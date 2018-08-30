Сбежала из БИНБАНКА при первой же подвернувшейся возможности и ничуть не жалею! Сил уже не хватало терпеть свинское и наплевательское отношение со стороны работодателей. Изменения стали происходить незадолго до нового 2012 года. Верхушку Петербургского Филиала скоропостижно свергли, а вслед за ними незаметно исчезли и все управляющие допофисов, к слову - прекрасные управляющие. А на их места взяли людей крайне далёких от банковской деятельности и абсолютно не умеющих руководить. Банк превратили в жуткую богадельню, зарплата нищенская, самая низкая в городе, а условия труда ещё хуже! Каждое утро тащишься на работу, как на каторгу, потому что понимаешь, что там нерабочая техника, полное отсутствие благоприятных условий труда и нескончаемый ор недовольных клиентов, из-за того, что из банка сбежала добрая половина сотрудников, работать некому! А что вообще за банк, где работников обязывают выходить на улицы и раздавать листовки?! Лично у меня возникло бы дикое отвращение, если бы я увидела своего операциониста (БАНКОВСКОГО работника, с высшим образованием) возле метро с листовками!



Зимой в морозы доблестное руководство запрещало одевать поверх блузки какую-любо кофту или пиджак, не дай бог увидят в офисе наличие живых цветов или, что ещё хуже, личные вещи сотрудника, выворачивали все ящики и шкафы наизнанку и просто выбрасывали всё, что посчитали лишним! Доходило даже до того, что на кухне (личное пространство работников) нельзя было оставлять сумки и обувь! Сразу возникает вопрос - а где это всё оставлять?! В камере хранения на вокзале?! Плюс ко всему банк абсолютно не соблюдает каких-либо Инструкций или Положений Центробанка!!! Единственное,что хорошего было в этом банке - это коллектив, и то - до поры до времени, пока весь не сбежал...



И несколько слов хочется сказать о непосредственном руководителе! Просто ахтунг" Человек явно не на своём месте! Думает ТОЛЬКО о себе, о своих личных интересах, не смыслит ничего в обязанностях управляющего и с лёгкостью может подставить любого сотрудника, выйдя при этом сухой из воды! Ходит исключительно с поднятым носом и торчащими из штанов трусами, воображая себя богиней ни больше ни меньше! А если б была возможность приложить к отзыву фото, то я бы выложила, как этот ЧЕЛОВЕК-НАЧАЛЬНИК подходит к операционисту, который сидит напротив входной прозрачной двери, встает спиной ко входу, кладёт обе коленки на клиентский стул, а локтями облокачивается на стол, и в такой позе начинает вести беседу с работником. Страшно подумать, какую при этом картину лицезрели в дверях банка проходящие мимо люди и клиенты.



В общем ужас тот ещё... Желаю огромного терпения и сил тем, кто там всё ещё работает!