуации. Не жалко потраченных денег, просто почувствовал себя оскорбленным.
djdf1000 • несостоявшийся сотрудник
10.06.2012 14:20
14 комментариев
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сеятель эквиобусов
10.06.2012 17:09
Думаю, что никакой несогласованности между Екатеринбургом и Москвой не было. На собеседовании в Москве Вас просто проверяли. Вам нужно было убеждать их в том, что Вы можете занять эту вакансию и выполнять эту работу, а не благодарить за честность, честности в данном случае как раз не было.
katerina angelok)
10.06.2012 19:32
в Москву можно было бы не ехать, как -то это подозрительно звучит - съезди туда, не знаю куда...и тем более за свой счёт. Ну ничего, всякое бывает, будет вам урок и опыт, что не нужно верить всему и бежать сломя голову, нужно узнавать информацию из надёжных источников и выяснять о вакансии по телефону, хотя бы

Изменено: katerina angelok) - 10.06.2012 19:32
Pavlonciy
10.06.2012 19:43
Уважаемый djdf1000 ! Я тоже в свое время устраивался работать в Московский филиал одного провинциального банка. На предложение "смотаться" в ГО, куда полторы суток езды поездом, я сразу ответил КАТЕГОРИЧЕСКИМ отказом непосредственно начальнице управления, которая звонила мне прямо на мобильный. И тем не менее... все равно, через неделю был принят туда на работу : как видите, отказ был вполне оправданным. А просьба потратить на 2 билета более 30000 рублей - абсурдной.
Раз уж Вы пишите : на Вас откликнулись, Вам позвонили и Вас "пригласили", то тем более не понятно : почему Вы так легко согласились ? Если у Вас есть "Скайп" и Вы по нему уже беседовали - что мешало Вам ПРЕДЛОЖИТЬ повторить этот успешный опыт ?
Далее, после приезда, Вы пишите : "интервью проходит по времени, приехали кандидаты с разных городов". Следовательно, Вас никто там даже и не ждал : просто "свалились как снег на голову"... Ну, а что Вам мешало сперва созвониться с московской дирекцией, все выяснить, наконец - определиться с самим "приглашающим", запросить ПОДТВЕРЖДЕНИЯ и только потом - покупать дорогущие билеты ? На мой взгляд, Вы и сами допустили одну серьезную ошибку : поверили лжецам из отдела подбора персонала на слово. Если бы было официальное приглашение - был бы ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ шанс отсудить деньги за проезд (а возможно - и моральный ущерб) через суд. А так : Вы приехали в Москву как-бы сами... Так, что делайте выводы и не повторяйте больше подобных ошибок !

Изменено: Pavlonciy - 10.06.2012 19:44
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13.06.2012 09:24
Не попали в этот банк, радуйтесь. татьяна, которая куратор тарасова, полная 0. скажите спасибо, что не предложили продать 2 рублевую монету и снятся в их рекламе (хочу не могу), вот где отстой, но они этим гордятся,,,
djdf1000
Автор отзыва
13.06.2012 18:07
А у меня вопрос к администратору? В тексте своего отзыва я указал должностное лицо по фамилии: "Скосырский". Сейчас обнаружил в своем отзыве то, что указанная фамилия заменена на набор букв "С-ский".
Вопрос - на каком основании?
Pavlonciy
14.06.2012 08:13
А у меня вопрос к автору : Скосырского случайно не Александром зовут ? И сам он, случаем, не с Новокузнецка ?
djdf1000
Автор отзыва
14.06.2012 08:40
Откуда он, ответить затрудняюсь, но если не ошибаюсь, то Александр.
orenB
14.06.2012 12:04
Я так понял, это город Оренбург! Мне тоже нет так давно звонили с данным предложением, на что ответил отказом.
Pavlonciy
14.06.2012 20:16
Ну и ну ! Если это действительно ТОТ САМЫЙ Шурик, мне многое становится ясно. Я с ним работал в Абсолюте и даже был в командировке у него в Новокузнецке. А теперь его, выходит, наоборот к нам занесло ? Парень в принципе неплохой : даже покатал меня по городу на своей Хонде. Словом, та командировка мне понравилась.
djdf1000
Автор отзыва
14.06.2012 20:53
К "тому самому Шурику" не имею никаких претензий....как говорится - ничего личного, только бизнес. Есть претензии к его профессиональной стороне жизни - то есть к Александру Скосырскому - который считает, что основываясь на своих доводах, можно обвинять человека во лжи. Было ощущение, что я приехал не на интервью (которое не состоялось), а к прокурору на допрос, и в резульате меня признали виновным.....в чем-то....... Считаю, что это репутационные риски банка, и он (банк) должен их нести. Очень бы хотелось, чтобы господин Пухов - председатель правления принял это во внимание. Считаю, что такие сотрудники сами должны переходить из статуса "работодатель" в статус - "соискатель".
P.s. "Хочу поблагодарить всех коллег, кто оставил обратную связь за.........обратную связь...... Спасибо.
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